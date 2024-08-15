Eenvoudig gegevens verzamelen met Doodle – Begin je enquête

Enquêtes zijn een populaire en efficiënte manier om gegevens over allerlei onderwerpen te verzamelen, waardoor je gestructureerde meningen en informatie kunt verzamelen. Traditionele methoden, zoals persoonlijke of telefonische interviews, kosten vaak veel tijd en moeite. Doodle biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor online enquêtes.

Waarom zou je Doodle gebruiken voor je enquête?

Doodle biedt je een eenvoudige tool om snel enquêtes op te stellen en te verspreiden. De Doodle-boekingspagina is ideaal om gerichte vragen te stellen en direct feedback te krijgen – of het nu gaat om feedback van medewerkers, klantenenquêtes of academisch onderzoek. Met aangepaste vragen op de boekingspagina kun je direct tijdens het boekingsproces waardevolle informatie verzamelen, zonder dat dit extra moeite kost voor de deelnemers.

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Voorbeelden van toepassingen van enquêtes

Voor scholen en universiteiten: Gebruik Doodle om gratis enquêtes te maken voor opdrachten of onderzoeksprojecten. De Boekingspagina kun je gebruiken om specifieke vragen te stellen die deelnemers bij hun inschrijving beantwoorden.

Voor feedback over het bedrijf: Of je nu feedback van klanten of medewerkers verzamelt, een Doodle-boekingspagina met gerichte vragen geeft je snel inzicht. Deelnemers kunnen hun antwoorden direct tijdens het boeken invullen, waardoor je geen aparte vragenlijsten meer nodig hebt.

Evenementenplanning: Gebruik Doodle om voorkeuren te verzamelen voor aankomende evenementen, zoals gewenste data of onderwerpen. Op de Boekingspagina kun je ook vragen opnemen over reizen, catering of speciale behoeften van gasten.

Klantbehoeften en productvoorkeuren: Of je nu nieuwe producten op de markt brengt of bestaande producten verbetert, met Doodle kun je snel in kaart brengen wat je doelgroep belangrijk vindt en wat ze nodig hebben. Ontdek welke productvarianten het populairst zijn of hoe gebruikers tegen het huidige aanbod aankijken.

Voorbereiding op een workshop of training: Via de Doodle-boekingspagina kun je van tevoren belangrijke vragen stellen, zoals wat de deelnemers verwachten of welke onderwerpen hun interesse hebben. Zo kun je de workshop afstemmen op ieders behoeften.

Privé-enquêtes voor vrienden en familie: Doodle is ook handig voor kleine persoonlijke enquêtes, zoals het plannen van een groepsbijeenkomst of een uitstapje. Vraag gewoon welke activiteiten of welke eet- en drinkopties de voorkeur hebben.

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Een online enquête houden met Doodle

In slechts drie stappen kun je na een gratis registratie een enquête starten op Doodle.com:

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Vul de titel en naam in: Voeg eventueel de locatie en een korte beschrijving toe. Vragen omschrijven: Gebruik tekstvelden voor open antwoorden. Deelnemers uitnodigen: Deel de link via e-mail of plaats hem op sociale media en op je website.

Met Doodle kun je flexibel en makkelijk gegevens verzamelen, zonder ingewikkelde tools of programma’s. Gebruik de Boekingspagina voor gerichte vragen en ontdek hoe je in een mum van tijd waardevolle feedback verzamelt.

Begin nu met je enquête via Doodle!