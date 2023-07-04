Wat is het Google Doodle?

Ze behoren waarschijnlijk tot de meest bekeken dingen op internet – ze kunnen miljarden mensen informeren en vermaken – Google Doodles geven belangrijke boodschappen een leuk en creatief tintje. Of het nu gaat om een speciale dag, een historisch moment of een opmerkelijke figuur.

Laten we eens kijken waar Google Doodles vandaan komen, hoe ze in de loop der jaren zijn veranderd, welke impact ze hebben en waarom Doodle , de planningstool, heeft het erover. Laten we er eens dieper op ingaan.

Wat is de oorsprong van het Google Doodle?

Wist je dat de eerste Google Doodle in 1998 door de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin, werd gemaakt om het Burning Man-festival te vieren? Tegenwoordig zijn ze een van de meest opvallende manieren om belangrijke gebeurtenissen, feestdagen en mensen van over de hele wereld te eren.

In de loop der jaren is de Google Doodle uitgegroeid van een simpel, statisch ontwerp tot complexe, interactieve logo’s die meteen de aandacht van gebruikers trekken zodra ze inloggen om iets op te zoeken. De eerste interactieve Google Doodle werd in 2010 gemaakt ter ere van het 30-jarig jubileum van Pac-Man. Het speelbare Pac-Man-spel was zo populair dat het twee dagen lang op de startpagina van Google bleef staan en naar verluidt een productiviteitsverlies van 4,8 miljoen uur veroorzaakte.

Als je een bedrijfsleider bent, kun je best wat leren van het succes van Google Doodles. Creativiteit en innovatie kunnen je bedrijf helpen om je te onderscheiden van de concurrentie en je klanten op unieke en gedenkwaardige manieren aan je te binden. Dus waarom zou je niet een voorbeeld nemen aan Google en eens iets nieuws proberen? Wie weet, misschien creëer je wel de volgende grote hit.

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Hoe is het Google Doodle veranderd?

Google Doodles hebben een lange weg afgelegd sinds ze al die jaren geleden voor het eerst verschenen. De eenvoudige ontwerpen van vroeger hebben plaatsgemaakt voor interactieve logo’s die gebruikers zelfs even afleiden van waarvoor ze eigenlijk naar Google kwamen. Van spelletjes die je kunt spelen tot augmented reality-ervaringen: Google Doodles verleggen voortdurend de grenzen van wat er mogelijk is. Maar ze zijn meer dan alleen vermaak. De Google Doodle zet belangrijke gebeurtenissen en mensen in de schijnwerpers die niet altijd even bekend zijn, maar wel van grote betekenis zijn voor verschillende gemeenschappen over de hele wereld.

In 2020 maakte Google een reeks Google Doodles om essentiële werknemers te eren tijdens de COVID-19-pandemie. Deze doodles waren een eerbetoon aan de opofferingen van zorgmedewerkers, medewerkers van supermarkten, bezorgers en anderen die in de frontlinie bleven werken. Ze gaven een menselijk gezicht aan iets wat iedereen meemaakte.

Welke invloed heeft het Google Doodle?

Google is zonder twijfel een van de meest bezochte websites ter wereld. Sterker nog, in januari 2023 had Google de controle over bijna 85 procent van alle zoekopdrachten wereldwijd . Dat zijn zo’n 40.000 zoekopdrachten per seconde.

Gezien het aantal mensen dat Google Doodles bekijkt, lijdt het geen twijfel dat ze impact hebben. Ze zijn een platform geweest voor een aantal geweldige creatieve ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het geanimeerde eerbetoon aan Freddie Mercury in 2011 of het eerbetoon aan Maya Angelou toen ze in 2014 overleed.

Een van de dingen waardoor ze opvallen, is hun vermogen om een verhaal te vertellen of een boodschap krachtig over te brengen. Of het nu gaat om het vieren van een historische gebeurtenis of het eren van een beroemdheid, elke Google Doodle heeft een unieke boodschap die kijkers op een persoonlijk niveau kan raken. Als bedrijven hier iets van kunnen leren, dan is het wel dat vermogen dat Google heeft ingezet om een band met hun klanten op te bouwen en een gevoel van gemeenschap te creëren.

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Waarom heeft die planningstool Doodle het dan over de Google Doodle?

Er ontstaat vaak wat verwarring als mensen een afspraak willen plannen via Doodle of de Google Doodle van de dag willen bekijken.

Doodle, de tool om afspraken te plannen, is een van de populairste manieren ter wereld om af te spreken. Of het nu gaat om een grote groep mensen met Groepspoll of de mogelijkheid om je beschikbaarheid via een link door te geven met behulp van Boekingspagina .

Waar Doodle en Google Doodle echter op elkaar lijken, is dat ze mensen de kans geven om gebeurtenissen te vieren. Zo laat de Google Doodle bijvoorbeeld geweldige interactieve logo’s zien voor speciale gelegenheden zoals Onafhankelijkheidsdag of Thanksgiving. Doodle, de planning Deze tool zorgt ervoor dat mensen een moment kunnen vinden om deze gelegenheden samen te vieren.

Dus wat de gelegenheid ook is, en of het nu om een eenmalig of een terugkerend evenement gaat, Doodle maakt het mogelijk. Er gebeuren geweldige dingen als we samenkomen. Doodle zorgt ervoor dat dat gebeurt.