Hvordan advokater kan stoppe e-mail-planlægning

Hvis din indbakke er fyldt med tråde med titlen Re: Tider, der virker, er du ikke alene. Mange advokater mister timer hver uge på at sende e-mails frem og tilbage bare for at aftale et opkald, booke en konsultation eller koordinere et vidneudsagn. Tidszoner, retskalendere og ændringer i sidste øjeblik gør processen endnu tungere. Hver ekstra besked er tabt fokus - og nogle gange tabt omsætning.

Der findes en bedre måde. Med en klar planlægningspolitik, de rigtige kalenderværktøjer og et par smarte vaner kan du stoppe e-mailplanlægningen for altid. Denne guide viser praktiske trin, der passer til en advokats virkelige arbejdsgang. Du vil også se, hvordan Doodle hjælper dig med at booke møder hurtigere med sikre links, øjeblikkelige afstemninger, betalinger og automatiske påmindelser.

Følg nedenstående trin for at reducere støj, beskytte dine timer og give klienterne en mere smidig oplevelse.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Udfordringen for advokater

Planlægning i juridisk praksis er usædvanligt kompleks. Du jonglerer med klientkonsultationer, høringer, meet-and-confer-opkald, ekspertforberedelser og interne møder - alle med forskellige begrænsninger.

Klienter ønsker hurtig tilgængelighed, men du har brug for konflikttjek først.

Modpartens advokat har ofte brug for flere muligheder på tværs af tidszoner.

Retsdatoer, arkiveringsfrister og rejsevinduer skifter konstant.

Ubesvarede eller forsinkede møder belaster klienternes tillid og reducerer antallet af fakturerbare timer.

E-mail-kæder begraver vigtige detaljer og øger risikoen for fejl.

Tilføj assistenter og advokatfuldmægtige til blandingen, og chancen for dobbeltbooking øges. Et klart system hjælper dig med at undgå alt dette uden at skulle ty til endeløse e-mailtråde.

Hvorfor dette er vigtigt for advokater

Din tid er dit produkt. Hver fem-minutters e-mail-omrokering dræner fokus. Det former også klienternes opfattelse: Nye klienter bedømmer dit firma ud fra, hvor hurtigt og nemt det er at booke det første opkald.

God planlægning hjælper dig:

Øge den fakturerbare tid og reducere administrationen

Reducere antallet af udeblivelser og sætte klarere forventninger

Forbedre registrering og undgå fejl

Med den rigtige opsætning kan du fjerne gnidninger, mens du stadig har fuld kontrol over din kalender.

Opbyg en e-mailfri bookingpolitik, som kunderne respekterer

Gør din kalender til den eneste kilde til sandhed. Giv kunder og kontakter én klar måde at booke dig på - og hold dig til den.

Definer mødetyper med regler

Afklar, hvilke typer aftaler du tilbyder, og opstil derefter regler for længde, sted og betaling.

Eksempel på mødetyper for advokater

Mødetype Varighed Placering Bemærkninger Konsultation af ny klient 30 minutter Video/telefon Betalt eller begrænset gratis konsultation Opdatering af eksisterende klienter 15 minutter Telefon Kun hurtige check-ins Opkald til modpartens advokat 30 minutter Video/telefon Kun på hverdage Forberedelse af ekspertvidne 60 minutter Video Forberedelsesmaterialer påkrævet Planlægning af mægling 45 minutter Video Inddrag advokat eller advokatfuldmægtig

Opret en bookingside i Doodle med separate aftaletyper. Tilføj buffere, så møder ikke stables. Indstil opsigelsesvinduer, så klienter ikke kan booke lige før en høring.

Sæt grænser, der holder dig i kontrol

Tilbyd bookingtider, der passer til dit skema i retten

Behold beskyttede blokke til udarbejdelse/gennemgang

Tilføj længere buffere omkring høringer og rejser

Brug automatisk tidszone-detektering for advokater uden for staten

Doodle har sikker forbindelse til Google Kalender, Outlook Kalender og Apple Kalender. Optagne tider vises aldrig som ledige, og detaljer om private begivenheder forbliver skjulte.

Sæt dit bookinglink overalt

Erstat e-mail frem og tilbage med et link og en enkel linje:

E-mailsignatur → "Brug mit Doodle-link til at planlægge."

Hjemmeside → "Book en konsultation"

Optagelsesmails → "Brug denne bookingside til nye sager."

QR-kode på kort eller brochurer

Bookingsiden viser kun de tider, du vælger. Klienten vælger et tidspunkt, og Doodle sender en ren invitation.

Opkræv gebyrer på forhånd, når det er relevant

Hvis du opkræver betaling for konsultationer, skal du opkræve betaling, når aftalen er booket. Doodle integrerer med Stripe på bookingsiden og 1:1:

Opkræv konsultationsgebyrer

Fasthold indskud

Tilbyd fleksible betalingsmuligheder

Det er nemt at refundere, hvis det er nødvendigt. Det beskytter din tid og reducerer antallet af udeblivelser.

Tilføj klare indtags- og konflikttjek

Brug korte, faktuelle spørgsmål på din bookingside:

Fuldt navn + bedste telefonnummer

Sagstype + amt/jurisdiktion

Navne på modparter eller relaterede parter

Sagsnummer (valgfrit)

Gem følsomme detaljer til mødet. Med Doodle Pro kan du tilføje brugerdefineret branding og ansvarsfraskrivelser for at styrke professionalisme og tillid.

Praktiske tips til at stoppe e-mailplanlægning i dag

Du kan forbedre dit workflow på en enkelt uge.

Tip 1: Opret din bookingside til konsultationer

Forbind din kalender

Tilføj en 30-minutters konsultation for nye klienter

Indstil en regel om 24 timers varsel + 10 minutters buffer

Slå Stripe til, hvis konsultationen er betalt

Tip 2: Brug 1:1-invitationer til specifikke kontakter

Send en Doodle 1:1 med 3-5 tidsmuligheder til opkald med modpartens advokat eller eksperter. De vælger en, og Doodle håndterer bekræftelsen.

Tip 3: Planlæg afhøringer med Group Poll

Inviter alle advokater, vidnet og journalisten

Tilbyd flere datoer

Sæt en deadline for svar

Slå påmindelser til

Brug "Skjul deltageroplysninger", når det er nødvendigt

Tip 4: Afhold klinikker eller workshops med tilmeldingsark

Perfekt til lejerklinikker, pro bono-arrangementer eller klientuddannelse:

Opret tidsintervaller

Sæt grænser for antal pladser

Lad deltagerne vælge en plads

Brug ubegrænsede tilmeldinger i Doodle Pro til tilbagevendende begivenheder

Tip 5: Standardiser video og påmindelser

Tilslut Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

Links vedhæftes automatisk

Slå påmindelser til for at forhindre udeblivelser

Tip 6: Hold din kalender ren

Bloker retsdatoer, deadlines og fokustid

Brug farvekodning

Gennemgå tilgængelighed hver uge og juster timerne på bookingsiden

Tip 7: Automatiser indtagelsestrin med Zapier

Send nye bookinger til dit CRM- eller indtagssystem. Udløs automatisk velkomstmails eller anmodninger om dokumenter.

Almindelige fejl, der skal undgås

At tilbyde åbne valgmuligheder → Spørg aldrig "Hvad fungerer for dig?"

At vise din fulde kalender → Brug altid en kontrolleret bookingside

Ikke opkræve konsultationsgebyrer → Opkræv via Stripe for at reducere udeblivelser

Ignorerer tidszoner → Brug værktøjer, der justeres automatisk

Ingen buffere før retten → Beskyt høringsdage med ekstra plads

Ingen deadlines for gruppeplanlægning → Brug påmindelser og skæringsdatoer

Springe ansvarsfraskrivelser over → Tilføj sprog, der tydeliggør, at planlægning ≠ engagement

Værktøjer og løsninger, der passer til, hvordan advokater arbejder

Booking-side

Automatisk planlægning af aftaler

Synkronisering af Google/Outlook/Apple-kalender

Stripe-betalinger for konsultationer eller indskud

Brugerdefineret branding

Automatiske video-links

Indbyggede påmindelser

1:1

Send kuraterede muligheder til én person

Perfekt til advokater, eksperter eller sekretærer

Doodle holder de resterende pladser, indtil en er valgt

Gruppeafstemning

Find en brugbar dato blandt mange parter

Op til 1000 deltagere

Indstil deadlines + påmindelser

Skjul stemmer for privatlivets fred

Tilmeldingsark

Ideel til klinikker, CLE'er, workshops

Indstil pladsgrænser og tidsintervaller

Doodle Pro / Doodle Teams

AI-genererede mødebeskrivelser

Fri for reklamer

Skjul deltageroplysninger

Zapier-integration

Sikkerhed på virksomhedsniveau

Ubegrænset antal tilmeldinger

Eksempler fra den virkelige verden for advokater

Solo familieadvokat med betalte konsultationer

En solopraktiserende advokat erstatter e-mails med gratis konsultationer med en Doodle-bookingside, der kræver Stripe-betaling. Antallet af udeblivelser falder drastisk. Hun tilføjer konfliktspørgsmål og amtsoplysninger for at screene sager hurtigere.

Procesadvokat planlægger et vidneudsagn med syv parter

I stedet for en flere dage lang e-mailkæde bruger han Group Poll med seks datomuligheder. En deadline og påmindelser fremskynder svarene. Når det er på plads, sender han en kalenderinvitation til alle.

Immigrationsadvokat arbejder på tværs af tidszoner

Hun opretter bookingsider til morgen (EU) og eftermiddag (US West). Doodle registrerer automatisk klientens tidszone, så ingen booker på det forkerte tidspunkt.

PI-firma afholder klinik for lejerrettigheder

Ved hjælp af Sign-up Sheet tilbyder de fem tidspunkter med fire pladser hver. Klinikken fyldes uden problemer uden manuel koordinering.

Paralegal arrangerer ekspertforberedelse

Hun sender en 1:1-invitation med tre tidspunkter, der fungerer for partneren. Eksperten vælger et, og Doodle tilføjer et Teams-link. Ingen e-mailkæde er nødvendig.

Det vigtigste at tage med

Et klart bookingsystem eliminerer e-mailplanlægning

Brug bookingsiden til konsultationer med regler, buffere og betalinger

Send målrettede muligheder med 1:1

Brug Group Poll til planlægning for flere parter

Brug tilmeldingsark til klinikker eller gruppearrangementer

Automatiser påmindelser, videolinks og indtag

Tilføj branding + ansvarsfraskrivelser med Doodle Pro eller Teams

Kom i gang med bedre planlægning

Du kan stoppe e-mailplanlægning uden at tilføje mere administration. Opret en bookingside til konsultationer, brug 1:1-invitationer til advokater, og kør gruppeafstemninger til vidneudsagn. Opkræv gebyrer med Stripe, når det er relevant, og lad påmindelser håndtere opfølgninger.

Er du klar til at skære ned på frem og tilbage? Opret en Doodle og se, hvordan advokater sparer timer hver uge.