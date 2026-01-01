Kiedyś myślałam, że rutyna nauki polega na wstawaniu o 5 rano, oznaczaniu wszystkiego kolorami i spędzaniu sześciu godzin w bibliotece. Uwaga, spoiler: nie wytrzymałam tego nawet tygodnia. To, co w końcu zadziałało, nie polegało na dążeniu do perfekcji — chodziło o stworzenie rutyny, która mi odpowiadała.

Niezależnie od tego, czy jesteś nocnym markiem, rannym ptaszkiem, czy też uczysz się w krótkich sesjach między zmianami w pracy, Twój plan dnia powinien dostosować się do tego, jak faktycznie funkcjonujesz — a nie do tego, jak nakazują Ci żyć filmy o produktywności.

Oto, jak udało mi się wypracować rytm nauki, na którym mogłem polegać, nawet w najbardziej chaotycznych tygodniach.

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1. Określ swój osobisty przedział czasowy sprzyjający produktywności

Nie musisz uczyć się wtedy, kiedy robią to inni — musisz uczyć się wtedy, kiedy najlepiej się koncentrujesz. Przez tydzień obserwowałem swoje nawyki i zauważyłem, że poranki świetnie nadają się do zapamiętywania i czytania, późne popołudnia najlepiej sprawdzają się na burzę mózgów lub tworzenie konspektów, a wieczory bywają różne, w zależności od dnia. Kiedy to zrozumiałem, dostosowałem do tego swój harmonogram. Sesje nauki zaczęły wydawać mi się naturalne, a nie wymuszone.

2. Organizuj sesje nauki o minimalnym zakresie

Nie każda sesja nauki musi trwać dwie godziny. Przestałem idealizować maratonowe sesje i zacząłem stosować to, co nazwałem badanie o minimalnej funkcjonalności. Oznaczało to wykonywanie 25–30-minutowych sesji intensywnej nauki, gdy brakowało mi czasu, przeglądanie fiszek przez 10 minut między zajęciami lub 45 minut skupionej pracy, po której następował spacer. Pomogło mi to zachować regularność — nawet gdy miałam dużo na głowie.

3. Należy wprowadzić cykle weryfikacji, a nie tylko nowe dane wejściowe

Kiedyś po prostu coś przeczytałem i przechodziłem dalej. A tydzień później już o tym zapominałem. Teraz każdy tydzień obejmuje wbudowaną pętlę powtórek. Każdą niedzielę kończę przeglądem tego, czego nauczyłem się w ciągu tygodnia, planuję krótkie podsumowania 1, 3 i 7 dni po opanowaniu danego zagadnienia oraz korzystam z aplikacji do powtórek rozłożonych w czasie, aby utrwalać słownictwo lub daty. Dzięki temu wiedza pozostaje świeża, a przed egzaminami odczuwam mniej paniki.

4. Zsynchronizuj czas na naukę z kalendarzem

Przestałem polegać na motywacji, a zacząłem polegać na planowaniu. Wpisanie czasu na naukę do mojego kalendarza cyfrowego sprawiło, że stało się to bardziej realne — i zwiększyło moje szanse na dotrzymanie planu. Rezerwuję czas tak, jakby to były zajęcia (wtorek, godz. 16:00–17:00: notatki z psychologii), dodaję bufory wokół bloków wymagających dużej koncentracji i zostawiam sobie wolny czas na nadrobienie zaległości w dalszej części tygodnia. Dzięki temu mój plan przestał być tylko pomysłem, a stał się rzeczywistym zobowiązaniem.

5. Należy liczyć się z niepowodzeniami i przygotować się na nie

Twoja rutyna się załamie. Moja się załamała — i to wielokrotnie. Sztuka polega na tym, by nie wpadać w panikę i wiedzieć, jak szybko się zresetować. Pomogło mi prowadzenie tygodniowego szablonu, od którego mogłam zacząć od nowa, rezerwowanie 30-minutowego bloku na zresetowanie się, gdy zalegałam, oraz przypominanie sobie, że rutyny nie są sztywne, tylko można je wykorzystywać wielokrotnie. Kiedy spodziewasz się zakrętów, przestajesz postrzegać je jako porażki. Po prostu ponownie obliczasz trasę i jedziesz dalej.

Rutyna nauki nie musi być idealna — wystarczy, że będzie dostosowana do Ciebie. Kiedy już wypracujesz taką, która Ci odpowiada, trzymanie się jej nie będzie już wydawało się dyscypliną, a raczej harmonizowaniem z samym sobą.

Jaki nawyk sprawił, że Twoje życie studenckie stało się łatwiejsze? Podziel się nim na LinkedIn — Twoja rada może okazać się właśnie tym, czego potrzebuje ktoś inny.

Jeśli szukasz sposobu na zaplanowanie efektywnych sesji nauki z kolegami z klasy lub chcesz uniknąć ciągłej wymiany wiadomości, Doodle ułatwia znalezienie terminów, które odpowiadają wszystkim — i pomaga trzymać się planu.