Gérer efficacement les sessions de conseil aux étudiants

De nombreux étudiants affirment que les réunions d'orientation ressemblent à des tapis roulants. Une enquête annuelle menée par Inside Higher Ed et College Pulse a révélé que seuls 55 % des étudiants de premier cycle avaient reçu des conseils clairs sur les cours qui mènent à l'obtention d'un diplôme. Ce chiffre m'a fait sursauter et me rappelle qu'un bon conseil est à la fois un art et un processus systématique.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

En travaillant chez Doodle, j'ai vu des campus réduire les absences et donner aux conseillers une plus grande marge de manœuvre, simplement en remplaçant les courriers électroniques par un lien unique vers le calendrier de Doodle. Cependant, de meilleurs calendriers ne résolvent qu'une partie du problème. Cinq études clés suggèrent des mesures spécifiques pour améliorer la qualité de chaque conversation.

Intervenir rapidement grâce à des alertes prédictives

Les principales plateformes qui analysent en temps réel l'assiduité, les notes et les habitudes de connexion montrent qu'une intervention précoce empêche les étudiants de sombrer dans les problèmes. Un projet pluriannuel mené par le Centre de recherche sur les politiques éducatives de l'université de Harvard a montré comment les systèmes d'alerte précoce ont amélioré l'assiduité de milliers d'élèves, même si les gains les plus importants se sont estompés lorsque l'absentéisme chronique s'est installé.

Avant : Les conseillers apprennent qu'un élève est en situation d'échec après l'affichage des notes de mi-parcours. Après : Le système signale un devoir manqué et le conseiller invite l'étudiant à s'entretenir avec lui la même semaine.

J'ai vu les taux de réponse augmenter d'environ un tiers lorsque ces invitations comportaient un lien direct de réservation Doodle. Les analyses prédictives ne sont efficaces que lorsqu'elles sont suivies d'une rencontre réelle.

Adopter le conseil appréciatif pour stimuler la motivation

Des chercheurs de la Florida Atlantic University ont mis au point le conseil appréciatif, une approche qui commence par la curiosité à l'égard des points forts, des intérêts et des objectifs de l'étudiant. Au lieu de se concentrer immédiatement sur les problèmes, cette méthode encourage la collaboration et crée des liens, ce qui permet d'améliorer l'engagement, la rétention et les résultats des étudiants.

Une tactique clé ? Poser des questions ouvertes. Contrairement aux questions de type oui/non, elles invitent à une réflexion plus approfondie et aident les étudiants à s'approprier leur parcours. Commencez par :

"Qu'est-ce qui va bien pour vous en ce moment ?"

"Quel est l'objectif académique ou personnel qui vous passionne le plus ce semestre ?

"Y a-t-il quelque chose en dehors des cours qui affecte votre concentration ou votre motivation ?

En passant d'un ton prescriptif à un ton exploratoire, les conseillers créent un espace pour une conversation significative et découvrent des informations qu'une liste de contrôle ne pourrait jamais révéler.

Mélangez les rendez-vous pris et les moments d'affluence

Les établissements d'enseignement supérieur se demandent souvent s'il faut maintenir des heures d'ouverture ou insister sur les rendez-vous. Selon une étude publiée par Education Week, les sessions programmées permettent une préparation plus approfondie, tandis que les rendez-vous sans rendez-vous permettent aux étudiants d'obtenir de l'aide lorsque leur anxiété est à son comble. La plupart des campus ont besoin des deux.

Format Avantages pour l'étudiant Avantages pour le conseiller créneau réservé temps pour répondre aux questions possibilité d'examiner les dossiers à l'avance guichet d'accueil aide immédiate en cas de stress évite les files d'attente qui durent toute la journée

Le fait de partager le lien de votre page de réservation Doodle qui énumère les deux options réduit la confusion et montre aux étudiants que leur temps compte.

Utilisez un ordre du jour en trois parties pour chaque conversation

Les experts qui étudient l'efficacité du conseil académique mettent en avant une structure simple : réfléchir, planifier et suivre. Un ordre du jour permet de maintenir le cap de la réunion sans qu'elle ne paraisse rigide.

Réfléchir. Commencez par la question suivante : "Qu'avez-vous appris depuis notre dernière rencontre ?" Cela renforce les communautés d'apprentissage en faisant de l'étudiant un partenaire actif.

Planifier. Dressez la carte des cours à venir ou des objectifs expérientiels. Liez vos choix aux plans des programmes afin que la planification des cours soit bien pensée.

Suivre. Définissez une action mesurable et prévoyez un bref suivi. Des contrôles réguliers améliorent l'engagement et la rétention des étudiants, car les progrès sont visibles.

Lorsque les conseillers envoient cet ordre du jour par courriel à l'avance, les réunions ne durent pas plus de 30 minutes et les étudiants repartent avec une idée claire des prochaines étapes.

Vérifier ensemble le bien-être scolaire et émotionnel

Un rapport de l'OCDE montre que les étudiants qui se déclarent plus satisfaits de leur vie obtiennent également de meilleurs résultats en lecture et en mathématiques. Ne pas poser de questions sur le bien-être mental, c'est négliger un facteur prédictif clé de l'achèvement des études.

Examen de cas : une université de taille moyenne a ajouté une seule question : "Comment ça se passe en dehors des cours ?" à chaque session. Les conseillers ont consigné leurs préoccupations et orienté les étudiants vers des mentors, des communautés d'apprentissage ou des services de conseil. Un an plus tard, l'établissement a enregistré une hausse de 8 % du taux de persévérance de la première à la deuxième année. Ce gain illustre la manière dont un conseil proactif qui allie études et bien-être favorise la réussite globale.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Lorsque les conseillers prennent contact très tôt avec les étudiants, qu'ils axent la discussion sur leurs points forts, qu'ils combinent les rendez-vous et les entretiens sans rendez-vous, qu'ils suivent un ordre du jour précis et qu'ils posent des questions sur le bien-être des étudiants, l'orientation se transforme en un voyage guidé. Une technologie de planification telle que Doodle libère tout le monde du chaos des calendriers, de sorte que le vrai travail de conversation peut commencer plus tôt.

Liste des sources