Construire une routine d'étude efficace et durable

J'avais l'habitude de penser qu'avoir une routine d'étude signifiait se réveiller à 5 heures du matin, coder tout en couleur et passer 6 heures à la bibliothèque. Spoiler : cela n'a pas duré une semaine. Ce qui a finalement fonctionné, ce n'est pas la perfection, c'est la mise en place d'une routine qui me convient.

Que vous soyez un oiseau de nuit, un sprinter du matin ou quelqu'un qui étudie par à-coups entre deux périodes de travail, votre routine doit correspondre à votre mode de fonctionnement réel, et non à celui que les vidéos sur la productivité vous conseillent d'adopter.

Voici comment j'ai construit un rythme d'étude auquel je pouvais me fier, même pendant les semaines chaotiques.

1. Identifiez votre fenêtre de productivité personnelle

Vous n'avez pas besoin d'étudier quand les autres le font - vous avez besoin d'étudier quand vous vous concentrez le mieux. J'ai suivi mon évolution pendant une semaine et j'ai remarqué que les matinées étaient propices à la mémorisation et à la lecture, que les fins d'après-midi étaient plus propices au brainstorming et à la rédaction de plans, et que les soirées étaient plus ou moins productives selon les jours. Une fois que j'ai compris cela, j'ai modifié ma routine en conséquence. Les séances d'étude sont devenues naturelles et non plus forcées.

2. Utiliser des sessions d'étude minimales viables

Il n'est pas nécessaire que chaque bloc d'étude dure deux heures. J'ai cessé d'imaginer des séances marathon et j'ai adopté ce que j'ai appelé l'étude minimale viable. Cela signifie faire des sprints de 25 à 30 minutes lorsque le temps est compté, réviser les flashcards pendant 10 minutes entre les cours, ou faire 45 minutes de travail ciblé suivies d'une promenade. Cela m'a aidé à rester cohérent, même lorsque la vie était bien remplie.

3. Intégrer des boucles de révision, et pas seulement de nouveaux apports

J'avais l'habitude de lire quelque chose une fois et de passer à autre chose. Puis je l'oubliais une semaine plus tard. Désormais, chaque semaine comprend une boucle de révision intégrée. Je termine chaque dimanche en révisant ce que j'ai appris cette semaine-là, je prévois de courtes récapitulations 1, 3 et 7 jours après avoir appris un concept, et j'utilise une application de répétition espacée pour le vocabulaire ou les dates. Cela permet de garder les choses fraîches et de ne pas paniquer avant les examens.

4. Synchronisez votre temps d'étude avec votre calendrier

J'ai arrêté de compter sur la motivation et j'ai commencé à compter sur la planification. Le fait de bloquer le temps d'étude dans mon calendrier numérique l'a rendu plus réel - et m'a incité à m'y tenir. Je bloque le temps comme s'il s'agissait d'un cours (mardi 16-17 heures : notes de psychologie), j'ajoute des tampons autour des blocs de concentration et je laisse du temps libre pour rattraper le retard plus tard dans la semaine. Grâce à cela, mon plan est passé d'une simple idée à un véritable engagement.

5. Attendez-vous à des revers et planifiez-les

Votre routine va s'interrompre. C'est ce que j'ai fait, à plusieurs reprises. L'astuce consiste à ne pas paniquer et à savoir comment redémarrer rapidement. Ce qui m'a aidé, c'est de garder un modèle hebdomadaire à partir duquel redémarrer, d'avoir un bloc de réinitialisation de 30 minutes lorsque j'ai pris du retard et de me rappeler que les routines ne sont pas rigides, mais réutilisables. Lorsque vous vous attendez à des détours, vous cessez de les considérer comme des échecs. Il suffit de refaire ses calculs et de continuer.

Une routine d'étude n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être personnelle. Une fois que vous en avez créé une qui vous convient, le fait de vous y tenir ressemble moins à de la discipline qu'à de l'alignement.

Une routine d'étude n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être personnelle. Une fois que vous en avez créé une qui vous convient, le fait de vous y tenir ressemble moins à de la discipline qu'à de l'alignement.

Si vous souhaitez planifier des sessions d'étude ciblées avec vos camarades de classe ou éviter les messages en boucle, Doodle vous permet de trouver facilement des horaires qui conviennent à tout le monde - et vous aide à rester sur la bonne voie.