Opret en Doodle

Planlægning

Hvordan advokater kan stoppe e-mail-planlægning

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 18. nov. 2025

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Language options

endefresit

Table of Contents

    Hvis din indbakke er fyldt med tråde med titlen Re: Tider, der virker, er du ikke alene. Mange advokater mister timer hver uge på at sende e-mails frem og tilbage bare for at aftale et opkald, booke en konsultation eller koordinere et vidneudsagn. Tidszoner, retskalendere og ændringer i sidste øjeblik gør processen endnu tungere. Hver ekstra besked er tabt fokus - og nogle gange tabt omsætning.

    Der findes en bedre måde. Med en klar planlægningspolitik, de rigtige kalenderværktøjer og et par smarte vaner kan du stoppe e-mailplanlægningen for altid. Denne guide viser praktiske trin, der passer til en advokats virkelige arbejdsgang. Du vil også se, hvordan Doodle hjælper dig med at booke møder hurtigere med sikre links, øjeblikkelige afstemninger, betalinger og automatiske påmindelser.

    Følg nedenstående trin for at reducere støj, beskytte dine timer og give klienterne en mere smidig oplevelse.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for advokater

    Planlægning i juridisk praksis er usædvanligt kompleks. Du jonglerer med klientkonsultationer, høringer, meet-and-confer-opkald, ekspertforberedelser og interne møder - alle med forskellige begrænsninger.

    • Klienter ønsker hurtig tilgængelighed, men du har brug for konflikttjek først.

    • Modpartens advokat har ofte brug for flere muligheder på tværs af tidszoner.

    • Retsdatoer, arkiveringsfrister og rejsevinduer skifter konstant.

    • Ubesvarede eller forsinkede møder belaster klienternes tillid og reducerer antallet af fakturerbare timer.

    • E-mail-kæder begraver vigtige detaljer og øger risikoen for fejl.

    Tilføj assistenter og advokatfuldmægtige til blandingen, og chancen for dobbeltbooking øges. Et klart system hjælper dig med at undgå alt dette uden at skulle ty til endeløse e-mailtråde.

    Hvorfor dette er vigtigt for advokater

    Din tid er dit produkt. Hver fem-minutters e-mail-omrokering dræner fokus. Det former også klienternes opfattelse: Nye klienter bedømmer dit firma ud fra, hvor hurtigt og nemt det er at booke det første opkald.

    God planlægning hjælper dig:

    • Øge den fakturerbare tid og reducere administrationen

    • Reducere antallet af udeblivelser og sætte klarere forventninger

    • Forbedre registrering og undgå fejl

    Med den rigtige opsætning kan du fjerne gnidninger, mens du stadig har fuld kontrol over din kalender.

    Opbyg en e-mailfri bookingpolitik, som kunderne respekterer

    Gør din kalender til den eneste kilde til sandhed. Giv kunder og kontakter én klar måde at booke dig på - og hold dig til den.

    Definer mødetyper med regler

    Afklar, hvilke typer aftaler du tilbyder, og opstil derefter regler for længde, sted og betaling.

    Eksempel på mødetyper for advokater

    Mødetype

    Varighed

    Placering

    Bemærkninger

    Konsultation af ny klient

    30 minutter

    Video/telefon

    Betalt eller begrænset gratis konsultation

    Opdatering af eksisterende klienter

    15 minutter

    Telefon

    Kun hurtige check-ins

    Opkald til modpartens advokat

    30 minutter

    Video/telefon

    Kun på hverdage

    Forberedelse af ekspertvidne

    60 minutter

    Video

    Forberedelsesmaterialer påkrævet

    Planlægning af mægling

    45 minutter

    Video

    Inddrag advokat eller advokatfuldmægtig

    Opret en bookingside i Doodle med separate aftaletyper. Tilføj buffere, så møder ikke stables. Indstil opsigelsesvinduer, så klienter ikke kan booke lige før en høring.

    Sæt grænser, der holder dig i kontrol

    • Tilbyd bookingtider, der passer til dit skema i retten

    • Behold beskyttede blokke til udarbejdelse/gennemgang

    • Tilføj længere buffere omkring høringer og rejser

    • Brug automatisk tidszone-detektering for advokater uden for staten

    Doodle har sikker forbindelse til Google Kalender, Outlook Kalender og Apple Kalender. Optagne tider vises aldrig som ledige, og detaljer om private begivenheder forbliver skjulte.

    Sæt dit bookinglink overalt

    Erstat e-mail frem og tilbage med et link og en enkel linje:

    • E-mailsignatur → "Brug mit Doodle-link til at planlægge."

    • Hjemmeside → "Book en konsultation"

    • Optagelsesmails → "Brug denne bookingside til nye sager."

    • QR-kode på kort eller brochurer

    Bookingsiden viser kun de tider, du vælger. Klienten vælger et tidspunkt, og Doodle sender en ren invitation.

    Opkræv gebyrer på forhånd, når det er relevant

    Hvis du opkræver betaling for konsultationer, skal du opkræve betaling, når aftalen er booket. Doodle integrerer med Stripe på bookingsiden og 1:1:

    • Opkræv konsultationsgebyrer

    • Fasthold indskud

    • Tilbyd fleksible betalingsmuligheder

    Det er nemt at refundere, hvis det er nødvendigt. Det beskytter din tid og reducerer antallet af udeblivelser.

    Tilføj klare indtags- og konflikttjek

    Brug korte, faktuelle spørgsmål på din bookingside:

    • Fuldt navn + bedste telefonnummer

    • Sagstype + amt/jurisdiktion

    • Navne på modparter eller relaterede parter

    • Sagsnummer (valgfrit)

    Gem følsomme detaljer til mødet. Med Doodle Pro kan du tilføje brugerdefineret branding og ansvarsfraskrivelser for at styrke professionalisme og tillid.

    Praktiske tips til at stoppe e-mailplanlægning i dag

    Du kan forbedre dit workflow på en enkelt uge.

    Tip 1: Opret din bookingside til konsultationer

    • Forbind din kalender

    • Tilføj en 30-minutters konsultation for nye klienter

    • Indstil en regel om 24 timers varsel + 10 minutters buffer

    • Slå Stripe til, hvis konsultationen er betalt

    Tip 2: Brug 1:1-invitationer til specifikke kontakter

    Send en Doodle 1:1 med 3-5 tidsmuligheder til opkald med modpartens advokat eller eksperter. De vælger en, og Doodle håndterer bekræftelsen.

    Tip 3: Planlæg afhøringer med Group Poll

    • Inviter alle advokater, vidnet og journalisten

    • Tilbyd flere datoer

    • Sæt en deadline for svar

    • Slå påmindelser til

    • Brug "Skjul deltageroplysninger", når det er nødvendigt

    Tip 4: Afhold klinikker eller workshops med tilmeldingsark

    Perfekt til lejerklinikker, pro bono-arrangementer eller klientuddannelse:

    • Opret tidsintervaller

    • Sæt grænser for antal pladser

    • Lad deltagerne vælge en plads

    • Brug ubegrænsede tilmeldinger i Doodle Pro til tilbagevendende begivenheder

    Tip 5: Standardiser video og påmindelser

    • Tilslut Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

    • Links vedhæftes automatisk

    • Slå påmindelser til for at forhindre udeblivelser

    Tip 6: Hold din kalender ren

    • Bloker retsdatoer, deadlines og fokustid

    • Brug farvekodning

    • Gennemgå tilgængelighed hver uge og juster timerne på bookingsiden

    Tip 7: Automatiser indtagelsestrin med Zapier

    Send nye bookinger til dit CRM- eller indtagssystem. Udløs automatisk velkomstmails eller anmodninger om dokumenter.

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • At tilbyde åbne valgmuligheder → Spørg aldrig "Hvad fungerer for dig?"

    • At vise din fulde kalender → Brug altid en kontrolleret bookingside

    • Ikke opkræve konsultationsgebyrer → Opkræv via Stripe for at reducere udeblivelser

    • Ignorerer tidszoner → Brug værktøjer, der justeres automatisk

    • Ingen buffere før retten → Beskyt høringsdage med ekstra plads

    • Ingen deadlines for gruppeplanlægning → Brug påmindelser og skæringsdatoer

    • Springe ansvarsfraskrivelser over → Tilføj sprog, der tydeliggør, at planlægning ≠ engagement

    Værktøjer og løsninger, der passer til, hvordan advokater arbejder

    Booking-side

    • Automatisk planlægning af aftaler

    • Synkronisering af Google/Outlook/Apple-kalender

    • Stripe-betalinger for konsultationer eller indskud

    • Brugerdefineret branding

    • Automatiske video-links

    • Indbyggede påmindelser

    1:1

    • Send kuraterede muligheder til én person

    • Perfekt til advokater, eksperter eller sekretærer

    • Doodle holder de resterende pladser, indtil en er valgt

    Gruppeafstemning

    • Find en brugbar dato blandt mange parter

    • Op til 1000 deltagere

    • Indstil deadlines + påmindelser

    • Skjul stemmer for privatlivets fred

    Tilmeldingsark

    • Ideel til klinikker, CLE'er, workshops

    • Indstil pladsgrænser og tidsintervaller

    Doodle Pro / Doodle Teams

    • AI-genererede mødebeskrivelser

    • Fri for reklamer

    • Skjul deltageroplysninger

    • Zapier-integration

    • Sikkerhed på virksomhedsniveau

    • Ubegrænset antal tilmeldinger

    Eksempler fra den virkelige verden for advokater

    Solo familieadvokat med betalte konsultationer

    En solopraktiserende advokat erstatter e-mails med gratis konsultationer med en Doodle-bookingside, der kræver Stripe-betaling. Antallet af udeblivelser falder drastisk. Hun tilføjer konfliktspørgsmål og amtsoplysninger for at screene sager hurtigere.

    Procesadvokat planlægger et vidneudsagn med syv parter

    I stedet for en flere dage lang e-mailkæde bruger han Group Poll med seks datomuligheder. En deadline og påmindelser fremskynder svarene. Når det er på plads, sender han en kalenderinvitation til alle.

    Immigrationsadvokat arbejder på tværs af tidszoner

    Hun opretter bookingsider til morgen (EU) og eftermiddag (US West). Doodle registrerer automatisk klientens tidszone, så ingen booker på det forkerte tidspunkt.

    PI-firma afholder klinik for lejerrettigheder

    Ved hjælp af Sign-up Sheet tilbyder de fem tidspunkter med fire pladser hver. Klinikken fyldes uden problemer uden manuel koordinering.

    Paralegal arrangerer ekspertforberedelse

    Hun sender en 1:1-invitation med tre tidspunkter, der fungerer for partneren. Eksperten vælger et, og Doodle tilføjer et Teams-link. Ingen e-mailkæde er nødvendig.

    Det vigtigste at tage med

    • Et klart bookingsystem eliminerer e-mailplanlægning

    • Brug bookingsiden til konsultationer med regler, buffere og betalinger

    • Send målrettede muligheder med 1:1

    • Brug Group Poll til planlægning for flere parter

    • Brug tilmeldingsark til klinikker eller gruppearrangementer

    • Automatiser påmindelser, videolinks og indtag

    • Tilføj branding + ansvarsfraskrivelser med Doodle Pro eller Teams

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du kan stoppe e-mailplanlægning uden at tilføje mere administration. Opret en bookingside til konsultationer, brug 1:1-invitationer til advokater, og kør gruppeafstemninger til vidneudsagn. Opkræv gebyrer med Stripe, når det er relevant, og lad påmindelser håndtere opfølgninger.

    Er du klar til at skære ned på frem og tilbage? Opret en Doodle og se, hvordan advokater sparer timer hver uge.

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Wellness/mindfulness group session

    Planlægning

    Planlægningsværktøj til wellness-trænere: den komplette guide

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Planlægning

    5 skabeloner til bookingsider til betalte coachingsessioner

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer standing at a whiteboard.

    Planlægning

    Sådan planlægger du kohortetræning uden frem og tilbage

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle