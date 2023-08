Qu'est-ce qu'une Baby Shower ?

Une baby shower est un événement chaleureux et joyeux qui célèbre l'arrivée imminente d'un nouveau bébé dans le monde.

Il s'agit d'une tradition très prisée, souvent organisée avant la naissance du bébé, au cours de laquelle la famille et les amis se réunissent pour honorer les futurs parents et les couvrir d'amour, de bénédictions et de cadeaux attentionnés pour le bébé.

Plongeons dans l'univers réconfortant des baby showers et explorons ce qui les rend si spéciaux.

Créez votre événement Trouver un moment pour les personnes qui comptent en quelques minutes

Pourquoi appelle-t-on cela une baby shower ?

L'expression "baby shower" a vu le jour au XIXe siècle et trouverait son origine dans la coutume consistant à couvrir la future mère de cadeaux et de bénédictions.

L'idée est de "couvrir" la future maman de cadeaux, d'amour et de soutien, symbolisant les vœux d'une maternité en douceur.

Que se passe-t-il lors d'une baby shower ?

Une baby shower typique comprend diverses activités agréables qui rassemblent les invités pour célébrer l'arrivée prochaine du petit être.

Ces rassemblements se caractérisent par des jeux amusants, de délicieuses friandises et une atmosphère chaleureuse.

Parmi les activités les plus courantes, citons les devinettes sur le sexe du bébé, les jeux-questionnaires sur le thème du bébé et la création de messages réconfortants pour le bébé et ses parents.

La pièce maîtresse d'une baby shower est souvent un gâteau joliment décoré et orné de symboles de l'enfance et de la parentalité. La future mère peut se voir offrir des articles de première nécessité pour son bébé, tels que des couches, des vêtements, des couvertures et des jouets, afin que le petit soit accueilli avec tout l'amour et l'attention qu'il mérite.

Quand organiser une fête de bébé ?

Traditionnellement, les baby-shows sont organisés à la fin de la grossesse, généralement au cours du troisième trimestre.

Ce moment permet de s'assurer que le baby bump de la future mère est visible et permet également aux parents de mieux se préparer à l'arrivée de leur enfant après avoir reçu des cadeaux et des articles de première nécessité de la part de leurs proches.

Qui organise la baby shower ?

Les baby-shows sont souvent organisés par des amis proches, des membres de la famille ou des collègues des futurs parents.

Il est essentiel de tenir compte des préférences et de l'emploi du temps de la future mère lors de la planification d'une fête prénatale. La coordination avec des membres clés de la famille ou des amis proches est une façon réfléchie de s'assurer de la disponibilité de la future maman et de faire en sorte qu'elle se sente vraiment fêtée.

Les Sondages de groupe de Doodle vous permettent d'établir un canevas de toutes les personnes que vous invitez, ce qui facilite la recherche du meilleur moment pour se rencontrer en quelques minutes.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Conseils pour assister à une fête de bébé

Si vous êtes invité à une fête prénatale, il y a quelques points à prendre en compte pour que l'événement soit vraiment spécial pour les futurs parents :

Des cadeaux bien pensés :

Choisissez des cadeaux pratiques qui répondent aux besoins du bébé. Les cadeaux personnalisés ou les articles provenant de la liste de naissance des parents sont toujours une bonne idée.

Souhaits chaleureux :

Prenez le temps d'écrire un message ou un poème sincère pour le bébé et ses parents. Ces messages deviennent souvent des souvenirs précieux pour la famille.

Arrivez à l'heure :

La ponctualité est appréciée. En arrivant à l'heure, vous montrez que vous accordez de l'importance à l'événement et au temps des hôtes et des autres invités.

Participer aux jeux :

Profitez de l'atmosphère joyeuse et participez aux jeux et activités organisés par l'hôte. C'est un excellent moyen de nouer des liens avec les autres hôtes et de créer des souvenirs inoubliables.

Soutenez les autres :

Offrez votre soutien et vos encouragements aux futurs parents. Faites part de votre expérience, le cas échéant, et faites-leur savoir que vous êtes là pour eux pendant cette période spéciale.