5 ansættelsesløsninger til hurtigtvoksende teams

Det kan være spændende at udvide sit team hurtigt, men det kan også være en udfordring. Jo hurtigere du ansætter, jo sværere bliver det at finde de rigtige mennesker, opretholde virksomhedskulturen og holde processen i gang. Her er fem praktiske løsninger, der kan hjælpe hurtigt voksende teams med at ansætte bedre, hurtigere og smartere.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

1. Standardiser din ansættelsesproces

Når hver leder kører sin egen version af ansættelsen, bliver det noget rod. En klar, konsekvent proces holder alle på linje og gør tingene hurtigere.

Brug skabeloner til jobbeskrivelser, interviewspørgsmål og evalueringskriterier.

Definer, hvem der er involveret i hver fase (rekrutteringsmedarbejdere, ansættende ledere, teamledere).

Aftal tidslinjer for beslutninger, så kandidaterne ikke skal vente.

Standardisering fjerner gætterier, reducerer bias og gør beslutninger både hurtigere og mere retfærdige.

2. Udnyt medarbejdernes henvisninger

Dine bedste ansættelser er måske allerede kun én forbindelse væk. Medarbejderne kender ofte folk, som ville trives i din kultur.

Start et simpelt henvisningsprogram med incitamenter.

Sæt fokus på succeshistorier: "X henviste Y - nu en af vores bedste medarbejdere."

Brug henvisninger til at få fat i passive kandidater, som ikke er aktivt jobsøgende.

Henvisninger fremskynder sourcing, forbedrer ansættelseskvaliteten og holder fastholdelsesgraden høj.

3. Omfavn kompetencebaseret ansættelse

Grader og tidligere titler forudsiger ikke altid succes. Det gør færdigheder. Ved at fokusere på, hvad kandidaterne rent faktisk kan, udvider du din talentpulje og træffer mere sikre valg.

Erstat vage krav med must-have-færdigheder.

Inkluder praktiske vurderinger, kodningsudfordringer eller casestudier.

Overvej overførbare færdigheder fra andre brancher.

Færdighedsbaseret ansættelse hjælper med at afdække skjulte talenter og understøtter mål om mangfoldighed.

4. Automatiser, hvor det er muligt

Manuelle rekrutteringsopgaver tager timer, som kunne være brugt på mennesker, ikke på papirarbejde.

Ansøgersporingssystemer (ATS) strømliner screening af CV'er.

Planlægningsværktøjer koordinerer interviews uden endeløse e-mailkæder.

Automatiske påmindelser holder kandidaterne engagerede og reducerer antallet af udeblivelser.

Automatisering erstatter ikke den menneskelige kontakt - den skaber plads til den.

5. Forbedr kandidatoplevelsen

På konkurrenceprægede markeder kan den oplevelse, du giver, være den afgørende faktor. En klodset, langtrukken proces risikerer at miste toptalenter.

Kommuniker tydeligt om tidslinjer.

Tilbyd fleksible interviewmuligheder, også virtuelle.

Del feedback hurtigt, også selv om det er et "nej".

En positiv oplevelse styrker dit employer brand og øger antallet af tilbud, der accepteres.

Sådan hjælper Doodle dit ansættelsesflow

Planlægning af interviews bør ikke være flaskehalsen. Doodle eliminerer e-mails frem og tilbage ved at lade kandidater og interviewere vælge tidspunkter, der fungerer for alle, med blot et par klik.

Se her, hvordan forskellige værktøjer passer ind i ansættelsesprocessen:

Dit scenarie Brug dette Hvorfor det virker Du kører 1:1-samtaler med kandidater Booking-side Del dit link én gang, og lad kandidaterne vælge et tidspunkt, der passer ind i begge kalendere. Ingen jonglering med tilgængelighed. Du koordinerer et panelinterview med flere interviewere Gruppeafstemning Foreslå et par tidspunkter, lad alle stemme, og vælg det tidspunkt, der fungerer for hele panelet. Du er vært for en gruppesession (f.eks. kodningsudfordring, evalueringsdag) Tilmeldingsark Sæt pladsgrænser, så kandidater kan gøre krav på pladser på forhånd. Perfekt til at styre gruppekapaciteten.

Med disse værktøjer kan du:

Booke panelsamtaler på tværs af flere kalendere med det samme.

Dele tilgængelighedslinks med kandidater i stedet for at jagte svar.

Holde tidsplanen for ansættelser og flytte talenter hurtigere gennem din tragt.

Er du klar til at fremskynde din ansættelse?

Hurtigt voksende teams har ikke råd til langsom ansættelse. Strømlin interviews, reducer forsinkelser, og hold kandidaterne engagerede med Doodle.