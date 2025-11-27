La mejor herramienta de programación para el sector sanitario en 2026

¿Buscas una forma mejor de programar en sanidad?

Una herramienta de programación para la sanidad debe facilitar la concertación de citas, la coordinación del personal y la gestión de las clínicas, sin necesidad de llamar por teléfono ni de portales de pacientes. Doodle te ofrece todo eso, sin necesidad de inicios de sesión, aplicaciones ni correos electrónicos interminables.

¿Cuál es la mejor herramienta de programación para profesionales sanitarios?

Las mejores herramientas son las que respetan tu tiempo.

En sanidad, tienes que coordinar a médicos, enfermeras, personal administrativo y, a veces, también a los pacientes. Las herramientas de calendario tradicionales no pueden manejar la complejidad.

Doodle funciona porque:

Puedes compartir un Calendario Reservable y dejar que la gente elija una hora.

Puedes realizar una Encuesta de Grupo para planificar los turnos del personal o las reuniones de equipo.

Puedes utilizar una Hoja de Inscripción para llenar clínicas de vacunas o sesiones comunitarias.

¿Y los pacientes? No necesitan crear una cuenta. Sólo tienen que hacer clic, reservar y listo.

Comparación de funciones: ¿Qué es lo que más necesitan los equipos sanitarios?

Así es Doodle:

Función ¿En Doodle? Página de reservas 1:1 (Calendario reservable) ✅ Encuestas de grupo (para la planificación de turnos del personal) ✅ Hojas de inscripción (para clínicas, eventos) ✅ Sin inicio de sesión para pacientes ✅ Funciona en cualquier dispositivo ✅ Sincronización de calendarios (Outlook, Google) ✅ Integraciones de vídeo (Zoom, Teams) ✅ Reglas de reserva recurrentes (por ejemplo, cada martes 10-12) Parcialmente, los 1:1 o las Páginas de Reserva pueden ofrecer las mismas franjas horarias recurrentes cada semana Subir documentos de pacientes Todavía no Cola de espera virtual para pacientes Todavía no Cumplimiento de la HIPAA Aún no Recordatorios por SMS Todavía no

¿Cómo utilizan hoy Doodle los profesionales sanitarios?

Hablando en serio: esta herramienta ya está funcionando entre bastidores en clínicas, hospitales y consultas:

Los gestores de clínicas comparten Páginas de Reservas para que los pacientes puedan autorreservar sus revisiones.

Los terapeutas utilizan Hojas de Inscripción para organizar sesiones de terapia de grupo.

Los equipos de RRHH programan entrevistas con Encuestas de Grupo, sin idas y venidas.

Las enfermeras coordinan turnos rotativos sin depender de hilos de WhatsApp u hojas de cálculo.

¿Qué dicen los usuarios?

"Antes pasaba horas cada semana reservando seguimientos. Ahora envío un enlace y ya está" - Maya R., Administradora de clínica

"Doodle nos ayuda a organizar las clínicas de vacunación antigripal rápidamente. Sin papeleo ni complicaciones" - David B., Coordinador del Programa de Salud Comunitaria

¿Qué funciones son interesantes para los equipos sanitarios?

Reglas de reserva recurrentes para franjas semanales/mensuales

Notificaciones por SMS y WhatsApp

Cuadros de mando administrativos para clínicas y equipos de varios centros

Soporte de carga (para formularios de pacientes u hojas de admisión)

Cola de espera virtual para llegadas escalonadas de pacientes

Funciones de cumplimiento más profundas para satisfacer las necesidades de privacidad sanitaria

¿Es ésta la herramienta de planificación adecuada para tu sistema sanitario?

Si estás

Cansado de no presentarte

Pierdes el tiempo programando por teléfono

Trabajas con equipos rotativos

Diriges clínicas o eventos de bienestar

Prestas apoyo a clientes de salud mental

Intentas simplificar tu día a día...

...entonces sí. Esta herramienta de planificación está pensada para el sector sanitario, y estará lista cuando tú lo estés.

PREGUNTAS FRECUENTES: Herramienta de planificación sanitaria

¿Qué es una herramienta de planificación sanitaria?

Es una herramienta digital que ayuda a los profesionales sanitarios a reservar citas, gestionar agendas y reducir las ausencias, a menudo con funciones adaptadas al trabajo de cara al paciente o de coordinación de equipos.

¿Doodle funciona para clínicas u hospitales?

Sí, lo utilizan clínicas, consultas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, terapeutas y equipos administrativos de todo el sector sanitario.

¿Puedo subir documentos de pacientes?

Todavía no. Esa función está en nuestra hoja de ruta.

¿Sabes si Doodle admite citas recurrentes?

No automáticamente, pero puedes añadir manualmente la disponibilidad periódica. Pronto dispondremos de una función de reservas recurrentes más inteligente.

¿Cumple la HIPAA?

Todavía no. Sin embargo, muchos proveedores utilizan Doodle para la programación no sensible y la coordinación interna de equipos.

¿Los pacientes tienen que registrarse o iniciar sesión?

No. Sólo tienen que hacer clic en el enlace que les envíes y elegir una hora.