Che cos'è il Doodle di Google?

Con la capacità di informare e intrattenere miliardi di persone, i Doodle di Google sono probabilmente una delle cose più visualizzate su Internet e portano divertimento e creatività a messaggi importanti. Che si tratti di un giorno speciale, di un momento storico o di una figura di rilievo.

Diamo un'occhiata alle origini dei Google Doodle, a come sono cambiati nel corso degli anni, all'impatto che hanno e al motivo per cui Doodle, lo strumento di programmazione, ne parla. Immergiamoci in questa storia.

Quali sono le origini del Doodle di Google?

Sapevate che il primo Google Doodle è stato creato dai fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin nel 1998 per celebrare il festival Burning Man? Oggi sono uno dei modi più noti per commemorare eventi, festività e persone di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, il Doodle di Google si è evoluto da un semplice disegno statico a loghi complessi e interattivi che catturano immediatamente l'attenzione degli utenti quando si collegano per iniziare una ricerca. Il primo Google Doodle interattivo è stato creato nel 2010 per celebrare il 30° anniversario di Pac-Man. Il gioco di Pac-Man era così popolare che rimase sulla homepage di Google per due giorni, causando una perdita di 4,8 milioni di ore di produttività.

Se siete leader aziendali, potete imparare qualcosa dal successo dei Doodle di Google. La creatività e l'innovazione possono aiutare la vostra azienda a distinguersi dalla concorrenza e a coinvolgere i clienti in modi unici e memorabili. Quindi, perché non prendere spunto dal libro di Google e provare qualcosa di nuovo? Chissà, potreste creare la prossima grande novità.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Come è cambiato il Doodle di Google?

I Doodle di Google hanno fatto molta strada da quando sono nati tanti anni fa. I semplici disegni del passato hanno lasciato il posto a loghi interattivi che in realtà distolgono gli utenti da ciò per cui sono venuti su Google. Dai giochi giocabili alle esperienze di realtà aumentata, i Doodle di Google si spingono costantemente oltre i confini del possibile.

Ma non si tratta solo di intrattenimento. I Doodle di Google evidenziano eventi e persone importanti, non sempre noti, ma significativi per le varie comunità del mondo.

Nel 2020, Google ha creato una serie di Google Doodle per onorare i lavoratori indispensabili durante la pandemia COVID-19. Questi doodle hanno riconosciuto i sacrifici compiuti dagli operatori sanitari, dai dipendenti dei negozi di alimentari, dagli autisti delle consegne e da altri che hanno continuato a lavorare in prima linea. Hanno dato un volto umano a qualcosa che tutti stavano vivendo.

Che impatto ha il Doodle di Google?

Google è facilmente uno dei siti web più visitati al mondo. Infatti, a gennaio 2023, Google controllava quasi l'85% delle ricerche mondiali. Si tratta di circa 40.000 ricerche al secondo.

Con il numero di persone che vedono i Google Doodle, non c'è dubbio che abbiano un impatto. Sono stati una piattaforma per alcuni incredibili disegni creativi. Ad esempio, nel 2011 un tributo animato a Freddie Mercury o l'omaggio a Maya Angelou quando è morta nel 2014.

Uno degli aspetti che li contraddistingue è la loro capacità di raccontare una storia o di trasmettere un messaggio forte. Che si tratti di celebrare un evento storico o di onorare un personaggio famoso, ogni Google Doodle ha un messaggio unico che può risuonare con gli spettatori a livello personale. Se le aziende possono trarre qualcosa da questo, è la capacità che Google ha sfruttato per entrare in contatto con i propri clienti e costruire un senso di comunità.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Perché lo strumento di programmazione Doodle parla del Doodle di Google?

Spesso si crea una certa confusione quando si vuole programmare una riunione con Doodle o controllare il Google Doodle del giorno.

Doodle, lo strumento di pianificazione, è uno dei modi preferiti al mondo per riunirsi. Che si tratti di un grande gruppo di persone con Sondaggio di gruppo o della possibilità di inviare la propria disponibilità con un link utilizzando Pagina di prenotazione.

Tuttavia, l'aspetto che accomuna Doodle e Google Doodle è la capacità di consentire alle persone di celebrare eventi. Ad esempio, il Doodle di Google mostrerà incredibili loghi interattivi per eventi speciali come il Giorno dell'Indipendenza o il Giorno del Ringraziamento. Doodle, lo strumento di programmazione, permette alle persone di trovare un momento per celebrare insieme questi momenti.

Quindi, a prescindere dall'occasione e dal fatto che si tratti di un evento unico o ricorrente, Doodle può renderlo possibile. Le grandi cose accadono quando ci uniamo. Doodle le rende possibili.