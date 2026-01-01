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Planowanie

Najlepsze narzędzie do planowania harmonogramów dla sektora opieki zdrowotnej w 2026 roku

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Doctor in a clinic.

Szukasz lepszego sposobu na planowanie pracy w służbie zdrowia?

Narzędzie do planowania w służbie zdrowia powinno ułatwiać umawianie wizyt, koordynowanie pracy personelu i prowadzenie przychodni — bez konieczności ciągłego dzwonienia do siebie nawzajem czy korzystania z portali dla pacjentów. Doodle zapewnia to wszystko, nie wymagając logowania, aplikacji ani niekończącej się wymiany e-maili.

Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania pracy dla pracowników służby zdrowia?

Najlepsze narzędzia to takie, które szanują Twój czas.

W służbie zdrowia koordynujesz pracę lekarzy, pielęgniarek, personelu administracyjnego — a czasem także pacjentów. Tradycyjne narzędzia kalendarzowe nie są w stanie sprostać tej złożoności.

Doodle działa, ponieważ:

  • Możesz udostępnić Kalendarz rezerwacji i pozwolić ludziom wybrać dogodny termin.

  • Można uruchomić Group Poll w celu planowania zmian pracowników lub spotkań zespołów.

  • Możesz użyć Sign-up Sheet w celu zapewnienia obsady punktów szczepień lub spotkań społecznościowych.

A pacjenci? Nie muszą zakładać konta. Wystarczy kliknąć, zarezerwować i gotowe.

Porównanie funkcji: Czego zespoły medyczne potrzebują najbardziej?

Oto jak wypada Doodle na tle konkurencji:

Funkcja

W Doodle?

Booking Page 1:1 (kalendarz rezerwacji)

Group Poll (do planowania zmian pracowników)

Sign-up Sheets (na warsztaty, imprezy)

Pacjenci nie muszą się logować

Działa na każdym urządzeniu

Synchronizacja kalendarza (Outlook, Google)

Integracje z aplikacjami wideo (Zoom, Teams)

Zasady dotyczące rezerwacji cyklicznych (np. w każdy wtorek w godz. 10–12)

W pewnym stopniu strony typu „1:1” lub Booking Pages mogą oferować co tydzień te same stałe terminy

Prześlij dokumenty pacjenta

Jeszcze nie

Wirtualna kolejka oczekujących pacjentów

Jeszcze nie

Zgodność z HIPAA

Jeszcze nie

Przypomnienia SMS

Jeszcze nie

W jaki sposób placówki opieki zdrowotnej korzystają obecnie z serwisu Doodle?

Mówiąc szczerze — to narzędzie już teraz sprawdza się w praktyce w klinikach, szpitalach i gabinetach:

  • Kierownicy kliniki udostępnij Booking Pages, aby pacjenci mogli samodzielnie rezerwować wizyty kontrolne.

  • Terapeuci Wykorzystaj Sign-up Sheets do organizacji sesji terapii grupowej.

  • Działy kadr umawianie rozmów kwalifikacyjnych za pomocą Group Poll — bez zbędnej korespondencji.

  • Pielęgniarki koordynować rotacyjne zmiany bez konieczności korzystania z wątków na WhatsAppie czy arkuszy kalkulacyjnych.

Co mówią użytkownicy?

„Kiedyś co tydzień spędzałem całe godziny na umawianiu kolejnych spotkań. Teraz wysyłam jeden link i to wszystko.” — Maya R., kierowniczka kliniki

„Doodle pomaga nam szybko organizować akcje szczepień przeciw grypie. Bez papierkowej roboty, bez zbędnych kłopotów.” — David B., koordynator programu zdrowia społecznego

Jakie funkcje są interesujące dla zespołów medycznych?

  • Zasady dotyczące rezerwacji cyklicznych dla terminów tygodniowych/miesięcznych

  • Powiadomienia SMS i WhatsApp

  • Panele administracyjne dla klinik i zespołów działających w wielu lokalizacjach

  • Obsługa przesyłania plików (formularzy pacjentów lub kart rejestracyjnych)

  • Wirtualna kolejka oczekujących dla pacjentów przybywających w różnych porach

  • Rozbudowane funkcje zapewniające zgodność z przepisami, dostosowane do potrzeb w zakresie ochrony prywatności w sektorze opieki zdrowotnej

Czy to odpowiednie narzędzie do planowania dla Twojej placówki opieki zdrowotnej?

Jeśli:

  • Masz dość osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach

  • Marnowanie czasu na ustalanie terminów przez telefon

  • Praca w systemie zmianowym

  • Organizowanie warsztatów lub wydarzeń poświęconych zdrowiu

  • Wspieranie osób korzystających z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego

  • Chcemy ułatwić Ci codzienne życie...

...to tak. To narzędzie do planowania zostało stworzone z myślą o sektorze opieki zdrowotnej — i jest gotowe do użycia, kiedy tylko zechcesz.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania: Narzędzie do planowania w służbie zdrowia

Czym jest narzędzie do planowania w służbie zdrowia?

Jest to narzędzie cyfrowe, które pomaga pracownikom służby zdrowia umawiać wizyty, zarządzać harmonogramami oraz ograniczać liczbę nieobecności — często wyposażone w funkcje dostosowane do pracy z pacjentami lub koordynacji działań zespołu.

Czy Doodle sprawdza się w klinikach lub szpitalach?

Tak. Korzystają z niego kliniki, prywatne gabinety, organizacje non-profit, terapeuci oraz zespoły administracyjne z całej branży opieki zdrowotnej.

Czy mogę przesłać dokumenty pacjenta?

Jeszcze nie. Ta funkcja znajduje się w naszym planie rozwoju.

Czy wiesz, czy Doodle obsługuje terminy cykliczne?

Nie dzieje się to automatycznie — ale można ręcznie dodać stałą dostępność. Wkrótce pojawi się bardziej zaawansowana funkcja rezerwacji cyklicznych.

Czy jest to zgodne z HIPAA?

Jeszcze nie. Jednak wielu dostawców korzysta z serwisu Doodle do ustalania terminów spotkań o charakterze niekonfidencjalnym oraz do wewnętrznej koordynacji pracy zespołów.

Czy pacjenci muszą się zarejestrować lub zalogować?

Nie. Wystarczy, że klikną link, który im wyślesz, i wybiorą dogodny termin.

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