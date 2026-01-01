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Planowanie

5 sposobów na usprawnienie procesu rekrutacji w szybko rozwijających się zespołach

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

People shaking hands at a meeting

Szybkie powiększanie zespołu może być ekscytujące, ale może też stanowić wyzwanie. Im szybciej prowadzisz rekrutację, tym trudniej jest znaleźć odpowiednich ludzi, zachować kulturę firmy i zapewnić płynny przebieg procesu. Oto pięć praktycznych wskazówek, które pomogą szybko rozwijającym się zespołom rekrutować lepiej, szybciej i mądrzej.

Nie jest wymagana karta kredytowa

1. Ujednolicenie procesu rekrutacji

Kiedy każdy menedżer stosuje własną metodę rekrutacji, robi się chaos. Jasny i spójny proces pozwala wszystkim działać zgodnie z ustalonymi wytycznymi i przyspiesza cały proces.

  • Korzystaj z szablonów opisów stanowisk, pytań do rozmowy kwalifikacyjnej oraz kryteriów oceny.

  • Określ, kto bierze udział w każdym etapie (rekruterzy, menedżerowie ds. rekrutacji, kierownicy zespołów).

  • Uzgodnijcie terminy podjęcia decyzji, aby kandydaci nie musieli czekać.

Standaryzacja eliminuje domysły, ogranicza stronniczość oraz sprawia, że decyzje są zarówno szybsze, jak i bardziej sprawiedliwe.

2. Wykorzystaj polecenia pracowników

Być może Twoi najlepsi pracownicy są już tylko o jedno połączenie dalej. Pracownicy często znają osoby, które świetnie odnalazłyby się w Twojej kulturze organizacyjnej.

  • Uruchom prosty program poleceń z zachętami.

  • Historie sukcesu w centrum uwagi: „X polecił Y — a teraz jest on jednym z naszych najlepszych pracowników”.

  • Wykorzystaj polecenia, aby dotrzeć do kandydatów pasywnych, którzy nie szukają aktywnie pracy.

Polecenia przyspieszają proces pozyskiwania kandydatów, poprawiają jakość zatrudnienia i zapewniają wysoki wskaźnik utrzymania pracowników.

3. Postaw na rekrutację opartą na umiejętnościach

Wykształcenie i dotychczasowe stanowiska nie zawsze są wyznacznikiem sukcesu. Liczą się umiejętności. Skupiając się na tym, co kandydaci faktycznie potrafią, poszerzasz pulę talentów i podejmujesz bardziej świadome decyzje.

  • Zastąp niejasne wymagania umiejętnościami, które są niezbędne.

  • Należy uwzględnić zadania praktyczne, zadania programistyczne lub studia przypadków.

  • Warto wziąć pod uwagę umiejętności, które można wykorzystać w innych branżach.

Zatrudnianie oparte na umiejętnościach pomaga odkrywać ukryte talenty i wspiera realizację celów związanych z różnorodnością.

4. W miarę możliwości należy wprowadzać automatyzację

Ręczne zadania związane z rekrutacją pochłaniają czas, który można by poświęcić na kontakt z ludźmi, a nie na papierkową robotę.

  • Systemy śledzenia kandydatów (ATS) usprawniają proces selekcji CV.

  • Narzędzia do planowania pozwalają koordynować rozmowy kwalifikacyjne bez konieczności prowadzenia niekończących się wymian e-maili.

  • Automatyczne przypomnienia pozwalają utrzymać zaangażowanie kandydatów i zmniejszyć liczbę osób, które nie stawiają się na rozmowę.

Automatyzacja nie zastępuje ludzkiego podejścia — wręcz przeciwnie, stwarza dla niego przestrzeń.

5. Poprawa jakości obsługi kandydatów

Na konkurencyjnych rynkach to właśnie wrażenia, jakie zapewniasz, mogą okazać się czynnikiem decydującym. Nieefektywny i przeciągający się proces grozi utratą najlepszych pracowników.

  • Należy jasno informować o terminach.

  • Zaproponuj elastyczne opcje rozmów kwalifikacyjnych, w tym terminy spotkań online.

  • Szybko dziel się opinią, nawet jeśli brzmi ona „nie”.

Pozytywne doświadczenia wzmacniają wizerunek Twojej firmy jako pracodawcy i zwiększają wskaźnik akceptacji ofert pracy.

W jaki sposób Doodle usprawnia proces rekrutacji

Ustalanie terminów rozmów kwalifikacyjnych nie powinno stanowić przeszkody. Doodle eliminuje konieczność wymiany e-maili, umożliwiając kandydatom i osobom przeprowadzającym rozmowę wybranie terminów dogodnych dla wszystkich za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Oto, jaką rolę odgrywają poszczególne narzędzia w procesie rekrutacji:

Twój scenariusz

Skorzystaj z tego

Dlaczego to działa

Przeprowadzasz rozmowy kwalifikacyjne w formacie 1:1 z kandydatami

Booking Page

Udostępnij link tylko raz, a kandydaci sami wybiorą termin, który pasuje do kalendarzy obu stron. Koniec z żonglowaniem terminami.

Koordynujesz rozmowę kwalifikacyjną w formie panelu, w której bierze udział kilku rozmówców

Group Poll

Zaproponuj kilka terminów, poproś wszystkich o głosowanie i ustal termin, który odpowiada wszystkim uczestnikom panelu.

Organizujesz sesję grupową (np. konkurs programistyczny, dzień rekrutacyjny)

Sign-up Sheet

Ustal limity miejsc, aby kandydaci mogli rezerwować je z wyprzedzeniem. Idealne rozwiązanie do zarządzania liczbą miejsc w grupie.

Dzięki tym narzędziom możesz:

  • Natychmiastowo rezerwuj rozmowy kwalifikacyjne w ramach panelu w wielu kalendarzach.

  • Udostępniaj kandydatom linki z informacjami o dostępności, zamiast czekać na odpowiedzi.

  • Zatrudniaj pracowników zgodnie z harmonogramem i przyspiesz przepływ kandydatów przez proces rekrutacyjny.

Chcesz przyspieszyć proces rekrutacji?

Szybko rozwijające się zespoły nie mogą sobie pozwolić na powolny proces rekrutacji. Usprawnij rozmowy kwalifikacyjne, skróć opóźnienia i zadbaj o zaangażowanie kandydatów dzięki Doodle.

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