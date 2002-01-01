5 soluções de contratação para equipes de crescimento rápido

Aumentar a sua equipe rapidamente pode ser empolgante, mas também pode ser desafiador. Quanto mais rápido você contrata, mais difícil se torna encontrar as pessoas certas, manter a cultura da empresa e fazer com que o processo avance sem problemas. Aqui estão cinco soluções práticas para ajudar as equipes que estão crescendo rapidamente a contratar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

1. Padronize seu processo de contratação

Quando cada gerente executa sua própria versão de contratação, as coisas ficam confusas. Um processo claro e consistente mantém todos alinhados e acelera o processo.

Use modelos para descrições de cargos, perguntas de entrevistas e critérios de avaliação.

Defina quem está envolvido em cada etapa (recrutadores, gerentes de contratação, líderes de equipe).

Chegue a um acordo sobre os prazos de decisão para que os candidatos não fiquem esperando.

A padronização elimina a adivinhação, reduz a parcialidade e torna as decisões mais rápidas e justas.

2. Aproveite as indicações de funcionários

Suas melhores contratações podem já estar a apenas uma conexão de distância. Os funcionários geralmente conhecem pessoas que se dariam bem em sua cultura.

Lance um programa simples de indicação com incentivos.

Dê destaque às histórias de sucesso: "X indicou Y, que agora é um dos nossos funcionários de melhor desempenho."

Use as indicações para encontrar candidatos passivos que não estejam procurando emprego ativamente.

As indicações aceleram o sourcing, melhoram a qualidade da contratação e mantêm altas as taxas de retenção.

3. Adote a contratação baseada em habilidades

Diplomas e títulos anteriores nem sempre predizem o sucesso. As habilidades sim. Ao se concentrar no que os candidatos podem realmente fazer, você amplia seu banco de talentos e faz escolhas mais confiantes.

Substitua requisitos vagos por habilidades obrigatórias.

Inclua avaliações práticas, desafios de codificação ou estudos de caso.

Considere as habilidades transferíveis de outros setores.

A contratação baseada em habilidades ajuda a descobrir talentos ocultos e apoia as metas de diversidade.

4. Automatize sempre que possível

As tarefas manuais de recrutamento consomem horas que poderiam ser gastas com pessoas, não com papelada.

Os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) simplificam a triagem de currículos.

As ferramentas de agendamento coordenam as entrevistas sem cadeias intermináveis de e-mails.

Os lembretes automatizados mantêm os candidatos envolvidos e reduzem o não comparecimento.

A automação não substitui o toque humano - ela cria espaço para ele.

5. Melhore a experiência do candidato

Em mercados competitivos, a experiência que você oferece pode ser o fator decisivo. Um processo complicado e demorado pode fazer com que você perca os melhores talentos.

Comunique-se claramente sobre os cronogramas.

Ofereça opções flexíveis de entrevista, inclusive vagas virtuais.

Compartilhe o feedback rapidamente, mesmo que seja um "não".

Uma experiência positiva fortalece a marca de seu empregador e aumenta as taxas de aceitação de ofertas.

Como o Doodle ajuda seu fluxo de contratação

O agendamento de entrevistas não deve ser o gargalo. O Doodle elimina o vai-e-vem de e-mails, permitindo que candidatos e entrevistadores escolham horários que funcionem para todos com apenas alguns cliques.

Veja como as diferentes ferramentas se encaixam no processo de contratação:

Seu cenário Use isso Por que ela funciona Você está realizando entrevistas individuais com os candidatos Página de agendamento Você compartilha seu link uma vez e permite que os candidatos escolham um horário que caiba em ambos os calendários. Você não precisa fazer malabarismos com a disponibilidade. Você está coordenando uma entrevista de painel com vários entrevistadores Enquete em grupo Você está coordenando um painel de entrevistas com vários entrevistadores. Sugira algumas opções de horário, peça a todos que votem e marque o horário que for melhor para todo o painel. Você está organizando uma sessão em grupo (por exemplo, desafio de codificação, dia de avaliação) Folha de registro Defina limites de assentos para que os candidatos possam reivindicar vagas com antecedência. Perfeito para gerenciar a capacidade do grupo.

Com essas ferramentas, você pode:

Marcar entrevistas de painel em vários calendários instantaneamente.

Compartilhar links de disponibilidade com os candidatos em vez de ficar procurando respostas.

Manter as contratações dentro do cronograma e fazer com que os talentos passem pelo seu funil mais rapidamente.

Você está pronto para acelerar suas contratações?

Equipes em rápido crescimento não podem se dar ao luxo de contratações lentas. Agilize as entrevistas, reduza os atrasos e mantenha os candidatos envolvidos com o Doodle.