Op zoek naar een betere manier om de planning in de gezondheidszorg te regelen?

Een planningsprogramma voor de gezondheidszorg moet het makkelijk maken om afspraken te boeken, personeel te coördineren en praktijken te runnen — zonder eindeloos heen en weer bellen of patiëntenportalen. Doodle biedt je dat allemaal, zonder dat je hoeft in te loggen, apps hoeft te gebruiken of eindeloze e-mails hoeft te versturen.

Wat is de beste planningstool voor zorgverleners?

De beste tools zijn degene die rekening houden met je tijd.

In de gezondheidszorg moet je de samenwerking coördineren tussen artsen, verpleegkundigen, administratief personeel – en soms ook patiënten. Traditionele agendatools zijn niet opgewassen tegen die complexiteit.

Doodle werkt omdat:

Je kunt een Boekingskalender en laat mensen zelf een tijdstip kiezen.

Je kunt een Groepspoll om dienstroosters of teamvergaderingen te plannen.

Je kunt een Inschrijflijst om vaccinatiepunten of buurtbijeenkomsten te vullen.

En de patiënten? Die hoeven geen account aan te maken. Gewoon klikken, boeken, klaar.

Vergelijking van functies: Wat hebben zorgteams het hardst nodig?

Dit is hoe Doodle het doet:

Functie Zit je op Doodle? 1:1-boekingspagina (boekbare kalender) ✅ Groepspolls (voor de dienstroosterplanning van het personeel) ✅ Inschrijflijsten (voor clinics, evenementen) ✅ Geen inlog voor patiënten ✅ Werkt op elk apparaat ✅ Agenda synchroniseren (Outlook, Google Calendar) ✅ Video-integraties (Zoom, Teams) ✅ Regels voor terugkerende afspraken (bijv. elke dinsdag van 10 tot 12) Soms kunnen 1:1-afspraken of Boekingspagina's elke week dezelfde vaste tijdvakken aanbieden Patiëntendocumenten uploaden Nog niet Virtuele wachtrij voor patiënten Nog niet Naleving van de HIPAA-wetgeving Nog niet SMS-herinneringen Nog niet

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Hoe gebruiken zorgverleners Doodle tegenwoordig?

Even eerlijk gezegd — deze tool wordt achter de schermen al gebruikt in klinieken, ziekenhuizen en praktijken:

Kliniekmanagers Deel de Boekingspagina's, zodat patiënten zelf een afspraak voor een controle kunnen maken.

Therapeuten Gebruik Inschrijflijsten om groepstherapiesessies te organiseren.

HR-teams Plan interviews met Groepspolls — zonder heen-en-weer-gepraat.

Verpleegkundigen roterende diensten coördineren zonder afhankelijk te zijn van WhatsApp-gesprekken of spreadsheets.

Wat zeggen de gebruikers?

“Vroeger was ik elke week uren bezig met het inplannen van vervolgafspraken. Nu stuur ik gewoon één link, en dat is het dan.” — Maya R., kliniekbeheerder

“Met Doodle kunnen we snel griepvaccinatieacties organiseren. Geen papierwerk, geen gedoe.” — David B., coördinator van het programma voor gemeenschapsgezondheid

Welke functies zijn interessant voor zorgteams?

Regels voor terugkerende boekingen voor wekelijkse/maandelijkse tijdvakken

SMS- en WhatsApp-meldingen

Beheerdersdashboards voor klinieken en teams met meerdere vestigingen

Ondersteuning voor het uploaden (van patiëntenformulieren of intakeschaartjes)

Virtuele wachtrij voor gespreide aankomst van patiënten

Uitgebreidere compliance-functies om te voldoen aan de privacybehoeften in de gezondheidszorg

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Is dit de juiste planningsoplossing voor jouw zorginstelling?

Als je:

Ben je het beu dat mensen niet komen opdagen?

Tijd verspillen met het plannen via de telefoon

Werken in wisselende teams

Hardloopclinics of wellness-evenementen organiseren

Ondersteuning van cliënten met psychische problemen

We proberen je dag wat makkelijker te maken...

...dan wel. Deze planningstool is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector — en staat voor je klaar wanneer jij er klaar voor bent.

Veelgestelde vragen: Planningstool voor de gezondheidszorg

Wat is een planningsprogramma voor de gezondheidszorg?

Het is een digitale tool die zorgverleners helpt bij het boeken van afspraken, het beheren van roosters en het terugdringen van no-shows — vaak met functies die speciaal zijn afgestemd op het contact met patiënten of de coördinatie binnen het team.

Werkt Doodle voor klinieken of ziekenhuizen?

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Ja. Het wordt gebruikt door klinieken, particuliere praktijken, non-profitorganisaties, therapeuten en administratieteams in de hele gezondheidszorgsector.

Kan ik documenten van patiënten uploaden?

Nog niet. Die functie staat op onze roadmap.

Weet je of Doodle terugkerende afspraken ondersteunt?

Niet automatisch — maar je kunt wel handmatig vaste beschikbaarheid toevoegen. Binnenkort komt er een slimmere functie voor terugkerende boekingen.

Voldoet het aan de HIPAA-voorschriften?

Nog niet. Maar veel aanbieders gebruiken Doodle wel voor het plannen van niet-gevoelige afspraken en voor interne teamcoördinatie.

Moeten patiënten zich aanmelden of inloggen?

Nee. Ze klikken gewoon op de link die je stuurt en kiezen een tijdstip uit.