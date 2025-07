5 strategie di programmazione per educatori e coach freelance

Se siete educatori o coach freelance, è probabile che vi stiate destreggiando tra più di un insegnamento. Pianificate le sessioni, rispondete alle e-mail, aggiornate il calendario e vi assicurate che i vostri clienti si presentino. È molto. E quando la vostra agenda è disordinata, tutto il resto tende a seguirla.

Alcune piccole abitudini di programmazione possono rendere la vostra settimana più scorrevole, aiutare i clienti a non perdere la rotta e ridarvi un po' di respiro.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Ecco cinque semplici strategie che funzionano.

1. Stabilite una chiara disponibilità e bloccate il vostro tempo personale

Il bello del freelance è la flessibilità, ma questa flessibilità può anche giocare a vostro sfavore. Se il vostro calendario è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le persone prenoteranno quando possono, non necessariamente quando volete voi.

Iniziate a definire il vostro orario di lavoro ideale. Bloccate la sera, i fine settimana o le vacanze scolastiche se non volete lavorare in quegli orari. Potete anche bloccare i giorni di amministrazione personale o il tempo per il vostro sviluppo personale.

È utile pensare anche a quando i vostri clienti non saranno disponibili. Le settimane degli esami, le vacanze scolastiche o i rallentamenti stagionali sono periodi in cui le prenotazioni diminuiscono. Se i vostri studenti non saranno presenti, sfruttate quel periodo per recuperare le attività o per godervi una pausa.

Con Doodle, tutto ciò che è contrassegnato come occupato nel calendario collegato non viene visualizzato come prenotabile. Ciò include i giorni festivi, le ferie o la festa della scuola di vostro figlio. In questo modo i clienti vedranno solo ciò che è effettivamente disponibile e voi eviterete di prendere impegni eccessivi senza dover gestire il vostro calendario ogni giorno.

2. Dedicate più tempo ai clienti che ne hanno bisogno

Non tutti i clienti hanno bisogno della stessa quantità di tempo e va bene così. Una rapida chiamata di coaching di 30 minuti potrebbe essere perfetta per alcuni, mentre altri potrebbero aver bisogno di una sessione più lunga per affrontare grandi sfide.

Il segreto è offrire in anticipo sessioni di durata diversa. In questo modo, le persone possono scegliere ciò che funziona meglio per loro, senza dover ricorrere al tira e molla. Se sapete che un certo cliente ha sempre bisogno di più tempo, potete anche spingerlo a prenotare una sessione più lunga.

In Doodle è possibile creare più pagine di prenotazione con diversi tipi di incontro. Ad esempio: 30 minuti di tutoraggio, 60 minuti di approfondimento o 90 minuti di project coaching. In questo modo si mantiene la chiarezza e ci si prepara adeguatamente.

3. Fate domande prima dell'incontro

Quando qualcuno prenota un incontro con voi, volete sapere a cosa andate incontro. Vengono con un argomento chiaro in mente? Hanno bisogno di aiuto per qualcosa di specifico? Preferiscono incontrarsi di persona o su Zoom?

Porre una o due semplici domande prima dell'incontro può fare una grande differenza. Vi dà la possibilità di prepararvi e di offrire un supporto più mirato. Inoltre, dimostra ai vostri clienti che tenete in considerazione il loro tempo e il vostro.

In Doodle è possibile aggiungere domande personalizzate al modulo di prenotazione. Volete sapere quale argomento stanno studiando, quali strumenti stanno usando o il formato che preferiscono? Basta chiedere. Voi arriverete alla sessione più sicuri di voi stessi, e così anche loro.

4. Semplificate i promemoria e i follow-up

La mancata presentazione è frustrante. Soprattutto quando ci si è preparati per una sessione e qualcuno si dimentica di presentarsi. Succede, e a volte è solo la vita: forse il vostro studente ha deciso di andare a nuotare in una calda giornata estiva. Ma non deve essere un problema vostro.

I promemoria aiutano. Un semplice richiamo il giorno prima o anche un'ora prima può ridurre gli appuntamenti mancati. Ma scrivere e inviare questi promemoria manualmente richiede tempo ed è facile dimenticarsene.

Doodle invia automaticamente dei promemoria per ogni prenotazione. Potete impostarli una volta e lasciare che il sistema faccia il resto. Meno inseguimenti, più appuntamenti.

5. Fatevi pagare in anticipo e lasciate che gli studenti scelgano come incontrarsi

Il pagamento anticipato non significa solo essere sicuri di essere pagati. È anche una questione di impegno. Quando i clienti pagano prima della sessione, è più probabile che la prendano sul serio e si presentino preparati. In questo modo si risparmia tempo, si evitano promemoria imbarazzanti e si dà valore al proprio lavoro.

Con Doodle, potete collegare Stripe per raccogliere i pagamenti automaticamente quando qualcuno prenota una sessione. Niente fatture da rincorrere. Nessuna email di follow-up.

Potete anche decidere chi deve pagare e chi no. Forse offrite sessioni introduttive gratuite per i nuovi studenti. O forse alcuni dei vostri clienti di lunga data hanno già altri accordi. Avete il controllo, potete attivare o disattivare i pagamenti a seconda della sessione o del cliente.

Se volete fidelizzare i clienti, è facile offrire dei premi. Ad esempio, fate sapere agli studenti che se prenotano e pagano 10 sessioni, l'undicesima è gratuita. Potreste anche creare una pagina di prenotazione separata per le sessioni gratuite, visibile solo agli studenti che ritornano. Questo tipo di offerta dimostra apprezzamento e fa sì che le persone tornino.

Vi meritate un modo migliore per prenotare

Essere un freelance significa indossare molti cappelli e la programmazione non dovrebbe rallentarvi. Che si tratti di coaching individuale, insegnamento online o gestione di più materie, il calendario deve lavorare con voi, non contro di voi.

Doodle vi aiuta a proporre gli orari giusti, a farvi pagare in anticipo, a fare le domande giuste e a non perdere mai un colpo. Impostatelo una volta sola, condividete il vostro link e lasciate che i vostri clienti prenotino ciò che va bene per loro. Potete anche scegliere come incontrarvi. Alcuni preferiscono le videochiamate, altri il faccia a faccia. Il formato e il luogo dell'incontro, che sia Zoom o un caffè in fondo alla strada, si impostano utilizzando il campo di localizzazione di Doodle. È tutto integrato.

Provate Doodle e togliete le congetture sulla programmazione.