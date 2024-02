O que é o Google Doodle?

Eles são provavelmente uma das coisas mais vistas na internet - com a capacidade de informar e entreter bilhões de pessoas - Google Doodles traz diversão e criatividade para mensagens importantes. Quer seja um dia especial, um momento histórico ou uma figura notável.

Vamos dar uma olhada na origem do Google Doodle, como eles mudaram ao longo dos anos, que impacto eles têm e porque Doodle, a ferramenta de programação, está falando sobre eles. Vamos mergulhar.

Quais são as origens do Google Doodle?

Você sabia que o primeiro Google Doodle foi criado pelos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, em 1998, para celebrar o festival Burning Man? Agora eles são uma das formas mais notáveis de comemorar grandes eventos, feriados e pessoas de todo o mundo.

Ao longo dos anos, o Google Doodle evoluiu de um simples design estático para logotipos complexos e interativos que instantaneamente chamam a atenção dos usuários quando eles fazem login para iniciar uma busca. O primeiro Google Doodle interativo foi criado em 2010 para comemorar o 30º aniversário do Pac-Man. O jogo jogável Pac-Man foi tão popular que permaneceu na página inicial do Google por dois dias e supostamente causou uma perda de produtividade de 4,8 milhões de horas.

Se você é um líder empresarial, pode aprender uma ou duas coisas com o sucesso do Google Doodles. Criatividade e inovação podem ajudar sua empresa a se destacar da concorrência e engajar seus clientes de maneiras únicas e memoráveis. Então, por que não tirar uma folha do livro do Google e tentar algo novo? Quem sabe, você pode simplesmente criar a próxima grande coisa.

Como o Google Doodle mudou?

O Google Doodles percorreu um longo caminho desde que eles começaram todos esses anos atrás. Os desenhos simples do passado deram lugar a logotipos interativos que realmente afastam os usuários daquilo pelo qual vieram ao Google. De jogos jogáveis a experiências de realidade aumentada, o Google Doodles está constantemente forçando os limites do que é possível.

Mas eles são mais do que entretenimento. O Google Doodle destacará grandes eventos e pessoas que nem sempre são bem conhecidas, mas que são significativas para várias comunidades ao redor do mundo.

Em 2020, o Google criou uma série de Google Doodles para honrar os trabalhadores essenciais durante a pandemia da COVID-19. Estes rabiscos reconheceram os sacrifícios feitos por trabalhadores da saúde, funcionários de mercearias, motoristas de entregas e outros que continuaram a trabalhar na linha de frente. Eles colocaram rostos humanos em algo que todos estavam experimentando.

Que impacto tem o Google Doodle?

O Google é facilmente um dos sites mais visitados do mundo. De fato, em janeiro de 2023, o Google controlava em torno de 85% das buscas do mundo. Isso é cerca de 40.000 buscas a cada segundo.

Com o número de pessoas vendo o Google Doodles, não há dúvida de que eles têm um impacto. Eles têm sido uma plataforma para alguns projetos criativos surpreendentes. Por exemplo, em 2011 uma homenagem animada a Freddie Mercury ou a homenagem a Maya Angelou quando ela morreu em 2014.

Uma das coisas que os faz sobressair é sua capacidade de contar uma história ou de transmitir uma mensagem poderosa. Seja celebrando um evento histórico ou homenageando uma figura famosa, cada Google Doodle tem uma mensagem única que pode ressoar com os espectadores em um nível pessoal. Se as empresas podem tirar algo disso, é essa capacidade que o Google tem aproveitado para se conectar com seus clientes e construir um senso de comunidade.

Então por que a ferramenta de programação Doodle está falando sobre o Google Doodle?

Muitas vezes há alguma confusão quando as pessoas estão procurando marcar uma reunião com o Doodle ou verificar o Google Doodle do dia.

Doodle, a ferramenta de programação, é uma das formas preferidas do mundo para se reunir. Seja um grande grupo de pessoas com Pesquisa de grupo ou a capacidade de enviar sua disponibilidade com um link usando Página de agendamento.

Entretanto, onde o Doodle e o Google Doodle são semelhantes é sua capacidade de deixar as pessoas celebrarem eventos. Por exemplo, o Google Doodle mostrará logos interativos incríveis para eventos especiais como o Dia da Independência ou o Dia de Ação de Graças. O Doodle, a ferramenta scheduling, torna possível que as pessoas encontrem um tempo para celebrar estes momentos juntos.

Portanto, não importa a ocasião e se é um evento pontual ou recorrente, Doodle pode torná-lo possível. Grandes coisas acontecem quando nos reunimos. O Doodle faz com que isso aconteça.