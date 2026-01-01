Vad är Google Doodle?

De är förmodligen bland det mest visade på internet – med sin förmåga att både informera och underhålla miljarder människor – och Google Doodles förmedlar viktiga budskap på ett roligt och kreativt sätt. Oavsett om det handlar om en speciell dag, ett historiskt ögonblick eller en framstående person.

Låt oss ta en titt på var Google Doodle har sitt ursprung, hur de har förändrats genom åren, vilken inverkan de har och varför Doodle , schemaläggningsverktyget, tar upp dem. Låt oss dyka in i ämnet.

Hur uppstod Google Doodle?

Visste du att den första Google Doodle-bilden skapades av Googles grundare Larry Page och Sergey Brin år 1998 för att fira Burning Man-festivalen? Idag är de ett av de mest uppmärksammade sätten att uppmärksamma viktiga händelser, helgdagar och personer från hela världen.

Under årens lopp har Google Doodle utvecklats från en enkel statisk design till komplexa, interaktiva logotyper som omedelbart fångar användarnas uppmärksamhet när de loggar in för att göra en sökning. Den första interaktiva Google Doodle skapades 2010 för att fira Pac-Mans 30-årsjubileum. Det spelbara Pac-Man-spelet var så populärt att det låg kvar på Googles startsida i två dagar och enligt uppgift orsakade en produktivitetsförlust på 4,8 miljoner timmar.

Om du är företagsledare kan du lära dig en del av framgången med Google Doodles. Kreativitet och innovation kan hjälpa ditt företag att sticka ut från konkurrenterna och engagera dina kunder på unika och minnesvärda sätt. Så varför inte ta efter Google och prova något nytt? Vem vet, kanske är det just du som skapar nästa stora succé.

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Hur har Google Doodle förändrats?

Google Doodles har utvecklats avsevärt sedan de lanserades för många år sedan. De enkla designerna från förr har ersatts av interaktiva logotyper som faktiskt distraherar användarna från det de egentligen kom till Google för. Från spel man kan spela till upplevelser med förstärkt verklighet – Google Doodles utmanar ständigt gränserna för vad som är möjligt. Men de är mer än bara underhållning. Google Doodle lyfter fram viktiga händelser och personer som inte alltid är välkända men som är betydelsefulla för olika samhällen runt om i världen.

År 2020 skapade Google en serie Doodles för att hylla nyckelpersoner under covid-19-pandemin. Dessa Doodles uppmärksammade de uppoffringar som gjordes av vårdpersonal, butiksanställda, budbilsförare och andra som fortsatte att arbeta i frontlinjen. De gav ett mänskligt ansikte åt något som alla upplevde.

Vilken inverkan har Google Doodle?

Google är utan tvekan en av de mest besökta webbplatserna i världen. Faktum är att Google, enligt siffror från januari 2023, kontrollerade nästan 85 procent av världens sökningar . Det motsvarar ungefär 40 000 sökningar per sekund.

Med tanke på hur många som ser Google Doodles råder det ingen tvekan om att de har en stor inverkan. De har fungerat som en plattform för en rad fantastiska kreativa verk. Ett exempel är den animerade hyllningen till Freddie Mercury från 2011 eller hyllningen till Maya Angelou när hon gick bort 2014.

En av de saker som gör att de sticker ut är deras förmåga att berätta en historia eller förmedla ett budskap på ett slagkraftigt sätt. Oavsett om det handlar om att fira en historisk händelse eller hylla en känd person har varje Google Doodle ett unikt budskap som kan väcka genklang hos betraktarna på ett personligt plan. Om företag kan dra någon lärdom av detta är det just den förmåga som Google har utnyttjat för att skapa en relation till sina kunder och bygga upp en gemenskapskänsla.

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Så varför pratar schemaläggningsverktyget Doodle om Google Doodle?

Det uppstår ofta viss förvirring när folk vill boka ett möte med Doodle eller kolla dagens Google Doodle.

Doodle, schemaläggningsverktyget, är ett av världens mest populära sätt att träffas. Oavsett om det handlar om en stor grupp människor med Group Poll eller möjligheten att skicka information om din tillgänglighet via en länk med hjälp av Booking Page .

Där Doodle och Google Doodle liknar varandra är dock deras förmåga att låta människor fira olika händelser. Google Doodle visar till exempel fantastiska interaktiva logotyper i samband med speciella högtider som Independence Day eller Thanksgiving. Doodle, den schemaläggning verktyget gör det möjligt för människor att hitta ett tillfälle att fira dessa stunder tillsammans.

Oavsett tillfälle och oavsett om det handlar om en engångshändelse eller ett återkommande evenemang – Doodle gör det möjligt. Fantastiska saker händer när vi samlas. Doodle gör det möjligt.