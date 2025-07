5 Terminplanungsstrategien für freiberufliche Pädagogen und Coaches

Wenn Sie freiberuflich als Pädagoge oder Coach tätig sind, jonglieren Sie wahrscheinlich mit mehr als nur dem Unterrichten. Sie planen Sitzungen, beantworten E-Mails, aktualisieren Ihren Kalender und sorgen dafür, dass Ihre Kunden auch tatsächlich erscheinen. Das ist eine ganze Menge. Und wenn Ihr Terminkalender durcheinander gerät, folgt alles andere meist hinterher.

Ein paar kleine Gewohnheiten bei der Terminplanung können dafür sorgen, dass Ihre Woche reibungsloser abläuft, dass Ihre Kunden auf dem richtigen Weg bleiben und dass Sie wieder etwas Luft zum Atmen haben.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Hier sind fünf einfache Strategien, die funktionieren.

1. Legen Sie eine klare Verfügbarkeit fest und blockieren Sie Ihre persönliche Zeit

Das Schöne an der Freiberuflichkeit ist die Flexibilität, aber diese Flexibilität kann auch gegen Sie arbeiten. Wenn Ihr Kalender rund um die Uhr offen ist, werden die Leute buchen, wann immer sie können - und nicht unbedingt, wann Sie wollen.

Beginnen Sie damit, Ihre idealen Arbeitszeiten zu definieren. Streichen Sie Abende, Wochenenden oder Schulferien, wenn Sie zu diesen Zeiten nicht arbeiten möchten. Sie können auch persönliche Verwaltungstage oder Zeit für Ihre eigene Entwicklung einplanen.

Es ist hilfreich, auch daran zu denken, wann Ihre Kunden nicht erreichbar sind. Prüfungswochen, Schulferien oder saisonale Flauten sind häufige Zeiten, in denen die Buchungen zurückgehen. Wenn Ihre Schüler nicht da sind, nutzen Sie diese Zeit, um Aufgaben nachzuholen oder einfach eine Verschnaufpause zu genießen.

Mit Doodle wird alles, was in Ihrem verbundenen Kalender als belegt markiert ist, nicht als buchbar angezeigt. Dazu gehören Feiertage, freie Tage oder die Schulfeier Ihres Kindes. So sehen Kunden nur, was tatsächlich verfügbar ist, und Sie vermeiden, dass Sie sich selbst überbuchen, ohne dass Sie Ihren Kalender jeden Tag neu verwalten müssen.

2. Geben Sie den Kunden, die es brauchen, mehr Zeit

Nicht jeder Kunde braucht gleich viel Zeit, und das ist auch in Ordnung. Für manche ist ein schnelles 30-Minuten-Coaching perfekt, während andere vielleicht eine längere Sitzung brauchen, um große Herausforderungen zu besprechen.

Der Schlüssel liegt darin, im Voraus verschiedene Sitzungslängen anzubieten. Auf diese Weise können die Kunden wählen, was für sie am besten ist, ohne dass es ein Hin und Her gibt. Wenn Sie wissen, dass ein bestimmter Kunde immer mehr Zeit braucht, können Sie ihn sogar dazu bewegen, einen längeren Termin zu buchen.

In Doodle können Sie mehrere Buchungsseiten mit verschiedenen Besprechungstypen erstellen. Zum Beispiel: 30-minütige Nachhilfe, 60-minütige Vertiefung oder 90-minütiges Projektcoaching. So bleiben die Dinge übersichtlich und Sie können sich gut vorbereiten.

3. Stellen Sie Fragen vor der Besprechung

Wenn jemand einen Termin bei Ihnen bucht, möchten Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Kommt er mit einem klaren Thema im Kopf? Braucht er Hilfe bei einem bestimmten Thema? Möchte er sich lieber persönlich oder per Zoom treffen?

Ein oder zwei einfache Fragen vor dem Treffen zu stellen, kann einen großen Unterschied machen. So haben Sie die Möglichkeit, sich vorzubereiten und gezieltere Unterstützung anzubieten. Außerdem zeigt es Ihren Kunden, dass Sie ihre und Ihre Zeit zu schätzen wissen.

In Doodle können Sie benutzerdefinierte Fragen zu Ihrem Buchungsformular hinzufügen. Möchten Sie wissen, welches Thema der Kunde studiert, welche Hilfsmittel er verwendet oder welches Format er bevorzugt? Fragen Sie einfach. So gehen Sie selbstbewusster in die Sitzung, und der Kunde auch.

4. Machen Sie Erinnerungen und Nachfassaktionen einfach

Unentschuldigtes Fernbleiben ist frustrierend. Vor allem, wenn Sie sich auf eine Sitzung vorbereitet haben und jemand einfach vergisst, zu erscheinen. Das kommt vor, und manchmal ist es einfach nur das Leben - vielleicht hat Ihr Schüler beschlossen, an einem heißen Sommertag stattdessen schwimmen zu gehen. Aber das muss nicht Ihr Problem sein.

Erinnern hilft. Ein einfacher Hinweis am Vortag oder sogar eine Stunde vorher kann die Zahl der verpassten Termine verringern. Aber diese Erinnerungen manuell zu schreiben und zu versenden, kostet Zeit und wird leicht vergessen.

Doodle sendet automatisch Erinnerungen für jede Buchung. Sie können sie einmal einrichten und das System den Rest erledigen lassen. Weniger jagen, mehr auftauchen.

5. Bezahlen Sie im Voraus und lassen Sie die Studenten wählen, wie sie sich treffen möchten

Bei der Vorauszahlung geht es nicht nur darum, dass Sie Ihr Geld bekommen. Es geht auch um Verbindlichkeit. Wenn Kunden vor der Sitzung bezahlen, nehmen sie die Sitzung eher ernst und kommen vorbereitet. Das spart Zeit, vermeidet unangenehme Mahnungen und gibt Ihrer Arbeit das Gefühl, geschätzt zu werden.

Mit Doodle können Sie Stripe anbinden, um Zahlungen automatisch einzuziehen, wenn jemand eine Sitzung bucht. Kein Hinterherlaufen mit Rechnungen. Keine Nachfass-E-Mails.

Sie können auch entscheiden, wer zahlen muss und wer nicht. Vielleicht bieten Sie kostenlose Einführungssitzungen für neue Studenten an. Oder vielleicht haben einige Ihrer langjährigen Kunden bereits andere Vereinbarungen getroffen. Sie haben die Kontrolle, schalten Sie die Zahlungen je nach Sitzung oder Kunde ein oder aus.

Wenn Sie Ihre Kunden an sich binden wollen, ist es einfach, Belohnungen anzubieten. Lassen Sie Studenten beispielsweise wissen, dass die 11. Sitzung kostenlos ist, wenn sie 10 Sitzungen buchen und bezahlen. Sie könnten sogar eine separate Buchungsseite für diese kostenlosen Sitzungen einrichten, die nur für wiederkehrende Studenten sichtbar ist. Diese Art von Angebot zeigt Ihre Wertschätzung und sorgt dafür, dass Ihre Kunden wiederkommen.

Sie verdienen eine bessere Art zu buchen

Als Freiberufler tragen Sie viele Hüte, und die Terminplanung sollte Sie nicht aufhalten. Ob Sie nun Einzelunterricht geben, online unterrichten oder mehrere Fächer betreuen, Ihr Kalender sollte mit Ihnen arbeiten und nicht gegen Sie.

Doodle hilft Ihnen, die richtigen Zeiten anzubieten, im Voraus bezahlt zu werden, die richtigen Fragen zu stellen und nichts zu verpassen. Richten Sie es einmal ein, teilen Sie Ihren Link und lassen Sie Ihre Kunden buchen, was für sie passt. Sie können auch wählen, wie Sie sich treffen möchten. Manche Menschen bevorzugen Videoanrufe, andere ziehen persönliche Treffen vor. Sie legen das Format und den Ort des Treffens fest - ob Zoom oder ein Café am Ende der Straße - mit dem Standortfeld von Doodle. Das ist alles schon eingebaut.

Probieren Sie Doodle aus und nehmen Sie sich das Rätselraten bei der Terminplanung ab.