5 planlægningsstrategier for freelance undervisere og coaches

Hvis du er freelance underviser eller coach, jonglerer du sandsynligvis med mere end bare at undervise. Du planlægger sessioner, besvarer e-mails, opdaterer din kalender og sørger for, at dine klienter rent faktisk dukker op. Det er meget. Og når din tidsplan bliver rodet, har alt andet en tendens til at følge efter.

Et par små planlægningsvaner kan få din uge til at glide bedre, hjælpe klienterne med at holde sig på sporet og give dig et pusterum tilbage.

Her er fem enkle strategier, der virker.

1. Fastlæg en klar tilgængelighed, og blokér din personlige tid

Det smukke ved at være freelancer er fleksibiliteten, men den kan også arbejde imod dig. Hvis din kalender er vidt åben 24/7, vil folk booke, når de kan - ikke nødvendigvis, når du ønsker det.

Start med at definere din ideelle arbejdstid. Bloker aftener, weekender eller skoleferier, hvis du ikke ønsker at arbejde på de tidspunkter. Du kan også blokere for personlige administrationsdage eller tid til din egen udvikling.

Det hjælper også at tænke på, hvornår dine kunder ikke er tilgængelige. Eksamensuger, skoleferier eller sæsonbetingede afmatninger er almindelige tidspunkter, hvor bookingerne falder. Hvis dine studerende ikke er til stede, kan du bruge tiden til at indhente det forsømte eller bare nyde et pusterum.

Med Doodle vil alt, hvad der er markeret som optaget i din forbundne kalender, ikke blive vist som bookbart. Det gælder også helligdage, fridage eller dit barns skolefest. Så kunderne ser kun, hvad der rent faktisk er ledigt, og du undgår at overbooke dig selv uden at skulle styre din kalender hver dag.

2. Giv mere tid til kunder, der har brug for det

Ikke alle klienter har brug for lige meget tid, og det er helt i orden. Et hurtigt coaching-opkald på 30 minutter kan være perfekt for nogle, mens andre måske har brug for en længere session til at tale store udfordringer igennem.

Det vigtigste er at tilbyde forskellige sessionslængder på forhånd. På den måde kan folk vælge, hvad der fungerer bedst for dem, uden at der skal snakkes frem og tilbage. Hvis du ved, at en bestemt klient altid har brug for mere tid, kan du endda skubbe dem i retning af at booke en længere session.

I Doodle kan du oprette flere bookingsider med forskellige mødetyper. F.eks: 30 minutters vejledning, 60 minutters fordybelse eller 90 minutters projektcoaching. Det holder tingene overskuelige og hjælper dig med at forberede dig ordentligt.

3. Stil spørgsmål før mødet

Når nogen booker tid hos dig, vil du gerne vide, hvad du går ind til. Kommer de med et klart emne i tankerne? Har de brug for hjælp til noget specifikt? Vil de helst mødes personligt eller på Zoom?

At stille et eller to enkle spørgsmål før mødet kan gøre en stor forskel. Det giver dig mulighed for at forberede dig og tilbyde mere fokuseret støtte. Det viser også dine kunder, at du værdsætter deres og din tid.

I Doodle kan du tilføje brugerdefinerede spørgsmål til din bookingformular. Vil du vide, hvilket emne de studerer, hvilke værktøjer de bruger, eller hvilket format de foretrækker? Bare spørg. Du vil gå ind til sessionen med større selvtillid, og det vil de også.

4. Gør påmindelser og opfølgning let

Det er frustrerende at udeblive. Især når du har forberedt dig på en session, og nogen simpelthen glemmer at dukke op. Det sker, og nogle gange er det bare livet - måske besluttede din elev at tage ud at svømme på en varm sommerdag i stedet. Men det behøver ikke at være dit problem.

Påmindelser hjælper. Et enkelt puf dagen før eller endda en time før kan reducere antallet af glemte aftaler. Men det tager tid at skrive og sende disse påmindelser manuelt, og det er let at glemme.

Doodle sender automatisk påmindelser for hver booking. Du kan sætte dem op én gang og lade systemet gøre resten. Mindre jagt, mere fremmøde.

5. Få betaling på forhånd, og lad de studerende vælge, hvordan de vil mødes

Forudbetaling handler ikke kun om at sikre, at du bliver betalt. Det handler også om engagement. Når klienter betaler før sessionen, er der større sandsynlighed for, at de tager det alvorligt og møder forberedte op. Det sparer dig tid, du undgår pinlige påmindelser, og dit arbejde føles værdsat.

Med Doodle kan du forbinde Stripe, så du automatisk opkræver betaling, når nogen booker en session. Ingen jagt på fakturaer. Ingen opfølgende e-mails.

Du kan også beslutte, hvem der skal betale, og hvem der ikke skal. Måske tilbyder du gratis introsessioner til nye elever. Eller måske har nogle af dine langtidskunder allerede andre aftaler. Du har kontrollen og kan slå betalinger til eller fra afhængigt af sessionen eller klienten.

Hvis du vil opbygge loyalitet, er det nemt at tilbyde belønninger. Fortæl f.eks. studerende, at hvis de booker og betaler for 10 sessioner, er den 11. gratis. Du kan endda oprette en separat bookingside til de gratis sessioner, som kun er synlig for tilbagevendende studerende. Den slags tilbud viser taknemmelighed og får folk til at vende tilbage.

Du fortjener en bedre måde at booke på

At være freelancer betyder at have mange kasketter på, og planlægning bør ikke bremse dig. Uanset om du coacher en-til-en, underviser online eller administrerer flere fag, skal din kalender arbejde med dig, ikke imod dig.

Doodle hjælper dig med at tilbyde de rigtige tidspunkter, få betaling på forhånd, stille de rigtige spørgsmål og aldrig gå glip af noget. Sæt det op én gang, del dit link, og lad dine kunder booke det, der passer dem. Du vælger også selv, hvordan I vil mødes. Nogle mennesker foretrækker videoopkald, andre foretrækker ansigt til ansigt. Du indstiller mødeformatet og stedet - uanset om det er Zoom eller en café nede ad gaden - ved hjælp af Doodles placeringsfelt. Det hele er indbygget.

