De er nok en af de mest sete ting på internettet - med evnen til at informere og underholde milliarder af mennesker - Google Doodles bringer sjov og kreativitet til vigtige budskaber. Uanset om der er tale om en særlig dag, et historisk øjeblik eller en bemærkelsesværdig person.

Lad os tage et kig på, hvor Google Doodle kommer fra, hvordan de har ændret sig gennem årene, hvilken indvirkning de har, og hvorfor Doodle, planlægningsværktøjet, taler om dem. Lad os dykke ned i det.

Hvad er oprindelsen til Google Doodle?

Vidste du, at den første Google Doodle blev skabt af Google-stifterne Larry Page og Sergey Brin i 1998 for at fejre Burning Man-festivalen? Nu er de en af de mest bemærkelsesværdige måder at mindes store begivenheder, helligdage og personer fra hele verden på.

I årenes løb har Google Doodle udviklet sig fra et simpelt statisk design til komplekse, interaktive logoer, der straks fanger brugernes opmærksomhed, når de logger ind for at starte en søgning. Den første interaktive Google Doodle blev skabt i 2010 for at fejre Pac-Mans 30-års jubilæum. Det spilbare Pac-Man-spil var så populært, at det blev på Googles hjemmeside i to dage og efter sigende forårsagede et tab af 4,8 millioner timers produktivitet.

Hvis du er virksomhedsleder, kan du lære en ting eller to af Google Doodles' succes. Kreativitet og innovation kan hjælpe din virksomhed med at skille sig ud fra konkurrenterne og engagere dine kunder på unikke og mindeværdige måder. Så hvorfor ikke tage et blad fra Googles bog og prøve noget nyt? Hvem ved, måske skaber du bare den næste store ting.

Hvordan har Google Doodle ændret sig?

Google Doodles har udviklet sig meget siden starten for mange år siden. Tidligere tiders enkle design er blevet erstattet af interaktive logoer, der faktisk trækker brugerne væk fra det, de kom til Google for. Fra spilbare spil til oplevelser med forstærket virkelighed skubber Google Doodles konstant grænserne for, hvad der er muligt.

De er dog mere end underholdning. Google Doodle fremhæver vigtige begivenheder og personer, der ikke altid er velkendte, men som er vigtige for forskellige samfund rundt om i verden.

I 2020 skabte Google en række Google Doodles for at ære vigtige arbejdere under COVID-19-pandemien. Disse doodles anerkendte de ofre, der blev ydet af sundhedspersonale, købmandsbutiksansatte, leverings chauffører og andre, som fortsatte med at arbejde i frontlinjen. De satte menneskelige ansigter på noget, som alle oplevede.

Hvilken betydning har Google Doodle?

Google er uden tvivl et af de mest besøgte websteder i verden. Faktisk kontrollerede Google i januar 2023 næsten 85 procent af verdens søgninger. Det svarer til ca. 40.000 søgninger hvert sekund.

Med det antal mennesker, der ser Google Doodles, er der ingen tvivl om, at de har en effekt. De har været en platform for nogle fantastiske kreative designs. F.eks. i 2011 en animeret hyldest til Freddie Mercury eller hyldesten til Maya Angelou, da hun døde i 2014.

En af de ting, der får dem til at skille sig ud, er deres evne til at fortælle en historie eller formidle et budskab på en stærk måde. Uanset om det er en fejring af en historisk begivenhed eller en hyldest til en berømt person, har hver Google Doodle et unikt budskab, der kan give genklang hos seerne på et personligt plan. Hvis virksomheder kan tage noget med sig fra dette, er det den evne, som Google har udnyttet til at skabe kontakt med deres kunder og skabe en fællesskabsfølelse.

Hvorfor taler planlægningsværktøjet Doodle så om Google Doodle?

Der er ofte en vis forvirring, når folk ønsker at planlægge et møde med Doodle eller tjekke dagens Google Doodle.

Doodle, planlægningsværktøjet, er en af verdens foretrukne måder at mødes på. Uanset om det er en stor gruppe af mennesker med Group Poll eller muligheden for at sende din tilgængelighed med et link ved hjælp af Booking Page.

Der, hvor Doodle og Google Doodle dog ligner hinanden, er deres evne til at lade folk fejre begivenheder. Google Doodle vil f.eks. vise fantastiske interaktive logoer for særlige begivenheder som uafhængighedsdagen eller Thanksgiving. Doodle, planlægningsværktøjet, gør det muligt for folk at finde et tidspunkt til at fejre disse øjeblikke sammen.

Så uanset hvilken anledning der er tale om, og om det er en engangsbegivenhed eller en tilbagevendende begivenhed, kan Doodle gøre det muligt. Der sker store ting, når vi mødes. Doodle gør det muligt.