Hvordan advokater kan stoppe e-mail-planlægning

Hvis din indbakke er fyldt med tråde med titlen Re: Tider, der virker, er du ikke alene. Mange advokater mister timer hver uge på at sende e-mails frem og tilbage bare for at aftale et opkald, booke en konsultation eller koordinere et vidneudsagn. Tidszoner, retskalendere og ændringer i sidste øjeblik gør processen endnu tungere. Hver ekstra besked er tabt fokus - og nogle gange tabt omsætning.
Der findes en bedre måde. Med en klar planlægningspolitik, de rigtige kalenderværktøjer og et par smarte vaner kan du stoppe e-mailplanlægningen for altid. Denne guide viser praktiske trin, der passer til en advokats virkelige arbejdsgang. Du vil også se, hvordan Doodle hjælper dig med at booke møder hurtigere med sikre links, øjeblikkelige afstemninger, betalinger og automatiske påmindelser.
Følg nedenstående trin for at reducere støj, beskytte dine timer og give klienterne en mere smidig oplevelse.
Udfordringen for advokater
Planlægning i juridisk praksis er usædvanligt kompleks. Du jonglerer med klientkonsultationer, høringer, meet-and-confer-opkald, ekspertforberedelser og interne møder - alle med forskellige begrænsninger.
Klienter ønsker hurtig tilgængelighed, men du har brug for konflikttjek først.
Modpartens advokat har ofte brug for flere muligheder på tværs af tidszoner.
Retsdatoer, arkiveringsfrister og rejsevinduer skifter konstant.
Ubesvarede eller forsinkede møder belaster klienternes tillid og reducerer antallet af fakturerbare timer.
E-mail-kæder begraver vigtige detaljer og øger risikoen for fejl.
Tilføj assistenter og advokatfuldmægtige til blandingen, og chancen for dobbeltbooking øges. Et klart system hjælper dig med at undgå alt dette uden at skulle ty til endeløse e-mailtråde.
Hvorfor dette er vigtigt for advokater
Din tid er dit produkt. Hver fem-minutters e-mail-omrokering dræner fokus. Det former også klienternes opfattelse: Nye klienter bedømmer dit firma ud fra, hvor hurtigt og nemt det er at booke det første opkald.
God planlægning hjælper dig:
Øge den fakturerbare tid og reducere administrationen
Reducere antallet af udeblivelser og sætte klarere forventninger
Forbedre registrering og undgå fejl
Med den rigtige opsætning kan du fjerne gnidninger, mens du stadig har fuld kontrol over din kalender.
Opbyg en e-mailfri bookingpolitik, som kunderne respekterer
Gør din kalender til den eneste kilde til sandhed. Giv kunder og kontakter én klar måde at booke dig på - og hold dig til den.
Definer mødetyper med regler
Afklar, hvilke typer aftaler du tilbyder, og opstil derefter regler for længde, sted og betaling.
Eksempel på mødetyper for advokater
Mødetype
Varighed
Placering
Bemærkninger
Konsultation af ny klient
30 minutter
Video/telefon
Betalt eller begrænset gratis konsultation
Opdatering af eksisterende klienter
15 minutter
Telefon
Kun hurtige check-ins
Opkald til modpartens advokat
30 minutter
Video/telefon
Kun på hverdage
Forberedelse af ekspertvidne
60 minutter
Video
Forberedelsesmaterialer påkrævet
Planlægning af mægling
45 minutter
Video
Inddrag advokat eller advokatfuldmægtig
Opret en bookingside i Doodle med separate aftaletyper. Tilføj buffere, så møder ikke stables. Indstil opsigelsesvinduer, så klienter ikke kan booke lige før en høring.
Sæt grænser, der holder dig i kontrol
Tilbyd bookingtider, der passer til dit skema i retten
Behold beskyttede blokke til udarbejdelse/gennemgang
Tilføj længere buffere omkring høringer og rejser
Brug automatisk tidszone-detektering for advokater uden for staten
Doodle har sikker forbindelse til Google Kalender, Outlook Kalender og Apple Kalender. Optagne tider vises aldrig som ledige, og detaljer om private begivenheder forbliver skjulte.
Sæt dit bookinglink overalt
Erstat e-mail frem og tilbage med et link og en enkel linje:
E-mailsignatur → "Brug mit Doodle-link til at planlægge."
Hjemmeside → "Book en konsultation"
Optagelsesmails → "Brug denne bookingside til nye sager."
QR-kode på kort eller brochurer
Bookingsiden viser kun de tider, du vælger. Klienten vælger et tidspunkt, og Doodle sender en ren invitation.
Opkræv gebyrer på forhånd, når det er relevant
Hvis du opkræver betaling for konsultationer, skal du opkræve betaling, når aftalen er booket. Doodle integrerer med Stripe på bookingsiden og 1:1:
Opkræv konsultationsgebyrer
Fasthold indskud
Tilbyd fleksible betalingsmuligheder
Det er nemt at refundere, hvis det er nødvendigt. Det beskytter din tid og reducerer antallet af udeblivelser.
Tilføj klare indtags- og konflikttjek
Brug korte, faktuelle spørgsmål på din bookingside:
Fuldt navn + bedste telefonnummer
Sagstype + amt/jurisdiktion
Navne på modparter eller relaterede parter
Sagsnummer (valgfrit)
Gem følsomme detaljer til mødet. Med Doodle Pro kan du tilføje brugerdefineret branding og ansvarsfraskrivelser for at styrke professionalisme og tillid.
Praktiske tips til at stoppe e-mailplanlægning i dag
Du kan forbedre dit workflow på en enkelt uge.
Tip 1: Opret din bookingside til konsultationer
Forbind din kalender
Tilføj en 30-minutters konsultation for nye klienter
Indstil en regel om 24 timers varsel + 10 minutters buffer
Slå Stripe til, hvis konsultationen er betalt
Tip 2: Brug 1:1-invitationer til specifikke kontakter
Send en Doodle 1:1 med 3-5 tidsmuligheder til opkald med modpartens advokat eller eksperter. De vælger en, og Doodle håndterer bekræftelsen.
Tip 3: Planlæg afhøringer med Group Poll
Inviter alle advokater, vidnet og journalisten
Tilbyd flere datoer
Sæt en deadline for svar
Slå påmindelser til
Brug "Skjul deltageroplysninger", når det er nødvendigt
Tip 4: Afhold klinikker eller workshops med tilmeldingsark
Perfekt til lejerklinikker, pro bono-arrangementer eller klientuddannelse:
Opret tidsintervaller
Sæt grænser for antal pladser
Lad deltagerne vælge en plads
Brug ubegrænsede tilmeldinger i Doodle Pro til tilbagevendende begivenheder
Tip 5: Standardiser video og påmindelser
Tilslut Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco
Links vedhæftes automatisk
Slå påmindelser til for at forhindre udeblivelser
Tip 6: Hold din kalender ren
Bloker retsdatoer, deadlines og fokustid
Brug farvekodning
Gennemgå tilgængelighed hver uge og juster timerne på bookingsiden
Tip 7: Automatiser indtagelsestrin med Zapier
Send nye bookinger til dit CRM- eller indtagssystem. Udløs automatisk velkomstmails eller anmodninger om dokumenter.
Almindelige fejl, der skal undgås
At tilbyde åbne valgmuligheder → Spørg aldrig "Hvad fungerer for dig?"
At vise din fulde kalender → Brug altid en kontrolleret bookingside
Ikke opkræve konsultationsgebyrer → Opkræv via Stripe for at reducere udeblivelser
Ignorerer tidszoner → Brug værktøjer, der justeres automatisk
Ingen buffere før retten → Beskyt høringsdage med ekstra plads
Ingen deadlines for gruppeplanlægning → Brug påmindelser og skæringsdatoer
Springe ansvarsfraskrivelser over → Tilføj sprog, der tydeliggør, at planlægning ≠ engagement
Værktøjer og løsninger, der passer til, hvordan advokater arbejder
Booking-side
Automatisk planlægning af aftaler
Synkronisering af Google/Outlook/Apple-kalender
Stripe-betalinger for konsultationer eller indskud
Brugerdefineret branding
Automatiske video-links
Indbyggede påmindelser
1:1
Send kuraterede muligheder til én person
Perfekt til advokater, eksperter eller sekretærer
Doodle holder de resterende pladser, indtil en er valgt
Gruppeafstemning
Find en brugbar dato blandt mange parter
Op til 1000 deltagere
Indstil deadlines + påmindelser
Skjul stemmer for privatlivets fred
Tilmeldingsark
Ideel til klinikker, CLE'er, workshops
Indstil pladsgrænser og tidsintervaller
Doodle Pro / Doodle Teams
AI-genererede mødebeskrivelser
Fri for reklamer
Skjul deltageroplysninger
Zapier-integration
Sikkerhed på virksomhedsniveau
Ubegrænset antal tilmeldinger
Eksempler fra den virkelige verden for advokater
Solo familieadvokat med betalte konsultationer
En solopraktiserende advokat erstatter e-mails med gratis konsultationer med en Doodle-bookingside, der kræver Stripe-betaling. Antallet af udeblivelser falder drastisk. Hun tilføjer konfliktspørgsmål og amtsoplysninger for at screene sager hurtigere.
Procesadvokat planlægger et vidneudsagn med syv parter
I stedet for en flere dage lang e-mailkæde bruger han Group Poll med seks datomuligheder. En deadline og påmindelser fremskynder svarene. Når det er på plads, sender han en kalenderinvitation til alle.
Immigrationsadvokat arbejder på tværs af tidszoner
Hun opretter bookingsider til morgen (EU) og eftermiddag (US West). Doodle registrerer automatisk klientens tidszone, så ingen booker på det forkerte tidspunkt.
PI-firma afholder klinik for lejerrettigheder
Ved hjælp af Sign-up Sheet tilbyder de fem tidspunkter med fire pladser hver. Klinikken fyldes uden problemer uden manuel koordinering.
Paralegal arrangerer ekspertforberedelse
Hun sender en 1:1-invitation med tre tidspunkter, der fungerer for partneren. Eksperten vælger et, og Doodle tilføjer et Teams-link. Ingen e-mailkæde er nødvendig.
Det vigtigste at tage med
Et klart bookingsystem eliminerer e-mailplanlægning
Brug bookingsiden til konsultationer med regler, buffere og betalinger
Send målrettede muligheder med 1:1
Brug Group Poll til planlægning for flere parter
Brug tilmeldingsark til klinikker eller gruppearrangementer
Automatiser påmindelser, videolinks og indtag
Tilføj branding + ansvarsfraskrivelser med Doodle Pro eller Teams
Kom i gang med bedre planlægning
Du kan stoppe e-mailplanlægning uden at tilføje mere administration. Opret en bookingside til konsultationer, brug 1:1-invitationer til advokater, og kør gruppeafstemninger til vidneudsagn. Opkræv gebyrer med Stripe, når det er relevant, og lad påmindelser håndtere opfølgninger.
Er du klar til at skære ned på frem og tilbage? Opret en Doodle og se, hvordan advokater sparer timer hver uge.