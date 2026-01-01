Jeśli Twoja skrzynka odbiorcza jest przepełniona wątkami o tytułach Re: Godziny, w których można się spotkać, nie jesteś sam. Wielu prawników traci co tydzień wiele godzin na wymianę e-maili, tylko po to, by umówić się na rozmowę telefoniczną, zarezerwować konsultację lub skoordynować przesłuchanie. Strefy czasowe, kalendarze sądowe i zmiany w ostatniej chwili jeszcze bardziej utrudniają ten proces. Każda dodatkowa wiadomość oznacza utratę koncentracji — a czasem także utratę przychodów.

Jest na to lepszy sposób. Dzięki jasnym zasadom planowania, odpowiednim narzędziom kalendarzowym i kilku sprytnym nawykom możesz raz na zawsze zrezygnować z planowania spotkań przez e-mail. W tym przewodniku przedstawiono praktyczne kroki dostosowane do rzeczywistego przebiegu pracy prawnika. Dowiesz się również, w jaki sposób Doodle pomaga szybciej umawiać spotkania dzięki bezpiecznym linkom, błyskawicznym ankietom, płatnościom i automatycznym przypomnieniom.

Wykonaj poniższe kroki, aby ograniczyć zakłócenia, zabezpieczyć swój czas pracy i zapewnić klientom płynniejszą obsługę.

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Wyzwanie stojące przed prawnikami

Planowanie w praktyce prawniczej jest niezwykle skomplikowane. Trzeba pogodzić konsultacje z klientami, rozprawy, rozmowy w ramach narad, przygotowania ekspertów oraz spotkania wewnętrzne — a wszystko to przy różnych ograniczeniach.

Klienci oczekują szybkiej dostępności, ale najpierw trzeba sprawdzić, czy nie ma konfliktów.

Adwokat strony przeciwnej często potrzebuje wielu opcji w różnych strefach czasowych.

Terminy rozpraw sądowych, terminy składania dokumentów oraz terminy podróży ulegają ciągłym zmianom.

Nieobecności na spotkaniach lub spóźnienia na nie podważają zaufanie klientów i zmniejszają liczbę godzin rozliczeniowych.

Łańcuchy e-maili sprawiają, że kluczowe szczegóły giną w gąszczu wiadomości i zwiększają ryzyko popełnienia błędu.

Jeśli do tego dodamy asystentów i asystentów prawnych, ryzyko wystąpienia podwójnych rezerwacji wzrasta. Przejrzysty system pozwala uniknąć tych wszystkich problemów bez konieczności prowadzenia niekończących się wątków e-mailowych.

Dlaczego ma to znaczenie dla prawników

Twój czas to Twój produkt. Każde pięciominutowe przeglądanie poczty elektronicznej osłabia koncentrację. Wpływa to również na postrzeganie Twojej firmy przez klientów: nowi klienci oceniają ją na podstawie tego, jak szybko i łatwo można umówić się na pierwszą rozmowę.

Dobre planowanie pozwala:

Zwiększ liczbę godzin rozliczeniowych i ogranicz prace administracyjne

Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach, i jasno określ oczekiwania

Popraw prowadzenie dokumentacji i unikaj błędów

Przy odpowiedniej konfiguracji możesz wyeliminować utrudnienia, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad swoim kalendarzem.

Opracuj zasady rezerwacji bez korzystania z poczty elektronicznej, których klienci będą przestrzegać

Niech Twój kalendarz stanie się jedynym wiarygodnym źródłem informacji. Zaproponuj klientom i osobom kontaktowym jeden przejrzysty sposób rezerwacji terminów — i trzymaj się go.

Zdefiniuj typy spotkań wraz z regułami

Określ rodzaje wizyt, które oferujesz, a następnie ustal zasady dotyczące czasu trwania, miejsca oraz płatności.

Przykładowe rodzaje spotkań dla prawników

Rodzaj spotkania Czas trwania Lokalizacja Uwagi Wstępna rozmowa z nowym klientem 30 min Wideo/telefon Płatna lub ograniczona bezpłatna konsultacja Aktualizacja danych dotychczasowego klienta 15 min Telefon Tylko szybkie zameldowania Wezwanie adwokata strony przeciwnej 30 min Wideo/telefon Tylko w dni powszednie Przygotowanie biegłego sądowego 60 min Wideo Wymagane materiały przygotowawcze Planowanie mediacji 45 min Wideo Uwzględnij współpracownika lub asystenta prawnego

W serwisie Doodle utwórz Booking Page z odrębnymi typami spotkań. Dodaj odstępy czasowe, aby spotkania nie nakładały się na siebie. Ustaw przedziały czasowe na powiadomienia, tak aby klienci nie mogli rezerwować terminów tuż przed rozprawą.

Wyznacz granice, które pozwolą ci zachować kontrolę

Zaproponuj godziny rezerwacji dostosowane do harmonogramu kortu

Zabezpiecz bloki służące do tworzenia i weryfikacji projektów

Należy przewidzieć dłuższe rezerwy czasowe na przesłuchania i podróże

W przypadku prawników spoza stanu należy skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania strefy czasowej

Aplikacja Doodle bezpiecznie łączy się z Kalendarzem Google, Kalendarzem Outlooka i Kalendarzem Apple. Okresy, w których jesteś zajęty, nigdy nie są wyświetlane jako wolne, a szczegóły prywatnych wydarzeń pozostają ukryte.

Umieść link do rezerwacji wszędzie

Zamiast długiej wymiany e-maili wystarczy jeden link i jedno proste zdanie:

Podpis w wiadomości e-mail → „Aby umówić się na spotkanie, skorzystaj z mojego linku do serwisu Doodle”.

Strona internetowa → „Umów się na konsultację”

E-maile z zapytaniami → „W przypadku nowych spraw skorzystaj z tej Booking Page”.

Kod QR na wizytówkach lub broszurach

Na Booking Page wyświetlane są wyłącznie wybrane przez Ciebie terminy. Klient wybiera dogodny termin, a Doodle wysyła przejrzyste zaproszenie.

W stosownych przypadkach należy pobierać opłaty z góry

Jeśli pobierasz opłaty za konsultacje, pobierz opłatę w momencie rezerwacji terminu. Doodle integruje się z serwisem Stripe na Booking Page oraz w trybie 1:1:

Pobieranie opłat za konsultacje

Depozyty zabezpieczające

Zapewnij elastyczne opcje płatności

W razie potrzeby zwrot kosztów jest prosty. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu.

Należy wprowadzić jasne procedury weryfikacji danych wejściowych oraz kontroli pod kątem konfliktów

Na Booking Page zadaj krótkie, konkretne pytania:

Pełne imię i nazwisko + numer telefonu, pod którym najlepiej się z Tobą skontaktować

Rodzaj sprawy + powiat/jurysdykcja

Nazwy stron przeciwnych lub powiązanych

Numer sprawy (opcjonalnie)

Zachowaj poufne informacje na spotkanie. Aplikacja Doodle Pro umożliwia dodawanie własnych elementów brandingowych i zastrzeżeń prawnych, co pozwala wzmocnić profesjonalizm i zaufanie.

Praktyczne wskazówki, jak już dziś zrezygnować z planowania wysyłania e-maili

Już w ciągu jednego tygodnia możesz usprawnić swój proces pracy.

Wskazówka 1: Utwórz Booking Page dla konsultacji

Połącz swój kalendarz

Dodaj 30-minutową konsultację dla nowego klienta

Ustal zasadę 24-godzinnego powiadomienia + 10-minutowy margines

Włącz Stripe, jeśli konsultacja jest płatna

Wskazówka 2: Wysyłaj zaproszenia w formacie 1:1 do wybranych osób

W przypadku rozmów z adwokatem strony przeciwnej lub biegłymi wyślij zaproszenie do Doodle 1:1 z 3–5 propozycjami terminów. Oni wybierają jeden z nich, a Doodle zajmuje się potwierdzeniem.

Wskazówka 3: Planuj przesłuchania za pomocą funkcji „Group Poll”

Proszę poprosić wszystkich pełnomocników, świadka oraz protokolanta

Zaproponuj kilka terminów

Ustal termin udzielenia odpowiedzi

Włącz przypomnienia

W razie potrzeby skorzystaj z opcji „Ukryj dane uczestnika”

Wskazówka 4: Organizuj warsztaty lub zajęcia z wykorzystaniem Sign-up Sheet

Doskonałe rozwiązanie dla poradni dla najemców, wydarzeń pro bono lub działań edukacyjnych dla klientów:

Utwórz przedziały czasowe

Ustal limity miejsc

Pozwól uczestnikom wybrać termin

Skorzystaj z opcji „Nieograniczona liczba zapisów” w Doodle Pro w przypadku wydarzeń cyklicznych

Wskazówka 5: Ujednolicenie filmów i przypomnień

Połącz się z Zoom, Google Meet, Teams lub Cisco

Linki są dodawane automatycznie

Włącz przypomnienia, aby zapobiec niepojawieniu się gości

Wskazówka nr 6: Dbaj o porządek w kalendarzu

Zarezerwuj terminy rozpraw, terminy i czas na skupienie się

Stosuj oznaczenia kolorystyczne

Co tydzień sprawdzaj dostępność i dostosowuj godziny otwarcia Booking Page

Wskazówka 7: Zautomatyzuj etapy rejestracji za pomocą Zapier

Przesyłaj nowe rezerwacje do systemu CRM lub systemu obsługi zgłoszeń. Automatycznie generuj wiadomości powitalne lub prośby o dokumenty.

Typowe błędy, których należy unikać

Oferowanie nieograniczonych możliwości wyboru → Nigdy nie pytaj: „Co ci odpowiada?”

Wyświetlanie pełnego kalendarza → Zawsze korzystaj z kontrolowanej Booking Page

Brak pobierania opłat za konsultacje → Pobieranie opłat za pośrednictwem Stripe w celu ograniczenia liczby osób, które nie stawiają się na wizytę

Pomijanie stref czasowych → Korzystaj z narzędzi, które dostosowują się automatycznie

Brak buforów przed salą sądową → Zabezpiecz terminy rozpraw, zapewniając dodatkową przestrzeń

Brak terminów przy planowaniu zajęć grupowych → Należy korzystać z przypomnień i terminów ostatecznych

Pomiń zastrzeżenia → Dodaj sformułowanie wyjaśniające, że planowanie ≠ zaangażowanie

Narzędzia i rozwiązania dostosowane do sposobu pracy prawników

Booking Page

Automatyczne planowanie wizyt

Synchronizacja kalendarzy Google, Outlook i Apple

Płatności przez Stripe za konsultacje lub zaliczki

Indywidualne oznakowanie

Automatyczne linki do filmów

Wbudowane przypomnienia

1:1

Wyślij wybrane propozycje do jednej osoby

Idealne rozwiązanie dla adwokatów, biegłych lub referendarzy

Doodle rezerwuje pozostałe miejsca do momentu wyboru jednego z nich

Group Poll

Znaleźć termin, który odpowiada wszystkim stronom

Do 1000 uczestników

Ustal terminy i przypomnienia

Ukryj głosy, aby chronić prywatność

Sign-up Sheet

Idealne rozwiązanie dla klinik, szkoleń ustawicznych (CLE) i warsztatów

Ustal limity miejsc i przedziały czasowe

Doodle Pro / Doodle Teams

Opisy spotkań wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Bez reklam

Ukryj dane uczestników

Integracja z Zapierem

Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym

Nieograniczona liczba rejestracji

Praktyczne przykłady dla prawników

Prywatny prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym, oferujący płatne konsultacje

Prowadząca indywidualną praktykę zastępuje bezpłatne konsultacje mailowe Booking Page Doodle, wymagającą płatności za pośrednictwem Stripe. Liczba osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, drastycznie spada. Dodaje pytania dotyczące kolizji terminów oraz informacje o hrabstwie, aby szybciej weryfikować sprawy.

Prawnik zajmujący się sprawami sądowymi, który organizuje przesłuchanie siedmiu stron

Zamiast wielodniowej wymiany e-maili korzysta z funkcji „Group Poll”, w której podaje sześć propozycji terminów. Termin i przypomnienia przyspieszają udzielanie odpowiedzi. Po ustaleniu terminu wysyła wszystkim jedno zaproszenie do kalendarza.

Prawnik specjalizujący się w prawie imigracyjnym, prowadzący działalność w różnych strefach czasowych

Tworzy Booking Pages na poranne (UE) i popołudniowe (zachodnie wybrzeże USA) terminy. Doodle automatycznie rozpoznaje strefę czasową klienta, dzięki czemu nikt nie rezerwuje terminu o niewłaściwej porze.

Kancelaria PI organizuje poradnię poświęconą prawom najemców

Korzystając z Sign-up Sheet, oferują pięć przedziałów czasowych, z których każdy obejmuje cztery miejsca. Rejestracja przebiega sprawnie, bez konieczności ręcznej koordynacji.

Asystent prawny zajmujący się organizacją profesjonalnego przygotowania

Wysyła zaproszenie 1:1 z trzema terminami dogodnymi dla partnera. Ekspert wybiera jeden z nich, a Doodle dodaje link do Teams. Nie ma potrzeby prowadzenia wymiany e-maili.

Najważniejsze wnioski

Przejrzysty system rezerwacji eliminuje konieczność ustalania terminów za pośrednictwem poczty elektronicznej

Skorzystaj z Booking Page, aby umówić się na konsultacje z uwzględnieniem zasad, rezerw czasowych i płatności

Wysyłaj spersonalizowane propozycje w formacie 1:1

Wykorzystaj Group Poll do planowania spotkań z wieloma uczestnikami

Wykorzystaj Sign-up Sheet podczas warsztatów lub wydarzeń grupowych

Zautomatyzuj przypomnienia, linki do filmów i proces rejestracji

Dodaj elementy brandingowe i informacje prawne za pomocą Doodle Pro lub Teams

Zacznij od lepszego planowania

Możesz zrezygnować z planowania wysyłki e-maili bez angażowania dodatkowych administratorów. Utwórz Booking Page na konsultacje, korzystaj z zaproszeń indywidualnych na rozmowy doradcze oraz przeprowadzaj Group Poll dotyczące zeznań. W razie potrzeby pobieraj opłaty za pośrednictwem Stripe, a o dalszych działaniach niech zadbają przypomnienia.

Chcesz skończyć z ciągłymi rozmowami? Utwórz projekt w Doodle i przekonaj się, jak prawnicy oszczędzają wiele godzin tygodniowo.