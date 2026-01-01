Najlepsze narzędzie do planowania harmonogramów dla sektora opieki zdrowotnej w 2026 roku
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Szukasz lepszego sposobu na planowanie pracy w służbie zdrowia?
Narzędzie do planowania w służbie zdrowia powinno ułatwiać umawianie wizyt, koordynowanie pracy personelu i prowadzenie przychodni — bez konieczności ciągłego dzwonienia do siebie nawzajem czy korzystania z portali dla pacjentów. Doodle zapewnia to wszystko, nie wymagając logowania, aplikacji ani niekończącej się wymiany e-maili.
Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania pracy dla pracowników służby zdrowia?
Najlepsze narzędzia to takie, które szanują Twój czas.
W służbie zdrowia koordynujesz pracę lekarzy, pielęgniarek, personelu administracyjnego — a czasem także pacjentów. Tradycyjne narzędzia kalendarzowe nie są w stanie sprostać tej złożoności.
Doodle działa, ponieważ:
Możesz udostępnić Kalendarz rezerwacji i pozwolić ludziom wybrać dogodny termin.
Można uruchomić Group Poll w celu planowania zmian pracowników lub spotkań zespołów.
Możesz użyć Sign-up Sheet w celu zapewnienia obsady punktów szczepień lub spotkań społecznościowych.
A pacjenci? Nie muszą zakładać konta. Wystarczy kliknąć, zarezerwować i gotowe.
Porównanie funkcji: Czego zespoły medyczne potrzebują najbardziej?
Oto jak wypada Doodle na tle konkurencji:
Funkcja
W Doodle?
Booking Page 1:1 (kalendarz rezerwacji)
✅
Group Poll (do planowania zmian pracowników)
✅
Sign-up Sheets (na warsztaty, imprezy)
✅
Pacjenci nie muszą się logować
✅
Działa na każdym urządzeniu
✅
Synchronizacja kalendarza (Outlook, Google)
✅
Integracje z aplikacjami wideo (Zoom, Teams)
✅
Zasady dotyczące rezerwacji cyklicznych (np. w każdy wtorek w godz. 10–12)
W pewnym stopniu strony typu „1:1” lub Booking Pages mogą oferować co tydzień te same stałe terminy
Prześlij dokumenty pacjenta
Jeszcze nie
Wirtualna kolejka oczekujących pacjentów
Jeszcze nie
Zgodność z HIPAA
Jeszcze nie
Przypomnienia SMS
Jeszcze nie
W jaki sposób placówki opieki zdrowotnej korzystają obecnie z serwisu Doodle?
Mówiąc szczerze — to narzędzie już teraz sprawdza się w praktyce w klinikach, szpitalach i gabinetach:
Kierownicy kliniki udostępnij Booking Pages, aby pacjenci mogli samodzielnie rezerwować wizyty kontrolne.
Terapeuci Wykorzystaj Sign-up Sheets do organizacji sesji terapii grupowej.
Działy kadr umawianie rozmów kwalifikacyjnych za pomocą Group Poll — bez zbędnej korespondencji.
Pielęgniarki koordynować rotacyjne zmiany bez konieczności korzystania z wątków na WhatsAppie czy arkuszy kalkulacyjnych.
Co mówią użytkownicy?
„Kiedyś co tydzień spędzałem całe godziny na umawianiu kolejnych spotkań. Teraz wysyłam jeden link i to wszystko.” — Maya R., kierowniczka kliniki
„Doodle pomaga nam szybko organizować akcje szczepień przeciw grypie. Bez papierkowej roboty, bez zbędnych kłopotów.” — David B., koordynator programu zdrowia społecznego
Jakie funkcje są interesujące dla zespołów medycznych?
Zasady dotyczące rezerwacji cyklicznych dla terminów tygodniowych/miesięcznych
Powiadomienia SMS i WhatsApp
Panele administracyjne dla klinik i zespołów działających w wielu lokalizacjach
Obsługa przesyłania plików (formularzy pacjentów lub kart rejestracyjnych)
Wirtualna kolejka oczekujących dla pacjentów przybywających w różnych porach
Rozbudowane funkcje zapewniające zgodność z przepisami, dostosowane do potrzeb w zakresie ochrony prywatności w sektorze opieki zdrowotnej
Czy to odpowiednie narzędzie do planowania dla Twojej placówki opieki zdrowotnej?
Jeśli:
Masz dość osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach
Marnowanie czasu na ustalanie terminów przez telefon
Praca w systemie zmianowym
Organizowanie warsztatów lub wydarzeń poświęconych zdrowiu
Wspieranie osób korzystających z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego
Chcemy ułatwić Ci codzienne życie...
...to tak. To narzędzie do planowania zostało stworzone z myślą o sektorze opieki zdrowotnej — i jest gotowe do użycia, kiedy tylko zechcesz.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Najczęściej zadawane pytania: Narzędzie do planowania w służbie zdrowia
Czym jest narzędzie do planowania w służbie zdrowia?
Jest to narzędzie cyfrowe, które pomaga pracownikom służby zdrowia umawiać wizyty, zarządzać harmonogramami oraz ograniczać liczbę nieobecności — często wyposażone w funkcje dostosowane do pracy z pacjentami lub koordynacji działań zespołu.
Czy Doodle sprawdza się w klinikach lub szpitalach?
Tak. Korzystają z niego kliniki, prywatne gabinety, organizacje non-profit, terapeuci oraz zespoły administracyjne z całej branży opieki zdrowotnej.
Czy mogę przesłać dokumenty pacjenta?
Jeszcze nie. Ta funkcja znajduje się w naszym planie rozwoju.
Czy wiesz, czy Doodle obsługuje terminy cykliczne?
Nie dzieje się to automatycznie — ale można ręcznie dodać stałą dostępność. Wkrótce pojawi się bardziej zaawansowana funkcja rezerwacji cyklicznych.
Czy jest to zgodne z HIPAA?
Jeszcze nie. Jednak wielu dostawców korzysta z serwisu Doodle do ustalania terminów spotkań o charakterze niekonfidencjalnym oraz do wewnętrznej koordynacji pracy zespołów.
Czy pacjenci muszą się zarejestrować lub zalogować?
Nie. Wystarczy, że klikną link, który im wyślesz, i wybiorą dogodny termin.