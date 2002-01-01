Criar um Doodle

Agendamento

Como os advogados podem interromper o agendamento de e-mails

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 18 de nov. de 2025

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Language options

endefresit

Table of Contents

    Se a sua caixa de entrada estiver repleta de tópicos com o título Re: Horários que funcionam, você não está sozinho. Muitos advogados perdem horas todas as semanas com e-mails de ida e volta apenas para marcar uma ligação, agendar uma consulta ou coordenar um depoimento. Fusos horários, calendários de tribunais e mudanças de última hora tornam o processo ainda mais pesado. Cada mensagem extra significa perda de foco e, às vezes, perda de receita.

    Há uma maneira melhor. Com uma política de agendamento clara, as ferramentas de calendário corretas e alguns hábitos inteligentes, você pode acabar com o agendamento de e-mails para sempre. Este guia mostra etapas práticas que se ajustam ao fluxo de trabalho real de um advogado. Você também verá como o Doodle o ajuda a agendar reuniões mais rapidamente com links seguros, pesquisas instantâneas, pagamentos e lembretes automáticos.

    Siga as etapas abaixo para reduzir o ruído, proteger suas horas e proporcionar aos clientes uma experiência mais tranquila.

    Não é necessário cartão de crédito

    O desafio enfrentado pelos advogados

    O agendamento na prática jurídica é excepcionalmente complexo. Você faz malabarismos com consultas a clientes, audiências, chamadas de reunião e conferência, preparação de especialistas e reuniões internas - tudo com diferentes restrições.

    • Os clientes querem disponibilidade rápida, mas você precisa primeiro verificar os conflitos.

    • O advogado oponente geralmente precisa de várias opções em diferentes fusos horários.

    • As datas dos tribunais, os prazos de arquivamento e as janelas de viagem mudam constantemente.

    • Reuniões perdidas ou atrasadas prejudicam a confiança do cliente e reduzem as horas faturáveis.

    • As cadeias de e-mails ocultam detalhes importantes e aumentam o risco de erros.

    Acrescente assistentes e paralegais à mistura e a chance de você fazer uma reserva dupla aumenta. Um sistema claro ajuda você a evitar tudo isso sem recorrer a intermináveis sequências de e-mails.

    Por que isso é importante para os advogados

    Seu tempo é seu produto. A cada cinco minutos de troca de e-mails, você perde o foco. Isso também molda a percepção do cliente: os novos clientes julgam seu escritório pela rapidez e facilidade com que você agenda a primeira ligação.

    Uma boa programação ajuda você:

    • Aumentar o tempo faturável e reduzir a administração

    • Reduzir o número de não comparecimentos e definir expectativas mais claras

    • Melhorar a manutenção de registros e evitar erros

    Com a configuração correta, você pode eliminar o atrito e, ao mesmo tempo, manter o controle total do seu calendário.

    Crie uma política de agendamento sem e-mails que os clientes respeitem

    Faça do seu calendário a única fonte da verdade. Ofereça aos clientes e contatos uma maneira clara de agendar com você - e cumpra-a.

    Defina os tipos de reuniões com regras

    Esclareça os tipos de compromissos que você oferece e, em seguida, defina regras de duração, local e pagamento.

    Exemplo de tipos de reunião para advogados

    Tipo de reunião

    Duração

    Local

    Observações

    Consulta a novos clientes

    30 minutos

    Vídeo/telefone

    Consulta paga ou gratuita limitada

    Atualização de cliente existente

    15 minutos

    Telefone

    Apenas para verificações rápidas

    Chamada do advogado oponente

    30 min

    Vídeo/telefone

    Somente durante a semana

    Preparação de testemunha especializada

    60 min

    Vídeo

    Materiais de preparação necessários

    Planejamento da mediação

    45 min

    Vídeo

    Incluir associado ou paralegal

    No Doodle, crie uma página de agendamento com tipos de compromissos separados. Adicione amortecedores para que as reuniões não se acumulem. Defina janelas de aviso para que os clientes não possam agendar logo antes de uma audiência.

    Defina limites que mantenham você no controle

    • Ofereça horários de agendamento que se ajustem à agenda do seu tribunal

    • Mantenha blocos de redação/revisão protegidos

    • Adicione buffers mais longos em torno de audiências e viagens

    • Use a detecção automática de fuso horário para advogados de fora do estado

    O Doodle se conecta com segurança ao Google Calendar, Outlook Calendar e Apple Calendar. Os horários de maior movimento nunca aparecem como disponíveis e os detalhes de eventos privados permanecem ocultos.

    Coloque seu link de agendamento em qualquer lugar

    Substitua o vai-e-vem de e-mails por um link e uma simples linha:

    • Assinatura de e-mail → "Para agendar, use meu link do Doodle".

    • Site → "Agende uma consulta"

    • E-mails de admissão → "Use esta página de agendamento para novos assuntos".

    • Código QR em cartões ou folhetos

    A página de agendamento mostra apenas os horários que você escolher. O cliente escolhe um horário e o Doodle envia um convite limpo.

    Cobre taxas antecipadamente quando for apropriado

    Se você cobrar por consultas, receba o pagamento quando a consulta for agendada. O Doodle se integra ao Stripe na página de agendamento e no 1:1:

    • Cobrar taxas de consulta

    • Mantenha depósitos

    • Ofereça opções de pagamento flexíveis

    Os reembolsos são simples, se necessário. Isso protege seu tempo e reduz o não comparecimento.

    Adicione verificações claras de admissão e conflito

    Use perguntas curtas e factuais em sua página de reservas:

    • Nome completo + melhor número de telefone

    • Tipo de assunto + município/jurisdição

    • Nomes das partes contrárias ou relacionadas

    • Número do processo (opcional)

    Guarde os detalhes confidenciais para a reunião. O Doodle Pro permite que você adicione marcas e isenções de responsabilidade personalizadas para reforçar o profissionalismo e a confiança.

    Dicas práticas para você parar de agendar e-mails hoje mesmo

    Você pode melhorar seu fluxo de trabalho em uma única semana.

    Dica 1: Crie sua página de agendamento para consultas

    • Conecte seu calendário

    • Adicione uma consulta de 30 minutos para novos clientes

    • Defina uma regra de aviso prévio de 24 horas + buffer de 10 minutos

    • Ative o Stripe se a consulta for paga

    Dica 2: use convites 1:1 para contatos específicos

    Para chamadas com advogados de oposição ou especialistas, envie um convite 1:1 do Doodle com 3 a 5 opções de horário. Eles escolhem uma delas e o Doodle se encarrega da confirmação.

    Dica 3: Agende depoimentos com Group Poll

    • Convide todos os advogados, a testemunha e o repórter

    • Ofereça várias datas

    • Defina um prazo de resposta

    • Ative os lembretes

    • Use "Ocultar detalhes do participante" quando necessário

    Dica 4: Realize clínicas ou workshops com a Folha de Inscrição

    Ótimo para clínicas de inquilinos, eventos pro bono ou educação de clientes:

    • Crie intervalos de tempo

    • Defina limites de assentos

    • Permita que os participantes escolham um horário

    • Use inscrições ilimitadas no Doodle Pro para eventos recorrentes

    Dica 5: padronize o vídeo e os lembretes

    • Conecte o Zoom, Google Meet, Teams ou Cisco

    • Os links são anexados automaticamente

    • Ative os lembretes para evitar que você não compareça

    Dica 6: mantenha seu calendário limpo

    • Bloqueie datas de audiências, prazos e tempo de concentração

    • Use códigos de cores

    • Revise a disponibilidade semanalmente e ajuste os horários da Booking Page

    Dica 7: automatize as etapas de admissão com o Zapier

    Envie novas reservas para seu CRM ou sistema de admissão. Acione automaticamente e-mails de boas-vindas ou solicitações de documentos.

    Erros comuns a serem evitados

    • Oferecer opções abertas → Nunca pergunte "O que funciona para você?"

    • Mostrar seu calendário completo → Sempre use uma página de agendamento controlada

    • Não cobrar taxas de consultoria → Cobrar via Stripe para reduzir as não comparências

    • Ignorar fusos horários → Usar ferramentas que se ajustam automaticamente

    • Você não tem buffers antes do tribunal → Proteger os dias de audiência com espaço extra

    • Sem prazos para agendamento de grupos → Use lembretes e datas de corte

    • Ignorar isenções de responsabilidade → Adicionar linguagem esclarecendo que agendamento ≠ compromisso

    Ferramentas e soluções que se adaptam à forma como os advogados trabalham

    Página de agendamento

    • Agendamento automatizado de compromissos

    • Sincronização de calendário do Google/Outlook/Apple

    • Pagamentos com Stripe para consultas ou depósitos

    • Marca personalizada

    • Links automáticos para vídeos

    • Lembretes incorporados

    1:1

    • Envie opções selecionadas para uma pessoa

    • Perfeito para advogados, especialistas ou funcionários

    • O Doodle mantém as vagas restantes até que uma seja escolhida

    Enquete em grupo

    • Encontre uma data viável entre várias partes

    • Até 1.000 participantes

    • Defina prazos e lembretes

    • Oculte os votos para manter a privacidade

    Folha de registro

    • Ideal para clínicas, CLEs, workshops

    • Defina limites de assentos e intervalos de tempo

    Doodle Pro / Doodle Teams

    • Descrições de reuniões geradas por IA

    • Sem anúncios

    • Oculte os detalhes dos participantes

    • Integração com o Zapier

    • Segurança de nível empresarial

    • Inscrições ilimitadas

    Exemplos do mundo real para advogados

    Advogado de família autônomo com consultas pagas

    Um advogado autônomo substitui os e-mails de consulta gratuita por uma página de reserva do Doodle que exige pagamento com o Stripe. As não comparências caem drasticamente. Ela acrescenta perguntas sobre conflitos e informações sobre o condado para selecionar casos mais rapidamente.

    Associado de contencioso agendando um depoimento de sete partes

    Em vez de uma cadeia de e-mails que durava dias, ele usa o Group Poll com seis opções de datas. Um prazo e lembretes aceleram as respostas. Depois de finalizado, ele envia um convite de calendário para todos.

    Advogado de imigração que trabalha em vários fusos horários

    Ela cria páginas de agendamento para manhã (UE) e tarde (oeste dos EUA). O Doodle detecta automaticamente o fuso horário do cliente, para que você não faça a reserva no horário errado.

    Empresa de PI organizando clínica de direitos do inquilino

    Usando a Folha de Inscrição, eles oferecem cinco intervalos de tempo com quatro vagas cada. A clínica é preenchida sem problemas, sem coordenação manual.

    Paralegal organizando preparação de especialistas

    Ela envia um convite 1:1 com três horários que funcionam para o parceiro. O especialista escolhe um e o Doodle adiciona um link para o Teams. Não é necessária uma cadeia de e-mails.

    Principais conclusões

    • Um sistema de agendamento claro elimina o agendamento por e-mail

    • Use a página de agendamento para consultas com regras, buffers e pagamentos

    • Envie opções direcionadas com 1:1

    • Use a enquete de grupo para agendamento de várias partes

    • Use a Folha de Registro para clínicas ou eventos de grupo

    • Automatize lembretes, links de vídeo e entrada

    • Adicione marcas e avisos de isenção de responsabilidade com o Doodle Pro ou Teams

    Comece com um agendamento melhor

    Você pode interromper o agendamento por e-mail sem adicionar mais administradores. Você pode criar uma página de agendamento para consultas, usar convites 1:1 para advogados e realizar enquetes de grupo para depoimentos. Colete taxas com o Stripe quando for apropriado e deixe que os lembretes cuidem dos acompanhamentos.

    Você está pronto para cortar as idas e vindas? Crie um Doodle e veja como os advogados economizam horas por semana.

    Não é necessário cartão de crédito

    Conteúdo relacionado

    Wellness/mindfulness group session

    Agendamento

    Ferramenta de agendamento para treinadores de bem-estar: o guia completo

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Agendamento

    5 modelos de página de agendamento para sessões de coaching pagas

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer standing at a whiteboard.

    Agendamento

    Como programar o treinamento de coorte sem ficar de um lado para o outro

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Resolva o problema de agendamento com Doodle