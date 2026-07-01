Hur advokater kan undvika att boka möten via e-post

Om din inkorg är full av trådar med rubrikerna Re: Tidpunkter som fungerar, du är inte ensam. Många advokater lägger varje vecka flera timmar på att skicka e-post fram och tillbaka bara för att boka ett samtal, en konsultation eller samordna ett vittnesförhör. Tidszoner, domstolskalendrar och ändringar i sista minuten gör processen ännu mer betungande. Varje extra meddelande innebär förlorad koncentration – och ibland förlorade intäkter.

Det finns ett bättre sätt. Med tydliga riktlinjer för schemaläggning, rätt kalenderverktyg och några smarta vanor kan du sluta schemalägga möten via e-post en gång för alla. Den här guiden visar praktiska steg som passar en advokats verkliga arbetsflöde. Du får också se hur Doodle hjälper dig att boka möten snabbare med säkra länkar, omedelbara omröstningar, betalningar och automatiska påminnelser.

Följ stegen nedan för att minska störningarna, skydda din arbetstid och ge kunderna en smidigare upplevelse.

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Den utmaning som advokater står inför

Schemaläggningen inom advokatbranschen är ovanligt komplex. Man måste jonglera med klientmöten, förhandlingar, samrådssamtal, förberedelser inför expertutlåtanden och interna möten – alla med olika begränsningar.

Kunderna vill ha snabb tillgänglighet, men du måste först kontrollera om det finns schemakonflikter.

Motpartens ombud behöver ofta flera alternativ i olika tidszoner.

Rättegångsdatum, inlämningsfrister och resemöjligheter ändras ständigt.

Uteblivna eller försenade möten påverkar kundernas förtroende negativt och minskar antalet fakturerbara timmar.

E-postkedjor gör att viktiga detaljer går förlorade och ökar risken för fel.

Lägg till assistenter och juridiska assistenter i ekvationen, så ökar risken för dubbelbokningar. Ett tydligt system hjälper dig att undvika allt detta utan att behöva förlita dig på ändlösa e-posttrådar.

Varför detta är viktigt för jurister

Din tid är din produkt. Varje gång du måste avbryta arbetet för att hantera e-post var femte minut tappar du koncentrationen. Det påverkar också kundernas uppfattning: nya kunder bedömer ditt företag utifrån hur snabbt och enkelt det går att boka det första samtalet.

En bra schemaläggning hjälper dig att:

Öka den fakturerbara tiden och minska administrationen

Minska antalet uteblivna besök och skapa tydligare förväntningar

Förbättra dokumentationen och undvik misstag

Med rätt inställningar kan du minska krånglet samtidigt som du behåller full kontroll över din kalender.

Upprätta en bokningspolicy utan e-post som kunderna respekterar

Gör din kalender till den enda tillförlitliga källan. Ge kunder och kontakter ett tydligt sätt att boka tid hos dig – och håll dig till det.

Definiera mötestyper med regler

Ange vilka typer av besök du erbjuder och fastställ sedan regler för besökets längd, plats och betalning.

Exempel på mötesformer för advokater

Mötestyp Varaktighet Plats Anmärkningar Konsultation med ny kund 30 min Video/telefon Betald eller begränsad kostnadsfri konsultation Uppdatering för befintliga kunder 15 min Telefon Endast snabba incheckningar Samtal från motpartens ombud 30 min Video/telefon Endast vardagar Förberedelser inför expertvittnesmål 60 min Video Nödvändigt förberedelsematerial Planering av medling 45 min Video Inkludera biträdande jurist eller juridisk assistent

Skapa en Booking Page i Doodle med olika typer av möten. Lägg till buffertar så att mötena inte hamnar tätt efter varandra. Ställ in varseltider så att kunderna inte kan boka möten strax före en förhandling.

Sätt gränser som gör att du behåller kontrollen

Erbjud bokningstider som passar ditt bananschema

Behåll skyddade redigerings-/granskningsblock

Lägg till längre tidsmarginaler inför utfrågningar och resor

Använd automatisk tidszonsidentifiering för advokater utanför delstaten

Doodle ansluter säkert till Google Kalender, Outlook Kalender och Apple Kalender. När du är upptagen visas du aldrig som tillgänglig, och detaljerna om privata händelser förblir dolda.

Lägg ut din bokningslänk överallt

Ersätt e-postväxlingen med en länk och en enkel rad:

E-postsignatur → ”Använd min Doodle-länk för att boka tid.”

Webbplats → ”Boka en konsultation”

Intagsmejl → ”Använd den här Booking Page för nya ärenden.”

QR-kod på kort eller broschyrer

På Booking Page visas endast de tidsluckor du väljer. Kunden väljer en tid, och Doodle skickar en överskådlig inbjudan.

Ta ut avgifter i förskott när det är lämpligt

Om du tar betalt för konsultationer ska du ta emot betalningen redan när tiden bokas. Doodle är integrerat med Stripe på Booking Page och 1:1:

Ta ut konsultarvoden

Inlåning

Erbjud flexibla betalningsalternativ

Återbetalningar går smidigt om det behövs. Detta sparar tid för dig och minskar antalet uteblivna besök.

Lägg till tydliga kontroller av uppgifter och eventuella konflikter

Använd korta, sakliga frågor på din Booking Page:

Fullständigt namn + bästa telefonnummer

Ärendetyp + län/domkrets

Namn på motparter eller närstående parter

Ärendenummer (valfritt)

Håll känslig information för mötet konfidentiell. Med Doodle Pro kan du lägga till anpassad varumärkesprofilering och ansvarsfriskrivningar för att stärka professionalismen och förtroendet.

Praktiska tips för att sluta schemalägga e-postmeddelanden redan idag

Du kan förbättra ditt arbetsflöde på bara en vecka.

Tips 1: Skapa en Booking Page för konsultationer

Anslut din kalender

Boka en 30-minuters konsultation för nya kunder

Ställ in en regel om 24 timmars varsel + 10 minuters marginal

Aktivera Stripe om konsultationen är betald

Tips 2: Använd 1:1-inbjudningar till specifika kontakter

Vid samtal med motpartens ombud eller sakkunniga ska du skicka en Doodle 1:1 med 3–5 tidsförslag. De väljer ett, och Doodle sköter bekräftelsen.

Tips 3: Planera vittnesförhör med Group Poll

Be alla ombud, vittnet och protokollföraren att komma fram

Ange flera datum

Ange en svarstid

Aktivera påminnelser

Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” vid behov

Tips 4: Anordna kurser eller workshops med Sign-up Sheet

Perfekt för hyresgästkliniker, pro bono-evenemang eller kundutbildning:

Skapa tidsluckor

Ställ in antalet platser

Låt deltagarna välja ett tidsfönster

Använd obegränsat antal anmälningar i Doodle Pro för återkommande evenemang

Tips 5: Standardisera videor och påminnelser

Anslut till Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

Länkarna läggs till automatiskt

Aktivera påminnelser för att undvika att gäster uteblir

Tips 6: Håll din kalender överskådlig

Reservera tid för domstolsförhandlingar, tidsfrister och koncentrationsperioder

Använd färgkodning

Granska tillgängligheten varje vecka och anpassa öppettiderna på Booking Page

Tips 7: Automatisera registreringsstegen med Zapier

Skicka nya bokningar till ditt CRM-system eller ditt intagssystem. Skicka automatiskt välkomstmejl eller begär in dokument.

Vanliga misstag som man bör undvika

Erbjud obegränsade valmöjligheter → Fråga aldrig ”Vad passar dig?”

Visa hela din kalender → Använd alltid en kontrollerad Booking Page

Inga konsultarvoden tas ut → Debitera via Stripe för att minska antalet uteblivna besök

Bortse från tidszoner → Använd verktyg som anpassar sig automatiskt

Inga buffertar inför rättegången → Säkerställ att förhandlingsdagarna hålls med extra tid

Inga tidsfrister för gruppbokningar → Använd påminnelser och sista anmälningsdagar

Hoppa över ansvarsfriskrivningar → Lägg till en förklaring om att schemaläggning ≠ engagemang

Verktyg och lösningar som är anpassade efter advokaters arbetssätt

Booking Page

Automatisk tidsbokning

Synkronisering av Google-, Outlook- och Apple-kalendrar

Betalningar via Stripe för konsultationer eller handpenningar

Skräddarsydd varumärkesprofilering

Automatiska videolänkar

Inbyggda påminnelser

1:1

Skicka utvalda alternativ till en person

Perfekt för advokater, sakkunniga eller rättssekreterare

Doodle reserverar de återstående platserna tills en har valts ut

Group Poll

Hitta ett datum som passar alla inblandade parter

Upp till 1 000 deltagare

Ställ in tidsfrister och påminnelser

Dölj rösterna av integritetsskäl

Sign-up Sheet

Perfekt för kliniker, fortbildningskurser och workshops

Ange antal platser och tidsintervall

Doodle Pro / Doodle Teams

AI-genererade mötesbeskrivningar

Utan reklam

Dölj deltagaruppgifter

Zapier-integration

Säkerhet på företagsnivå

Obegränsat antal registreringar

Exempel från verkligheten för jurister

Enskild familjerättsadvokat som erbjuder betalda konsultationer

En egenföretagare ersätter kostnadsfria konsultationsmejl med en Doodle-Booking Page där betalning sker via Stripe. Antalet uteblivna besök minskar drastiskt. Hon lägger till frågor om tidskonflikter och information om län för att snabbare kunna sålla bland ärendena.

En biträdande advokat inom processrätt planerar ett vittnesförhör med sju parter

I stället för en flera dagar lång e-postkedja använder han Group Poll med sex olika datumalternativ. En tidsfrist och påminnelser gör att svaren kommer snabbare. När datumet är bestämt skickar han en kalenderinbjudan till alla.

Invandringsadvokat som arbetar över flera tidszoner

Hon skapar Booking Pages för förmiddagen (EU) och eftermiddagen (västra USA). Doodle identifierar automatiskt kundens tidszon, så att ingen bokar vid fel tidpunkt.

Detektiva byrån anordnar rådgivning om hyresgästers rättigheter

Med hjälp av Sign-up Sheet erbjuder de fem tidsluckor med fyra platser vardera. Kliniken fylls smidigt utan manuell samordning.

Juridisk assistent som ordnar expertförberedelser

Hon skickar en 1:1-inbjudan med tre tidspunkter som passar partnern. Experten väljer en, och Doodle lägger till en Teams-länk. Ingen e-postkedja behövs.

Viktiga slutsatser

Ett överskådligt bokningssystem gör att man slipper planera via e-post

Använd Booking Page för konsultationer med regler, tidsmarginaler och betalningar

Skicka skräddarsydda alternativ med 1:1

Använd ”Group Poll” för schemaläggning med flera parter

Använd Sign-up Sheet för kliniker eller gruppaktiviteter

Automatisera påminnelser, videolänkar och intagsprocessen

Lägg till varumärkesinformation och ansvarsfriskrivningar med Doodle Pro eller Teams

Kom igång med bättre schemaläggning

Du kan hantera schemaläggningen av e-postmeddelanden utan att behöva anställa ytterligare administrativ personal. Skapa en Booking Page för konsultationer, använd 1:1-inbjudningar till rådgivningssamtal och genomför Group Poll inför vittnesmål. Ta betalt via Stripe när det är lämpligt och låt påminnelsesystemet sköta uppföljningarna.

Är du redo att slippa allt fram och tillbaka? Skapa en Doodle och se hur jurister sparar timmar varje vecka.