A melhor ferramenta de agendamento para o setor de saúde em 2026

Você está procurando uma maneira melhor de fazer agendamentos no setor de saúde?

Uma ferramenta de agendamento para o setor de saúde deve facilitar a marcação de consultas, a coordenação da equipe e a administração de clínicas - sem telefone ou portais de pacientes. O Doodle oferece tudo isso a você, sem precisar de logins, aplicativos ou e-mails intermináveis.

Qual é a melhor ferramenta de agendamento para profissionais de saúde?

As melhores ferramentas são aquelas que respeitam seu tempo.

No setor de saúde, você está coordenando entre médicos, enfermeiros, equipe administrativa e, às vezes, pacientes também. As ferramentas de calendário tradicionais não conseguem lidar com a complexidade.

O Doodle funciona porque:

Você pode compartilhar um Bookable Calendar e permitir que as pessoas escolham um horário.

Você pode executar uma enquete de grupo para planejar os turnos da equipe ou as reuniões de equipe.

Você pode usar uma folha de inscrição para preencher clínicas de vacinas ou sessões comunitárias.

E os pacientes? Eles não precisam criar uma conta. Basta você clicar, reservar e pronto.

Comparação de recursos: Do que as equipes de saúde mais precisam?

Veja como o Doodle se compara a você:

Recurso No Doodle? Página de agendamento 1:1 (calendário com possibilidade de agendamento) ✅ Enquetes de grupo (para planejamento de turnos da equipe) ✅ Folhas de registro (para clínicas, eventos) ✅ Nenhum login para pacientes ✅ Funciona em qualquer dispositivo ✅ Sincronização de calendário (Outlook, Google) ✅ Integrações de vídeo (Zoom, Teams) ✅ Regras de agendamento recorrentes (por exemplo, toda terça-feira, das 10 às 12 horas) Parcialmente, as páginas de agendamento ou 1:1 podem oferecer os mesmos intervalos de tempo recorrentes toda semana Carregar documentos do paciente Ainda não Fila de espera virtual para pacientes Ainda não Conformidade com HIPAA Ainda não Lembretes por SMS Ainda não

Como os provedores de serviços de saúde estão usando o Doodle atualmente?

Na prática, essa ferramenta já está funcionando nos bastidores de clínicas, hospitais e consultórios:

Os gerentes de clínicas compartilham páginas de agendamento para que os pacientes possam agendar exames por conta própria.

Os terapeutas usam folhas de registro para organizar sessões de terapia em grupo.

As equipes de RH agendam entrevistas com Group Polls - sem idas e vindas.

Osenfermeiros coordenam turnos rotativos sem depender de conversas no WhatsApp ou planilhas.

O que os usuários dizem?

"Eu costumava passar horas por semana apenas agendando acompanhamentos. Agora eu envio um link e pronto." - Maya R., administradora clínica

"O Doodle nos ajuda a organizar rapidamente as clínicas de vacinação contra a gripe. Sem papelada, sem confusão." - David B., coordenador do programa de saúde comunitária

Quais recursos são interessantes para as equipes de saúde?

Regras de agendamento recorrente para vagas semanais/mensais

Notificações por SMS e WhatsApp

Painéis de administração para clínicas e equipes com vários locais

Suporte para upload (para formulários de pacientes ou fichas de admissão)

Fila de espera virtual para chegadas escalonadas de pacientes

Recursos de conformidade mais profundos para atender às necessidades de privacidade do setor de saúde

Essa é a ferramenta de agendamento certa para a sua organização de saúde?

Se você está:

Cansado de não comparecimento

Perde tempo com agendamento telefônico

Trabalha com equipes rotativas

Você administra clínicas ou eventos de bem-estar

Você está dando suporte a clientes de saúde mental

Você está tentando simplificar seu dia...

...então sim. Essa ferramenta de agendamento foi criada para o setor de saúde - e está pronta quando você estiver.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramenta de agendamento para o setor de saúde

O que é uma ferramenta de agendamento para o setor de saúde?

É uma ferramenta digital que ajuda os profissionais da área de saúde a marcar consultas, gerenciar agendas e reduzir o não comparecimento - geralmente com recursos adaptados para o trabalho voltado para o paciente ou para a coordenação de equipes.

O Doodle funciona para clínicas ou hospitais?

Sim. Ele é usado por clínicas, consultórios particulares, organizações sem fins lucrativos, terapeutas e equipes administrativas em todo o setor de saúde.

Posso carregar documentos de pacientes?

Ainda não. Esse recurso está em nosso roteiro.

Você sabe se o Doodle suporta compromissos recorrentes?

Não automaticamente - mas você pode adicionar manualmente a disponibilidade regular. Um recurso mais inteligente de agendamento recorrente será lançado em breve.

Você está em conformidade com a HIPAA?

Ainda não. No entanto, muitos provedores usam o Doodle para agendamento não sensível e coordenação de equipes internas.

Os pacientes precisam se inscrever ou fazer login?

Não. Eles simplesmente clicam no link que você envia e escolhem um horário.