5 strategii planowania czasu dla niezależnych nauczycieli i trenerów

Jeśli jesteś niezależnym nauczycielem lub trenerem, prawdopodobnie zajmujesz się nie tylko samym nauczaniem. Planujesz zajęcia, odpowiadasz na e-maile, aktualizujesz kalendarz i dbasz o to, by klienci rzeczywiście pojawili się na zajęciach. To naprawdę sporo pracy. A kiedy twój harmonogram się komplikuje, wszystko inne zwykle idzie w ślady.

Kilka drobnych nawyków związanych z planowaniem może sprawić, że Twój tydzień przebiegnie sprawniej, pomoże klientom trzymać się ustalonego harmonogramu i zapewni Ci trochę oddechu.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Oto pięć prostych strategii, które się sprawdzają.

1. Określ jasno, kiedy jesteś dostępny, i zarezerwuj sobie czas dla siebie

Zaletą pracy jako freelancer jest elastyczność, ale ta elastyczność może też działać na twoją niekorzyść. Jeśli twój kalendarz jest całkowicie wolny przez całą dobę, ludzie będą rezerwować terminy, kiedy tylko będą mieli okazję — niekoniecznie wtedy, kiedy ty tego chcesz.

Zacznij od określenia idealnych godzin pracy. Zarezerwuj sobie wieczory, weekendy lub ferie szkolne, jeśli nie chcesz pracować w tych okresach. Możesz również zarezerwować sobie dni na sprawy osobiste lub czas na własny rozwój.

Warto też z wyprzedzeniem przewidzieć, kiedy Twoi klienci będą niedostępni. Okresy egzaminów, przerwy szkolne czy sezonowe spadki aktywności to typowe momenty, w których liczba rezerwacji maleje. Jeśli Twoich uczniów nie będzie w pobliżu, wykorzystaj ten czas na nadrobienie zaległości lub po prostu zrelaksuj się.

Dzięki Doodle wszystkie terminy oznaczone jako zajęte w połączonym kalendarzu nie będą wyświetlane jako dostępne do rezerwacji. Dotyczy to dni świątecznych, urlopów czy uroczystości szkolnych Twojego dziecka. Dzięki temu klienci będą widzieć tylko te terminy, które są faktycznie dostępne, a Ty unikniesz nadmiernego obciążenia harmonogramem bez konieczności codziennego szczegółowego zarządzania kalendarzem.

2. Poświęć więcej czasu klientom, którzy tego potrzebują

Nie każdy klient potrzebuje tyle samo czasu i to jest w porządku. Dla niektórych idealna może być krótka, 30-minutowa rozmowa coachingowa, podczas gdy inni mogą potrzebować dłuższej sesji, aby omówić poważne wyzwania.

Najważniejsze jest, aby od razu zaproponować sesje o różnej długości. Dzięki temu klienci mogą wybrać opcję, która najbardziej im odpowiada, bez konieczności wielokrotnych uzgodnień. Jeśli wiesz, że dany klient zawsze potrzebuje więcej czasu, możesz nawet delikatnie zasugerować mu rezerwację dłuższego terminu.

W serwisie Doodle możesz utworzyć wiele Booking Pages z różnymi typami spotkań. Na przykład: 30-minutowe korepetycje, 60-minutowe szczegółowe omówienie tematu lub 90-minutowe doradztwo projektowe. Dzięki temu wszystko jest przejrzyste i łatwiej się odpowiednio przygotować.

3. Zadaj pytania przed spotkaniem

Kiedy ktoś umawia się z tobą na spotkanie, chcesz wiedzieć, czego się spodziewać. Czy ma już na myśli konkretny temat? Czy potrzebuje pomocy w jakiejś konkretnej sprawie? Czy wolałby spotkać się osobiście, czy przez Zoom?

Zadanie jednego lub dwóch prostych pytań przed spotkaniem może mieć ogromne znaczenie. Daje to możliwość przygotowania się i zaoferowania bardziej ukierunkowanego wsparcia. Pokazuje to również klientom, że cenisz zarówno ich czas, jak i swój własny.

W serwisie Doodle możesz dodać własne pytania do formularza rezerwacyjnego. Chcesz wiedzieć, jaki przedmiot studiują, jakich narzędzi używają lub jaki format preferują? Po prostu zapytaj. Dzięki temu zarówno Ty, jak i oni będziecie czuć się pewniej przed rozpoczęciem sesji.

4. Ułatw sobie tworzenie przypomnień i monitorowanie spraw

Niepojawienie się na zajęciach jest frustrujące. Zwłaszcza gdy przygotowałeś się do sesji, a ktoś po prostu zapomniał się pojawić. Takie rzeczy się zdarzają i czasami tak po prostu bywa w życiu — może Twój uczeń postanowił zamiast tego pójść popływać w upalny letni dzień. Ale to nie musi być Twój problem.

Przypomnienia są pomocne. Wystarczy niewielka wskazówka dzień wcześniej, a nawet godzinę przed spotkaniem, by zmniejszyć liczbę nieobecności na spotkaniach. Jednak ręczne sporządzanie i wysyłanie takich przypomnień zajmuje czas, a łatwo o tym zapomnieć.

Doodle automatycznie wysyła przypomnienia o każdej rezerwacji. Wystarczy je skonfigurować raz, a resztą zajmie się system. Mniej biegania za klientami, więcej spotkań.

5. Pobieraj opłaty z góry i pozwól uczniom wybrać formę spotkań

Płatność z góry to nie tylko sposób na zapewnienie sobie wynagrodzenia. To także wyraz zaangażowania. Gdy klienci płacą przed sesją, są bardziej skłonni potraktować ją poważnie i przyjść przygotowani. Oszczędza to Twój czas, pozwala uniknąć niezręcznych przypomnień i sprawia, że czujesz, iż Twoja praca jest doceniana.

Dzięki Doodle możesz połączyć Stripe, aby automatycznie pobierać opłaty, gdy ktoś zarezerwuje sesję. Koniec z przypominaniem o fakturach. Koniec z e-mailami z przypomnieniem.

Możesz również zdecydować, kto ma płacić, a kto nie. Być może oferujesz bezpłatne sesje wprowadzające dla nowych uczniów. A może niektórzy z Twoich długoletnich klientów mają już inne ustalenia. To Ty masz kontrolę – włączaj lub wyłączaj opcje płatności w zależności od sesji lub klienta.

Jeśli chcesz wzbudzić lojalność, łatwo jest zaoferować nagrody. Na przykład poinformuj uczniów, że jeśli zarezerwują i opłacą 10 sesji, 11. otrzymają za darmo. Możesz nawet utworzyć osobną Booking Page dla tych bezpłatnych sesji, widoczną wyłącznie dla stałych uczniów. Tego rodzaju oferta jest wyrazem uznania i sprawia, że ludzie chętnie do Ciebie wracają.

Zasługujesz na lepszy sposób rezerwacji

Bycie freelancerem wiąże się z pełnieniem wielu ról, a planowanie nie powinno Cię spowalniać. Niezależnie od tego, czy prowadzisz indywidualne sesje coachingowe, uczysz online, czy zajmujesz się wieloma przedmiotami, Twój kalendarz powinien Ci pomagać, a nie przeszkadzać.

Doodle pomaga Ci zaproponować odpowiednie terminy, otrzymać płatność z góry, zadawać właściwe pytania i nigdy niczego nie przegapić. Wystarczy skonfigurować usługę raz, udostępnić link i pozwolić klientom rezerwować terminy, które im odpowiadają. Sam decydujesz też, w jaki sposób chcesz się spotkać. Niektórzy wolą rozmowy wideo, inni spotkania twarzą w twarz. To Ty ustalasz format spotkania i miejsce — czy to na Zoomie, czy w kawiarni tuż za rogiem — korzystając z pola lokalizacji. Wszystko to jest wbudowane w aplikację.

Spróbuj i spraw, by planowanie przestało być zgadywanką.