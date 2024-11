Coleta de dados fácil com Doodle – Inicie sua pesquisa

As pesquisas são um método popular e eficiente para coletar dados sobre diversos temas, permitindo reunir opiniões e informações de forma estruturada. Métodos tradicionais, como entrevistas pessoais ou por telefone, geralmente demandam muito tempo e esforço. Doodle oferece uma solução rápida e simples para pesquisas online.

Por que usar o Doodle para sua pesquisa?

O Doodle fornece uma ferramenta prática para criar e distribuir pesquisas rapidamente. A página de agendamento do Doodle é perfeita para fazer perguntas direcionadas e receber feedback imediato – seja para retorno de funcionários, pesquisas com clientes ou pesquisas acadêmicas. Com perguntas personalizadas na página de agendamento, você pode coletar informações valiosas diretamente durante a reserva, sem esforço adicional para os participantes.

Exemplos de uso de pesquisas

Para escola e universidade: Use o Doodle para criar pesquisas gratuitas para trabalhos ou projetos de pesquisa. A página de agendamento pode ser usada para fazer perguntas específicas que os participantes respondem durante o registro.

Para feedback na empresa: Quer você esteja coletando feedback de clientes ou funcionários, uma página de agendamento Doodle com perguntas direcionadas oferece uma visão rápida. Os participantes podem inserir suas respostas diretamente durante a reserva, sem necessidade de questionários adicionais.

Planejamento de eventos: Use o Doodle para coletar preferências para eventos futuros, como datas ou temas preferidos. A página de agendamento também pode incluir perguntas sobre transporte, catering ou necessidades especiais dos convidados.

Necessidades dos clientes e preferências de produtos: Se você está lançando novos produtos ou melhorando os existentes, o Doodle permite capturar rapidamente os interesses e necessidades do seu público-alvo. Descubra quais variações de produtos são preferidas ou como os usuários percebem as ofertas atuais.

Preparação para workshops ou treinamentos: A página de agendamento Doodle permite que você faça perguntas importantes com antecedência, como as expectativas dos participantes ou temas de interesse específicos. Assim, você pode preparar o workshop para atender às necessidades de todos.

Pesquisas privadas para amigos e família: O Doodle também é útil para pequenas pesquisas pessoais, como planejar uma reunião de grupo ou uma viagem. Pergunte quais atividades ou alimentos e bebidas são preferidos.

Realizar uma pesquisa online com Doodle

Em apenas três etapas, inicie uma pesquisa em doodle.com após o registro gratuito:

Insira o título e o nome: Opcionalmente, adicione o local e uma breve descrição. Defina as perguntas: Use campos de texto para respostas abertas. Convide os participantes: Compartilhe o link por e-mail ou publique-o em plataformas e em seu site.

Com o Doodle, você pode coletar dados de forma flexível e simples, sem ferramentas ou programas complexos. Use a página de agendamento para perguntas direcionadas e veja como você obtém respostas valiosas rapidamente.

