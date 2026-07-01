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Schemaläggning

Hur advokater kan undvika att boka möten via e-post

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Om din inkorg är full av trådar med rubrikerna Re: Tidpunkter som fungerar, du är inte ensam. Många advokater lägger varje vecka flera timmar på att skicka e-post fram och tillbaka bara för att boka ett samtal, en konsultation eller samordna ett vittnesförhör. Tidszoner, domstolskalendrar och ändringar i sista minuten gör processen ännu mer betungande. Varje extra meddelande innebär förlorad koncentration – och ibland förlorade intäkter.

Det finns ett bättre sätt. Med tydliga riktlinjer för schemaläggning, rätt kalenderverktyg och några smarta vanor kan du sluta schemalägga möten via e-post en gång för alla. Den här guiden visar praktiska steg som passar en advokats verkliga arbetsflöde. Du får också se hur Doodle hjälper dig att boka möten snabbare med säkra länkar, omedelbara omröstningar, betalningar och automatiska påminnelser.

Följ stegen nedan för att minska störningarna, skydda din arbetstid och ge kunderna en smidigare upplevelse.

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Den utmaning som advokater står inför

Schemaläggningen inom advokatbranschen är ovanligt komplex. Man måste jonglera med klientmöten, förhandlingar, samrådssamtal, förberedelser inför expertutlåtanden och interna möten – alla med olika begränsningar.

  • Kunderna vill ha snabb tillgänglighet, men du måste först kontrollera om det finns schemakonflikter.

  • Motpartens ombud behöver ofta flera alternativ i olika tidszoner.

  • Rättegångsdatum, inlämningsfrister och resemöjligheter ändras ständigt.

  • Uteblivna eller försenade möten påverkar kundernas förtroende negativt och minskar antalet fakturerbara timmar.

  • E-postkedjor gör att viktiga detaljer går förlorade och ökar risken för fel.

Lägg till assistenter och juridiska assistenter i ekvationen, så ökar risken för dubbelbokningar. Ett tydligt system hjälper dig att undvika allt detta utan att behöva förlita dig på ändlösa e-posttrådar.

Varför detta är viktigt för jurister

Din tid är din produkt. Varje gång du måste avbryta arbetet för att hantera e-post var femte minut tappar du koncentrationen. Det påverkar också kundernas uppfattning: nya kunder bedömer ditt företag utifrån hur snabbt och enkelt det går att boka det första samtalet.

En bra schemaläggning hjälper dig att:

  • Öka den fakturerbara tiden och minska administrationen

  • Minska antalet uteblivna besök och skapa tydligare förväntningar

  • Förbättra dokumentationen och undvik misstag

Med rätt inställningar kan du minska krånglet samtidigt som du behåller full kontroll över din kalender.

Upprätta en bokningspolicy utan e-post som kunderna respekterar

Gör din kalender till den enda tillförlitliga källan. Ge kunder och kontakter ett tydligt sätt att boka tid hos dig – och håll dig till det.

Definiera mötestyper med regler

Ange vilka typer av besök du erbjuder och fastställ sedan regler för besökets längd, plats och betalning.

Exempel på mötesformer för advokater

Mötestyp

Varaktighet

Plats

Anmärkningar

Konsultation med ny kund

30 min

Video/telefon

Betald eller begränsad kostnadsfri konsultation

Uppdatering för befintliga kunder

15 min

Telefon

Endast snabba incheckningar

Samtal från motpartens ombud

30 min

Video/telefon

Endast vardagar

Förberedelser inför expertvittnesmål

60 min

Video

Nödvändigt förberedelsematerial

Planering av medling

45 min

Video

Inkludera biträdande jurist eller juridisk assistent

Skapa en Booking Page i Doodle med olika typer av möten. Lägg till buffertar så att mötena inte hamnar tätt efter varandra. Ställ in varseltider så att kunderna inte kan boka möten strax före en förhandling.

Sätt gränser som gör att du behåller kontrollen

  • Erbjud bokningstider som passar ditt bananschema

  • Behåll skyddade redigerings-/granskningsblock

  • Lägg till längre tidsmarginaler inför utfrågningar och resor

  • Använd automatisk tidszonsidentifiering för advokater utanför delstaten

Doodle ansluter säkert till Google Kalender, Outlook Kalender och Apple Kalender. När du är upptagen visas du aldrig som tillgänglig, och detaljerna om privata händelser förblir dolda.

Lägg ut din bokningslänk överallt

Ersätt e-postväxlingen med en länk och en enkel rad:

  • E-postsignatur → ”Använd min Doodle-länk för att boka tid.”

  • Webbplats → ”Boka en konsultation”

  • Intagsmejl → ”Använd den här Booking Page för nya ärenden.”

  • QR-kod på kort eller broschyrer

På Booking Page visas endast de tidsluckor du väljer. Kunden väljer en tid, och Doodle skickar en överskådlig inbjudan.

Ta ut avgifter i förskott när det är lämpligt

Om du tar betalt för konsultationer ska du ta emot betalningen redan när tiden bokas. Doodle är integrerat med Stripe på Booking Page och 1:1:

  • Ta ut konsultarvoden

  • Inlåning

  • Erbjud flexibla betalningsalternativ

Återbetalningar går smidigt om det behövs. Detta sparar tid för dig och minskar antalet uteblivna besök.

Lägg till tydliga kontroller av uppgifter och eventuella konflikter

Använd korta, sakliga frågor på din Booking Page:

  • Fullständigt namn + bästa telefonnummer

  • Ärendetyp + län/domkrets

  • Namn på motparter eller närstående parter

  • Ärendenummer (valfritt)

Håll känslig information för mötet konfidentiell. Med Doodle Pro kan du lägga till anpassad varumärkesprofilering och ansvarsfriskrivningar för att stärka professionalismen och förtroendet.

Praktiska tips för att sluta schemalägga e-postmeddelanden redan idag

Du kan förbättra ditt arbetsflöde på bara en vecka.

Tips 1: Skapa en Booking Page för konsultationer

  • Anslut din kalender

  • Boka en 30-minuters konsultation för nya kunder

  • Ställ in en regel om 24 timmars varsel + 10 minuters marginal

  • Aktivera Stripe om konsultationen är betald

Tips 2: Använd 1:1-inbjudningar till specifika kontakter

Vid samtal med motpartens ombud eller sakkunniga ska du skicka en Doodle 1:1 med 3–5 tidsförslag. De väljer ett, och Doodle sköter bekräftelsen.

Tips 3: Planera vittnesförhör med Group Poll

  • Be alla ombud, vittnet och protokollföraren att komma fram

  • Ange flera datum

  • Ange en svarstid

  • Aktivera påminnelser

  • Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” vid behov

Tips 4: Anordna kurser eller workshops med Sign-up Sheet

Perfekt för hyresgästkliniker, pro bono-evenemang eller kundutbildning:

  • Skapa tidsluckor

  • Ställ in antalet platser

  • Låt deltagarna välja ett tidsfönster

  • Använd obegränsat antal anmälningar i Doodle Pro för återkommande evenemang

Tips 5: Standardisera videor och påminnelser

  • Anslut till Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

  • Länkarna läggs till automatiskt

  • Aktivera påminnelser för att undvika att gäster uteblir

Tips 6: Håll din kalender överskådlig

  • Reservera tid för domstolsförhandlingar, tidsfrister och koncentrationsperioder

  • Använd färgkodning

  • Granska tillgängligheten varje vecka och anpassa öppettiderna på Booking Page

Tips 7: Automatisera registreringsstegen med Zapier

Skicka nya bokningar till ditt CRM-system eller ditt intagssystem. Skicka automatiskt välkomstmejl eller begär in dokument.

Vanliga misstag som man bör undvika

  • Erbjud obegränsade valmöjligheter → Fråga aldrig ”Vad passar dig?”

  • Visa hela din kalender → Använd alltid en kontrollerad Booking Page

  • Inga konsultarvoden tas ut → Debitera via Stripe för att minska antalet uteblivna besök

  • Bortse från tidszoner → Använd verktyg som anpassar sig automatiskt

  • Inga buffertar inför rättegången → Säkerställ att förhandlingsdagarna hålls med extra tid

  • Inga tidsfrister för gruppbokningar → Använd påminnelser och sista anmälningsdagar

  • Hoppa över ansvarsfriskrivningar → Lägg till en förklaring om att schemaläggning ≠ engagemang

Verktyg och lösningar som är anpassade efter advokaters arbetssätt

Booking Page

  • Automatisk tidsbokning

  • Synkronisering av Google-, Outlook- och Apple-kalendrar

  • Betalningar via Stripe för konsultationer eller handpenningar

  • Skräddarsydd varumärkesprofilering

  • Automatiska videolänkar

  • Inbyggda påminnelser

1:1

  • Skicka utvalda alternativ till en person

  • Perfekt för advokater, sakkunniga eller rättssekreterare

  • Doodle reserverar de återstående platserna tills en har valts ut

Group Poll

  • Hitta ett datum som passar alla inblandade parter

  • Upp till 1 000 deltagare

  • Ställ in tidsfrister och påminnelser

  • Dölj rösterna av integritetsskäl

Sign-up Sheet

  • Perfekt för kliniker, fortbildningskurser och workshops

  • Ange antal platser och tidsintervall

Doodle Pro / Doodle Teams

  • AI-genererade mötesbeskrivningar

  • Utan reklam

  • Dölj deltagaruppgifter

  • Zapier-integration

  • Säkerhet på företagsnivå

  • Obegränsat antal registreringar

Exempel från verkligheten för jurister

Enskild familjerättsadvokat som erbjuder betalda konsultationer

En egenföretagare ersätter kostnadsfria konsultationsmejl med en Doodle-Booking Page där betalning sker via Stripe. Antalet uteblivna besök minskar drastiskt. Hon lägger till frågor om tidskonflikter och information om län för att snabbare kunna sålla bland ärendena.

En biträdande advokat inom processrätt planerar ett vittnesförhör med sju parter

I stället för en flera dagar lång e-postkedja använder han Group Poll med sex olika datumalternativ. En tidsfrist och påminnelser gör att svaren kommer snabbare. När datumet är bestämt skickar han en kalenderinbjudan till alla.

Invandringsadvokat som arbetar över flera tidszoner

Hon skapar Booking Pages för förmiddagen (EU) och eftermiddagen (västra USA). Doodle identifierar automatiskt kundens tidszon, så att ingen bokar vid fel tidpunkt.

Detektiva byrån anordnar rådgivning om hyresgästers rättigheter

Med hjälp av Sign-up Sheet erbjuder de fem tidsluckor med fyra platser vardera. Kliniken fylls smidigt utan manuell samordning.

Juridisk assistent som ordnar expertförberedelser

Hon skickar en 1:1-inbjudan med tre tidspunkter som passar partnern. Experten väljer en, och Doodle lägger till en Teams-länk. Ingen e-postkedja behövs.

Viktiga slutsatser

  • Ett överskådligt bokningssystem gör att man slipper planera via e-post

  • Använd Booking Page för konsultationer med regler, tidsmarginaler och betalningar

  • Skicka skräddarsydda alternativ med 1:1

  • Använd ”Group Poll” för schemaläggning med flera parter

  • Använd Sign-up Sheet för kliniker eller gruppaktiviteter

  • Automatisera påminnelser, videolänkar och intagsprocessen

  • Lägg till varumärkesinformation och ansvarsfriskrivningar med Doodle Pro eller Teams

Kom igång med bättre schemaläggning

Du kan hantera schemaläggningen av e-postmeddelanden utan att behöva anställa ytterligare administrativ personal. Skapa en Booking Page för konsultationer, använd 1:1-inbjudningar till rådgivningssamtal och genomför Group Poll inför vittnesmål. Ta betalt via Stripe när det är lämpligt och låt påminnelsesystemet sköta uppföljningarna.

Är du redo att slippa allt fram och tillbaka? Skapa en Doodle och se hur jurister sparar timmar varje vecka.

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