Czym jest baby shower?
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Baby shower to wzruszająca i radosna uroczystość, podczas której świętuje się zbliżające się pojawienie się na świecie nowego maleństwa.
To ceniona tradycja, często organizowana jeszcze przed narodzinami dziecka, podczas której rodzina i przyjaciele spotykają się, by uczcić przyszłych rodziców i obdarować ich miłością, błogosławieństwami oraz przemyślanymi prezentami dla dziecka.
Zanurzmy się w tym wzruszającym świecie przyjęć z okazji narodzin dziecka i zobaczmy, co sprawia, że są one tak wyjątkowe.
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Dlaczego nazywa się to „baby shower”?
Termin „baby shower” powstał w XIX wieku i, jak się uważa, wywodzi się z zwyczaju obdarowywania przyszłej matki prezentami i błogosławieństwami.
Chodzi o to, by „zasypywać” przyszłą mamę prezentami, miłością i wsparciem, co symbolizuje życzenia pomyślnego wkroczenia w macierzyństwo.
Co się dzieje na przyjęciu z okazji narodzin dziecka?
Typowe przyjęcie z okazji narodzin dziecka obejmuje różne urocze atrakcje, które zbliżają do siebie gości, by wspólnie świętować zbliżające się narodziny malucha.
Spotkania te charakteryzują się zabawnymi grami, pysznymi smakołykami i serdeczną atmosferą.
Do typowych atrakcji podczas baby shower należą zgadywanie płci dziecka, quizy związane z tematyką dziecięcą oraz tworzenie wzruszających wiadomości dla dziecka i rodziców.
Główną atrakcją przyjęcia z okazji narodzin dziecka jest często pięknie udekorowany tort, ozdobiony symbolami dzieciństwa i rodzicielstwa. Przyszła mama może otrzymać w prezencie niezbędne artykuły dla niemowląt, takie jak pieluchy, ubranka, kocyki i zabawki, dzięki czemu maluch zostanie powitany na świecie z całą miłością i troską, na jakie zasługuje.
Kiedy najlepiej zorganizować przyjęcie z okazji narodzin dziecka?
Zazwyczaj imprezy z okazji narodzin dziecka organizuje się w późniejszych etapach ciąży, zazwyczaj w trzecim trymestrze.
Taki termin gwarantuje, że brzuszek przyszłej mamy będzie już widoczny, a także pozwala rodzicom lepiej przygotować się na przyjście na świat ich maleństwa po otrzymaniu przemyślanych prezentów i niezbędnych artykułów od bliskich.
Kto organizuje przyjęcie z okazji narodzin dziecka?
Imprezy z okazji narodzin dziecka są często organizowane przez bliskich przyjaciół, członków rodziny lub współpracowników przyszłych rodziców.
Podczas planowania należy koniecznie wziąć pod uwagę preferencje i harmonogram przyszłej mamy, a jednocześnie organizacja przyjęcia z okazji narodzin dziecka. Uzgodnienie tego z najważniejszymi członkami rodziny lub bliskimi przyjaciółmi to przemyślany sposób na zapewnienie przyszłej mamie dostępność i sprawić, by poczuła się naprawdę doceniona.
Doodle’s Group Polls pozwala przeprowadzić ankietę wśród wszystkich zaproszonych osób, dzięki czemu w ciągu kilku minut można łatwo znaleźć najlepszy termin spotkania.
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Wskazówki dotyczące udziału w przyjęciu z okazji narodzin dziecka
Jeśli zostałeś zaproszony na baby shower, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii, aby to wydarzenie było naprawdę wyjątkowe dla przyszłych rodziców:
Przemyślane prezenty:
Wybieraj prezenty, które są praktyczne i odpowiadają potrzebom dziecka. Spersonalizowane prezenty lub przedmioty z listy prezentów dla dziecka sporządzonej przez rodziców to zawsze świetny pomysł.
Serdeczne pozdrowienia:
Poświęć chwilę, aby napisać szczere życzenia lub wierszyk dla dziecka i rodziców. Takie wiadomości często stają się dla rodziny cennymi pamiątkami.
Przyjdź na czas:
Doceniamy punktualność. Przybycie na czas świadczy o tym, że cenisz to wydarzenie oraz czas gospodarzy i pozostałych gości.
Weź udział w grach:
Poczuj tę radosną atmosferę i weź udział w grach i zajęciach organizowanych przez gospodarza. To wspaniały sposób na nawiązanie kontaktów z innymi gośćmi i stworzenie trwałych wspomnień.
Okaż wsparcie:
Okaż przyszłym rodzicom swoje wsparcie i dodaj im otuchy. Podziel się swoimi doświadczeniami, jeśli to ma znaczenie, i daj im do zrozumienia, że możesz na nich liczyć w tym wyjątkowym okresie.