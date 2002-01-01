5 soluzioni di assunzione per i team in rapida crescita

Far crescere rapidamente il tuo team può essere entusiasmante, ma anche impegnativo. Più velocemente assumi, più diventa difficile trovare le persone giuste, mantenere la cultura aziendale e far sì che il processo si svolga senza intoppi. Ecco cinque soluzioni pratiche per aiutare i team in rapida crescita ad assumere meglio, più velocemente e in modo più intelligente.
1. Standardizza il processo di assunzione
Quando ogni manager gestisce la propria versione delle assunzioni, le cose si complicano. Un processo chiaro e coerente mantiene tutti allineati e velocizza le cose.
Usa dei modelli per le descrizioni delle mansioni, le domande dei colloqui e i criteri di valutazione.
Definisci chi è coinvolto in ogni fase (reclutatori, responsabili delle assunzioni, team leader).
Concorda le tempistiche di decisione in modo che i candidati non rimangano in attesa.
La standardizzazione elimina le congetture, riduce i pregiudizi e rende le decisioni più rapide ed eque.
2. Sfrutta le segnalazioni dei dipendenti
Le tue migliori assunzioni potrebbero essere già a portata di mano. I dipendenti spesso conoscono persone che potrebbero prosperare nella tua cultura.
Lancia un semplice programma di segnalazione con incentivi.
Metti in evidenza le storie di successo: "X ha segnalato Y, che ora è uno dei nostri top performer".
Utilizza i referral per trovare candidati passivi che non sono in cerca di lavoro.
I referral velocizzano il sourcing, migliorano la qualità delle assunzioni e mantengono alti i tassi di fidelizzazione.
3. Abbraccia le assunzioni basate sulle competenze
Lauree e titoli passati non sempre predicono il successo. Le competenze sì. Concentrandoti su ciò che i candidati sanno effettivamente fare, potrai ampliare il tuo bacino di talenti e fare scelte più sicure.
Sostituisci i requisiti vaghi con le competenze indispensabili.
Includi valutazioni pratiche, sfide di codifica o casi di studio.
Considera le competenze trasferibili da altri settori.
Le assunzioni basate sulle competenze aiutano a scoprire i talenti nascosti e supportano gli obiettivi di diversità.
4. Automatizza dove possibile
Le attività di reclutamento manuali consumano ore che potrebbero essere dedicate alle persone, non alle scartoffie.
I sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) semplificano lo screening dei curriculum.
Gli strumenti di pianificazione coordinano i colloqui senza interminabili catene di e-mail.
I promemoria automatici mantengono i candidati impegnati e riducono i no-show.
L'automazione non sostituisce il tocco umano, ma crea spazio per esso.
5. Migliora l'esperienza dei candidati
Nei mercati competitivi, l'esperienza che offri può essere il fattore decisivo. Un processo goffo e lungo rischia di far perdere i migliori talenti.
Comunica chiaramente le tempistiche.
Offri opzioni di colloquio flessibili, anche virtuali.
Condividi rapidamente il feedback, anche se si tratta di un "no".
Un'esperienza positiva rafforza il tuo marchio di datore di lavoro e aumenta il tasso di accettazione delle offerte.
Come Doodle aiuta il flusso delle assunzioni
La programmazione dei colloqui non dovrebbe essere il collo di bottiglia. Doodle elimina le e-mail di ritorno e permette a candidati e intervistatori di scegliere gli orari che vanno bene per tutti in pochi clic.
Ecco come i diversi strumenti si inseriscono nel processo di assunzione:
Il tuo scenario
Utilizza questo strumento
Perché funziona
Stai organizzando dei colloqui 1:1 con i candidati
Pagina di prenotazione
Condividi il tuo link una volta sola e lascia che i candidati scelgano uno slot che vada bene per entrambi i calendari. Non c'è bisogno di fare i salti mortali per trovare la disponibilità.
Stai coordinando un colloquio di gruppo con più intervistatori
Sondaggio di gruppo
Suggerisci alcune opzioni di orario, fai votare tutti e fissa la fascia oraria che va bene per tutto il gruppo.
Stai organizzando una sessione di gruppo (ad esempio, una sfida di coding, una giornata di valutazione)
Pianificatore di eventi
Stabilisci dei limiti di posti in modo che i candidati possano richiedere i posti in anticipo. Perfetto per gestire la capacità del gruppo.
Con questi strumenti puoi:
Prenotare istantaneamente i colloqui di gruppo su più calendari.
Condividere i link di disponibilità con i candidati, invece di dover inseguire le risposte.
Mantenere le assunzioni nei tempi previsti e spostare i talenti nel tuo funnel più velocemente.
Sei pronto a velocizzare le tue assunzioni?
I team in rapida crescita non possono permettersi assunzioni lente. Semplifica i colloqui, riduci i ritardi e mantieni i candidati impegnati con Doodle.
