Din guide til en studierutine, du faktisk følger

Jeg plejede at tro, at en studierutine betød, at man skulle vågne kl. 5 om morgenen, farvekode alt og tilbringe 6 timer på biblioteket. Spoiler: Det holdt ikke en uge. Det, der endelig fungerede, handlede ikke om perfektion - det handlede om at opbygge en rutine, der passede til mig.

Uanset om du er en natteravn, en morgensprinter eller en, der studerer i glimt mellem arbejdsskiftene, skal din rutine understøtte, hvordan du faktisk fungerer - ikke hvordan produktivitetsvideoer fortæller dig, at du skal leve.

Her er, hvordan jeg opbyggede en studierytme, som jeg kunne stole på, selv i kaotiske uger.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

1. Identificer dit personlige produktivitetsvindue

Du skal ikke studere, når andre gør det - du skal studere, når du fokuserer bedst. Jeg fulgte mig selv i en uge og bemærkede, at morgener var gode til at lære udenad og læse, sene eftermiddage fungerede bedst til brainstorming eller skitsering, og aftener var en hit-or-miss afhængig af dagen. Da jeg fandt ud af det, ændrede jeg min rutine, så den passede. Studietimerne begyndte at føles naturlige, ikke tvungne.

2. Brug et minimum af levedygtige studiesessioner

Ikke alle studieblokke behøver at være to timer lange. Jeg holdt op med at romantisere maratonsessioner og omfavnede det, jeg kaldte minimum levedygtige studier. Det betød, at jeg lavede 25-30 minutters sprint, når tiden var knap, gennemgik flashcards i 10 minutter mellem timerne eller lavede 45 minutters fokuseret arbejde efterfulgt af en gåtur. Det hjalp mig med at være konsekvent - selv når livet blev travlt.

3. Indbyg repetitionsloops, ikke kun nye input

Jeg plejede at læse noget én gang og gå videre. Så glemte jeg det en uge senere. Nu indeholder hver uge en indbygget gennemgang. Jeg slutter hver søndag med at gennemgå, hvad jeg har lært den uge, planlægger korte opsummeringer 1, 3 og 7 dage efter, at jeg har lært et koncept, og bruger en app til gentagelse med mellemrum til ordforråd eller datoer. Det holder tingene friske og betyder mindre panik før eksamen.

4. Synkroniser studietiden med din kalender

Jeg holdt op med at stole på motivation og begyndte at stole på planlægning. At lægge studietid ind i min digitale kalender gjorde det mere virkeligt - og gjorde mig mere tilbøjelig til at holde mig til det. Jeg blokerer tiden, som om det var en time (tirsdag kl. 16-17: Psykologiske noter), tilføjer buffere omkring blokke med højt fokus og lader der være tid til at indhente det forsømte senere på ugen. Det forvandlede min plan fra en idé til en faktisk forpligtelse.

5. Forvent tilbageslag, og planlæg efter dem

Din rutine vil bryde sammen. Det gjorde min - flere gange. Tricket er ikke at gå i panik og at vide, hvordan man hurtigt genstarter. Det, der hjalp, var at have en ugentlig skabelon, som jeg kunne genstarte ud fra, at have en 30-minutters nulstillingsblok, når jeg kom bagud, og at minde mig selv om, at rutiner ikke er stive, men kan genbruges. Når du forventer omveje, holder du op med at se dem som fejl. Man genberegner bare og fortsætter.

En studierutine behøver ikke at være perfekt - bare personlig. Når du først har opbygget en, der fungerer for dig, føles det mindre som disciplin og mere som tilpasning at holde sig til den.

Hvad er en vane, der har hjulpet dit studieliv til at føles mere gnidningsfrit? Del den på LinkedIn - din indsigt kan være præcis det, en anden har brug for at høre.

Hvis du vil have en måde at planlægge fokuserede studiesessioner med klassekammerater på eller undgå beskeder frem og tilbage, gør Doodle det nemt at finde tidspunkter, der fungerer for alle - og hjælper dig med at holde dig på sporet.