Enkel datainsamling med Doodle – Sätt igång din enkät

Enkäter är en populär och effektiv metod för att samla in data om en rad olika ämnen, vilket gör det möjligt att få fram strukturerade åsikter och information. Traditionella metoder, som personliga intervjuer eller telefonintervjuer, kräver ofta mycket tid och arbete. Doodle erbjuder en snabb och enkel lösning för onlineenkäter.

Varför ska du använda Doodle för din enkät?

Doodle erbjuder ett enkelt verktyg för att snabbt skapa och distribuera enkäter. Doodles Booking Page är perfekt för att ställa riktade frågor och få omedelbar återkoppling – oavsett om det gäller medarbetarundersökningar, kundenkäter eller akademisk forskning. Genom att lägga till egna frågor på Booking Page kan du samla in värdefull information direkt under bokningsprocessen, utan att det kräver någon extra ansträngning från deltagarnas sida.

Exempel på användningsfall för enkäter

För skolor och universitet: Använd Doodle för att skapa kostnadsfria enkäter för uppgifter eller forskningsprojekt. Booking Page kan användas för att ställa specifika frågor som deltagarna besvarar vid anmälan.

För synpunkter på företaget: Oavsett om du samlar in synpunkter från kunder eller medarbetare ger en Doodle-Booking Page med målinriktade frågor snabba insikter. De som svarar kan ange sina svar direkt vid bokningen, vilket gör att man slipper ytterligare enkäter.

Evenemangsplanering: Använd Doodle för att samla in önskemål inför kommande evenemang, till exempel önskade datum eller ämnen. På Booking Page kan du även ställa frågor om resor, catering eller särskilda behov hos gästerna.

Kundernas behov och produktpreferenser: Oavsett om du lanserar nya produkter eller förbättrar befintliga kan du med Doodle snabbt få en bild av målgruppens intressen och behov. Ta reda på vilka produktvarianter som är mest populära eller hur användarna ser på det nuvarande utbudet.

Förberedelser inför en workshop eller utbildning: På Doodle’s Booking Page kan du ställa viktiga frågor i förväg, till exempel om deltagarnas förväntningar eller specifika ämnen som de är intresserade av. På så sätt kan du skräddarsy workshopen så att den tillgodoser allas behov.

Privata undersökningar för vänner och familj: Doodle är också praktiskt för små personliga enkäter, till exempel när man planerar en gruppträff eller en resa. Fråga helt enkelt vilka aktiviteter eller vilka mat- och dryckesalternativ som föredras.

Genomföra en onlineenkät med Doodle

På bara tre steg kan du starta en enkät på Doodle.com efter att du har registrerat dig gratis:

Ange titel och namn: Du kan även ange plats och en kort beskrivning. Definiera frågor: Använd textfält för öppna svar. Bjud in deltagare: Dela länken via e-post eller lägg upp den på olika plattformar och på din webbplats.

Med Doodle kan du samla in data på ett flexibelt och enkelt sätt, utan komplicerade verktyg eller program. Använd Booking Page för riktade frågor och se hur du på nolltid kan samla in värdefull feedback.

Kom igång med din enkät med Doodle redan nu!