Der Survey ist eine beliebte und sehr effiziente Methode zur Erhebung von Daten zu ganz unterschiedlichen Themen. Der Begriff leitet sich auch dem englischen Verb für überblicken, überschauen ab und beschreibt in der Markt- und Meinungsforschung eine Ermittlung beziehungsweise Befragung. Sie kann in Form des persönlichen Interviews, des Telefoninterviews sowie über einen schriftlichen Fragebogen durchgeführt werden. Diese Techniken sind allerdings mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Der Online-Survey mit Doodle hingegen lässt sich in wenigen Schritten erstellen und auch noch unkompliziert beantworten und auswerten.

Wofür nutzt man Surveys?

Viele Forschungsbereiche greifen auf den Survey zurück: insbesondere die Meinungsforschung erfasst mit dieser Methode Stimmungen, Wünsche und Trends in der Bevölkerung. Nicht nur im wissenschaftlichen Bereich sind derartige Erkenntnisse von Nutzen – auch Sie können Online-Surveys geschäftlich oder privat einsetzen. Mit dem Tool von Doodle erstellen Sie Umfragen in wenigen Schritten. Für die Schule, für Seminararbeiten und kleine Umfragen unter Freunden eignet es sich auf Grund der einfachen Bedienung, sowohl für den Ersteller als auch die Befragten. Die Anwendung nutzen Sie kostenlos und Sie benötigen keine Registrierung. Sie können gleich mit der Erstellung eines Surveys loslegen.

Nutzen Sie Surveys geschäftlich, um Feedback von Ihren Mitarbeitern und den Kunden zu erhalten. Eine gute Kommunikation trägt zum reibungslosen Ablauf des Arbeitstages und zur Verbesserung Ihrer Dienstleistung bei. Nicht immer können Arbeitgeber und -nehmer beziehungsweise Dienstleister und Kunde in den direkten Kontakt treten. Das Survey-Tool von Doodle ermöglicht den Informationsaustausch bis zu einem gewissen Grad. Sichern Sie die Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit mit regelmäßigen Umfragen, indem Sie den Direktlink, den Doodle Ihnen nach der Erstellung eines Fragebogens generiert, auf Ihrer Homepage oder auf öffentlichen Plattformen bekannt machen. Sie können den Link auch per E-Mail verschicken.

Mit Doodle erhalten Sie ein ebenso simples wie flexibles Werkzeug. Gestalten Sie ganz unterschiedliche Umfrage-Typen und passen Sie die Befragung Ihren persönlichen Vorstellungen an.

So bereiten Sie eine Survey vor

Erstellen Sie im Handumdrehen eine Befragung, indem Sie sich für die Planung ein wenig Zeit nehmen. Je nach Größe des geplanten Surveys sparen Sie dadurch viel Zeit. Folgende Punkte spielen bei der Planung eine wichtige Rolle:

Definieren Sie Ziele: Welche Informationen sollen durch den Online-Survey erfasst werden? Sie können Fragen zu Gewohnheiten, dem Nutzererlebnis, der Bedienung oder bei Mitarbeitern zu Stimmungen, Vorschlägen oder den Erfahrungen beispielweise nach einer Schulung formulieren.

Legen Sie auch den Zeitraum für den Survey fest. Stimmungen ändern sich schnell. Mit Doodle können Sie entweder neue Umfragen zu bestimmten Anlässen aufsetzen oder durch regelmäßiges Exportieren der Antworten Ihr Zwischenfazit ziehen. Im Administrationsbereich (unter „Drucken/ Exportieren“) können Sie Ihre Umfrage jederzeit im aktuellen Zustand als PDF- oder Excel-Datei abspeichern und so nachvollziehen, wie sich die Teilnahme und Antworten im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Wählen Sie in den Einstellungen beim Abschluss eines Fragebogens die anonyme Umfrage, um die Teilnehmer nicht zu beeinflussen und deren Privatsphäre zu schützen. Die durchgehende SSL-Verschlüsselung in den Premium-Paketen von Doodle gewährleistet nicht nur die sichere Datenübertragung, sondern schafft Vertrauen bei den Befragten.

Erhöhen Sie die Rücklaufquote, indem Sie für die Befragten eine kurze Anleitung zur Bedienung verfassen und Ihr Anliegen schildern. Klären Sie die Teilnehmer auch auf, wofür beziehungsweise wie Sie die Daten nutzen. Das schafft Vertrauen.

Mit Doodle einen Online-Survey durchführen

In nur vier Schritten starten Sie unter doodle.com/create eine Befragung: