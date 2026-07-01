Hur advokater kan undvika att boka möten via e-post
Updated: 1 juli 2026
Om din inkorg är full av trådar med rubrikerna Re: Tidpunkter som fungerar, du är inte ensam. Många advokater lägger varje vecka flera timmar på att skicka e-post fram och tillbaka bara för att boka ett samtal, en konsultation eller samordna ett vittnesförhör. Tidszoner, domstolskalendrar och ändringar i sista minuten gör processen ännu mer betungande. Varje extra meddelande innebär förlorad koncentration – och ibland förlorade intäkter.
Det finns ett bättre sätt. Med tydliga riktlinjer för schemaläggning, rätt kalenderverktyg och några smarta vanor kan du sluta schemalägga möten via e-post en gång för alla. Den här guiden visar praktiska steg som passar en advokats verkliga arbetsflöde. Du får också se hur Doodle hjälper dig att boka möten snabbare med säkra länkar, omedelbara omröstningar, betalningar och automatiska påminnelser.
Följ stegen nedan för att minska störningarna, skydda din arbetstid och ge kunderna en smidigare upplevelse.
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Den utmaning som advokater står inför
Schemaläggningen inom advokatbranschen är ovanligt komplex. Man måste jonglera med klientmöten, förhandlingar, samrådssamtal, förberedelser inför expertutlåtanden och interna möten – alla med olika begränsningar.
Kunderna vill ha snabb tillgänglighet, men du måste först kontrollera om det finns schemakonflikter.
Motpartens ombud behöver ofta flera alternativ i olika tidszoner.
Rättegångsdatum, inlämningsfrister och resemöjligheter ändras ständigt.
Uteblivna eller försenade möten påverkar kundernas förtroende negativt och minskar antalet fakturerbara timmar.
E-postkedjor gör att viktiga detaljer går förlorade och ökar risken för fel.
Lägg till assistenter och juridiska assistenter i ekvationen, så ökar risken för dubbelbokningar. Ett tydligt system hjälper dig att undvika allt detta utan att behöva förlita dig på ändlösa e-posttrådar.
Varför detta är viktigt för jurister
Din tid är din produkt. Varje gång du måste avbryta arbetet för att hantera e-post var femte minut tappar du koncentrationen. Det påverkar också kundernas uppfattning: nya kunder bedömer ditt företag utifrån hur snabbt och enkelt det går att boka det första samtalet.
En bra schemaläggning hjälper dig att:
Öka den fakturerbara tiden och minska administrationen
Minska antalet uteblivna besök och skapa tydligare förväntningar
Förbättra dokumentationen och undvik misstag
Med rätt inställningar kan du minska krånglet samtidigt som du behåller full kontroll över din kalender.
Upprätta en bokningspolicy utan e-post som kunderna respekterar
Gör din kalender till den enda tillförlitliga källan. Ge kunder och kontakter ett tydligt sätt att boka tid hos dig – och håll dig till det.
Definiera mötestyper med regler
Ange vilka typer av besök du erbjuder och fastställ sedan regler för besökets längd, plats och betalning.
Exempel på mötesformer för advokater
Mötestyp
Varaktighet
Plats
Anmärkningar
Konsultation med ny kund
30 min
Video/telefon
Betald eller begränsad kostnadsfri konsultation
Uppdatering för befintliga kunder
15 min
Telefon
Endast snabba incheckningar
Samtal från motpartens ombud
30 min
Video/telefon
Endast vardagar
Förberedelser inför expertvittnesmål
60 min
Video
Nödvändigt förberedelsematerial
Planering av medling
45 min
Video
Inkludera biträdande jurist eller juridisk assistent
Skapa en Booking Page i Doodle med olika typer av möten. Lägg till buffertar så att mötena inte hamnar tätt efter varandra. Ställ in varseltider så att kunderna inte kan boka möten strax före en förhandling.
Sätt gränser som gör att du behåller kontrollen
Erbjud bokningstider som passar ditt bananschema
Behåll skyddade redigerings-/granskningsblock
Lägg till längre tidsmarginaler inför utfrågningar och resor
Använd automatisk tidszonsidentifiering för advokater utanför delstaten
Doodle ansluter säkert till Google Kalender, Outlook Kalender och Apple Kalender. När du är upptagen visas du aldrig som tillgänglig, och detaljerna om privata händelser förblir dolda.
Lägg ut din bokningslänk överallt
Ersätt e-postväxlingen med en länk och en enkel rad:
E-postsignatur → ”Använd min Doodle-länk för att boka tid.”
Webbplats → ”Boka en konsultation”
Intagsmejl → ”Använd den här Booking Page för nya ärenden.”
QR-kod på kort eller broschyrer
På Booking Page visas endast de tidsluckor du väljer. Kunden väljer en tid, och Doodle skickar en överskådlig inbjudan.
Ta ut avgifter i förskott när det är lämpligt
Om du tar betalt för konsultationer ska du ta emot betalningen redan när tiden bokas. Doodle är integrerat med Stripe på Booking Page och 1:1:
Ta ut konsultarvoden
Inlåning
Erbjud flexibla betalningsalternativ
Återbetalningar går smidigt om det behövs. Detta sparar tid för dig och minskar antalet uteblivna besök.
Lägg till tydliga kontroller av uppgifter och eventuella konflikter
Använd korta, sakliga frågor på din Booking Page:
Fullständigt namn + bästa telefonnummer
Ärendetyp + län/domkrets
Namn på motparter eller närstående parter
Ärendenummer (valfritt)
Håll känslig information för mötet konfidentiell. Med Doodle Pro kan du lägga till anpassad varumärkesprofilering och ansvarsfriskrivningar för att stärka professionalismen och förtroendet.
Praktiska tips för att sluta schemalägga e-postmeddelanden redan idag
Du kan förbättra ditt arbetsflöde på bara en vecka.
Tips 1: Skapa en Booking Page för konsultationer
Anslut din kalender
Boka en 30-minuters konsultation för nya kunder
Ställ in en regel om 24 timmars varsel + 10 minuters marginal
Aktivera Stripe om konsultationen är betald
Tips 2: Använd 1:1-inbjudningar till specifika kontakter
Vid samtal med motpartens ombud eller sakkunniga ska du skicka en Doodle 1:1 med 3–5 tidsförslag. De väljer ett, och Doodle sköter bekräftelsen.
Tips 3: Planera vittnesförhör med Group Poll
Be alla ombud, vittnet och protokollföraren att komma fram
Ange flera datum
Ange en svarstid
Aktivera påminnelser
Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” vid behov
Tips 4: Anordna kurser eller workshops med Sign-up Sheet
Perfekt för hyresgästkliniker, pro bono-evenemang eller kundutbildning:
Skapa tidsluckor
Ställ in antalet platser
Låt deltagarna välja ett tidsfönster
Använd obegränsat antal anmälningar i Doodle Pro för återkommande evenemang
Tips 5: Standardisera videor och påminnelser
Anslut till Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco
Länkarna läggs till automatiskt
Aktivera påminnelser för att undvika att gäster uteblir
Tips 6: Håll din kalender överskådlig
Reservera tid för domstolsförhandlingar, tidsfrister och koncentrationsperioder
Använd färgkodning
Granska tillgängligheten varje vecka och anpassa öppettiderna på Booking Page
Tips 7: Automatisera registreringsstegen med Zapier
Skicka nya bokningar till ditt CRM-system eller ditt intagssystem. Skicka automatiskt välkomstmejl eller begär in dokument.
Vanliga misstag som man bör undvika
Erbjud obegränsade valmöjligheter → Fråga aldrig ”Vad passar dig?”
Visa hela din kalender → Använd alltid en kontrollerad Booking Page
Inga konsultarvoden tas ut → Debitera via Stripe för att minska antalet uteblivna besök
Bortse från tidszoner → Använd verktyg som anpassar sig automatiskt
Inga buffertar inför rättegången → Säkerställ att förhandlingsdagarna hålls med extra tid
Inga tidsfrister för gruppbokningar → Använd påminnelser och sista anmälningsdagar
Hoppa över ansvarsfriskrivningar → Lägg till en förklaring om att schemaläggning ≠ engagemang
Verktyg och lösningar som är anpassade efter advokaters arbetssätt
Booking Page
Automatisk tidsbokning
Synkronisering av Google-, Outlook- och Apple-kalendrar
Betalningar via Stripe för konsultationer eller handpenningar
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Automatiska videolänkar
Inbyggda påminnelser
1:1
Skicka utvalda alternativ till en person
Perfekt för advokater, sakkunniga eller rättssekreterare
Doodle reserverar de återstående platserna tills en har valts ut
Group Poll
Hitta ett datum som passar alla inblandade parter
Upp till 1 000 deltagare
Ställ in tidsfrister och påminnelser
Dölj rösterna av integritetsskäl
Sign-up Sheet
Perfekt för kliniker, fortbildningskurser och workshops
Ange antal platser och tidsintervall
Doodle Pro / Doodle Teams
AI-genererade mötesbeskrivningar
Utan reklam
Dölj deltagaruppgifter
Zapier-integration
Säkerhet på företagsnivå
Obegränsat antal registreringar
Exempel från verkligheten för jurister
Enskild familjerättsadvokat som erbjuder betalda konsultationer
En egenföretagare ersätter kostnadsfria konsultationsmejl med en Doodle-Booking Page där betalning sker via Stripe. Antalet uteblivna besök minskar drastiskt. Hon lägger till frågor om tidskonflikter och information om län för att snabbare kunna sålla bland ärendena.
En biträdande advokat inom processrätt planerar ett vittnesförhör med sju parter
I stället för en flera dagar lång e-postkedja använder han Group Poll med sex olika datumalternativ. En tidsfrist och påminnelser gör att svaren kommer snabbare. När datumet är bestämt skickar han en kalenderinbjudan till alla.
Invandringsadvokat som arbetar över flera tidszoner
Hon skapar Booking Pages för förmiddagen (EU) och eftermiddagen (västra USA). Doodle identifierar automatiskt kundens tidszon, så att ingen bokar vid fel tidpunkt.
Detektiva byrån anordnar rådgivning om hyresgästers rättigheter
Med hjälp av Sign-up Sheet erbjuder de fem tidsluckor med fyra platser vardera. Kliniken fylls smidigt utan manuell samordning.
Juridisk assistent som ordnar expertförberedelser
Hon skickar en 1:1-inbjudan med tre tidspunkter som passar partnern. Experten väljer en, och Doodle lägger till en Teams-länk. Ingen e-postkedja behövs.
Viktiga slutsatser
Ett överskådligt bokningssystem gör att man slipper planera via e-post
Använd Booking Page för konsultationer med regler, tidsmarginaler och betalningar
Skicka skräddarsydda alternativ med 1:1
Använd ”Group Poll” för schemaläggning med flera parter
Använd Sign-up Sheet för kliniker eller gruppaktiviteter
Automatisera påminnelser, videolänkar och intagsprocessen
Lägg till varumärkesinformation och ansvarsfriskrivningar med Doodle Pro eller Teams
Kom igång med bättre schemaläggning
Du kan hantera schemaläggningen av e-postmeddelanden utan att behöva anställa ytterligare administrativ personal. Skapa en Booking Page för konsultationer, använd 1:1-inbjudningar till rådgivningssamtal och genomför Group Poll inför vittnesmål. Ta betalt via Stripe när det är lämpligt och låt påminnelsesystemet sköta uppföljningarna.
Är du redo att slippa allt fram och tillbaka? Skapa en Doodle och se hur jurister sparar timmar varje vecka.
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