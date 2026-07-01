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Schemaläggning

Det bästa schemaläggningsverktyget för hälso- och sjukvårdssektorn år 2026

Read Time: 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Doctor in a clinic.

Letar du efter ett bättre sätt att planera inom hälso- och sjukvården?

Ett schemaläggningsverktyg för hälso- och sjukvården bör göra det enkelt att boka tid, samordna personalen och driva mottagningar – utan att behöva ringa fram och tillbaka eller använda patientportaler. Doodle erbjuder allt detta utan att du behöver logga in, använda appar eller skicka oändliga e-postmeddelanden.

Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för vårdpersonal?

De bästa verktygen är de som tar hänsyn till din tid.

Inom hälso- och sjukvården samordnar du arbetet mellan läkare, sjuksköterskor, administrativ personal – och ibland även patienter. Traditionella kalenderverktyg klarar inte av denna komplexitet.

Doodle fungerar eftersom:

  • Du kan dela en Bokningskalender och låta folk välja en tidpunkt.

  • Du kan köra en Group Poll för att planera personalens arbetspass eller teammöten.

  • Du kan använda en Sign-up Sheet för att fylla upp vaccinationskliniker eller lokala evenemang.

Och patienterna? De behöver inte skapa ett konto. Det är bara att klicka, boka – klart.

Jämförelse av funktioner: Vad behöver vårdteam mest?

Så här ser Doodles resultat ut:

Funktion

I Doodle?

1:1 Booking Page (bokningskalender)

Group Poll (för personalens arbetsschemaläggning)

Sign-up Sheets (för kurser, evenemang)

Ingen inloggning för patienter

Fungerar på alla enheter

Kalendersynkronisering (Outlook, Google)

Videointegrationer (Zoom, Teams)

Regler för återkommande bokningar (t.ex. varje tisdag kl. 10–12)

I vissa fall kan 1:1-möten eller Booking Pages erbjuda samma återkommande tidsluckor varje vecka

Ladda upp patientdokument

Inte än

Virtuell väntelista för patienter

Inte än

Efterlevnad av HIPAA

Inte än

SMS-påminnelser

Inte än

Hur använder vårdgivare Doodle idag?

Låt oss vara ärliga – det här verktyget används redan bakom kulisserna på kliniker, sjukhus och läkarmottagningar:

  • Klinikchefer Dela Booking Pages så att patienterna själva kan boka in sina kontroller.

  • Terapeuter Använd Sign-up Sheets för att organisera gruppterapisessioner.

  • HR-avdelningar Boka intervjuer med Group Polls – utan krångel.

  • Sjuksköterskor samordna roterande skift utan att behöva förlita sig på WhatsApp-trådar eller kalkylblad.

Vad säger användarna?

”Förut brukade jag lägga flera timmar varje vecka bara på att boka uppföljningsmöten. Nu skickar jag bara en länk, och det är allt.” — Maya R., klinikadministratör

”Doodle hjälper oss att snabbt organisera influensavaccineringar. Inget pappersarbete, inget krångel.” — David B., samordnare för folkhälsoprogrammet

Vilka funktioner är intressanta för vårdpersonal?

  • Regler för återkommande bokningar av veckovisa/månatliga tidsluckor

  • SMS- och WhatsApp-meddelanden

  • Administratörspaneler för kliniker och team med flera verksamhetsställen

  • Stöd för uppladdning (av patientformulär eller intagningsblanketter)

  • Virtuell väntelista för stegvis ankomst av patienter

  • Mer avancerade funktioner för regelefterlevnad som tillgodoser kraven på integritetsskydd inom hälso- och sjukvården

Är detta rätt schemaläggningsverktyg för er vårdverksamhet?

Om du:

  • Trött på att folk uteblir

  • Att slösa tid på att boka tid via telefon

  • Arbeta i roterande arbetsgrupper

  • Att anordna kurser eller hälsoevenemang

  • Stöd till personer med psykiska problem

  • För att göra din dag lite enklare...

...då är svaret ja. Det här schemaläggningsverktyget är utvecklat för hälso- och sjukvårdssektorn – och det är klart att användas när du är det.

Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för hälso- och sjukvården

Vad är ett schemaläggningsverktyg för hälso- och sjukvården?

Det är ett digitalt verktyg som hjälper vårdpersonal att boka tid, hantera scheman och minska antalet uteblivna besök – ofta med funktioner som är anpassade för patientkontakt eller samordning inom teamet.

Fungerar Doodle för kliniker eller sjukhus?

Ja. Den används av kliniker, privata mottagningar, ideella organisationer, terapeuter och administrativa team inom hela hälso- och sjukvårdssektorn.

Kan jag ladda upp patientdokument?

Inte än. Den funktionen ingår i vår utvecklingsplan.

Vet du om Doodle stöder återkommande möten?

Inte automatiskt – men du kan lägga till regelbunden tillgänglighet manuellt. En smartare funktion för återkommande bokningar kommer snart.

Uppfyller det HIPAA-kraven?

Inte än. Många leverantörer använder dock Doodle för att boka icke-känsliga möten och för intern samordning inom teamet.

Måste patienterna registrera sig eller logga in?

Nej. De klickar bara på länken du skickar och väljer en tid.

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