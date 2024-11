Enkel dataindsamling med Doodle – Kom i gang med din undersøgelse

Undersøgelser er en populær og effektiv metode til at indsamle data om forskellige emner og give dig mulighed for at samle strukturerede meninger og informationer. Traditionelle metoder som personlige eller telefoniske interviews kræver ofte meget tid og kræfter. Doodle tilbyder en hurtig og enkel løsning til onlineundersøgelser.

Hvorfor bruge Doodle til din undersøgelse?

Doodle giver dig et brugervenligt værktøj, som du kan bruge til hurtigt at oprette og dele undersøgelser. Doodles booking-side er ideel til at stille målrettede spørgsmål og få øjeblikkelige tilbagemeldinger – uanset om det er til medarbejderfeedback, kundeundersøgelser eller akademisk forskning. Ved hjælp af tilpassede spørgsmål på bookingsiden kan du indsamle værdifuld information direkte ved bookingprocessen, uden ekstra arbejde for deltagerne.

Eksempler på brug af undersøgelser

Til skole og universitet: Brug Doodle til at oprette gratis undersøgelser til opgaver eller forskningsprojekter. Bookingsiden kan bruges til at stille specifikke spørgsmål, som deltagerne svarer på ved tilmelding.

Til feedback i virksomheden: Uanset om du ønsker at indsamle feedback fra kunder eller medarbejdere, giver en Doodle-booking-side med målrettede spørgsmål dig hurtigt et overblik. Deltagerne kan indtaste deres svar direkte ved booking, uden behov for ekstra spørgeskemaer.

Arrangementplanlægning: Brug Doodle til at indsamle præferencer til kommende arrangementer, såsom foretrukne datoer eller emner. Bookingsiden kan også indeholde spørgsmål om transport, catering eller særlige behov hos gæsterne.

Kundebehov og produktpræferencer: Hvis du ønsker at lancere nye produkter eller forbedre eksisterende, giver Doodle dig mulighed for hurtigt at indfange din målgruppes interesser og behov. Find ud af, hvilke produktvariationer der ønskes, eller hvordan brugerne oplever det nuværende tilbud.

Forberedelse til workshops eller træning: Med Doodles bookingside kan du stille vigtige spørgsmål på forhånd, såsom deltagernes forventninger eller specifikke emneønsker. På denne måde kan du forberede workshoppen og imødekomme alles behov.

Private undersøgelser for venner og familie: Doodle er også praktisk til små personlige undersøgelser, såsom planlægning af en fælles begivenhed eller tur. Spørg hvilke aktiviteter eller mad- og drikkevarer, der foretrækkes.

Gennemfør en onlineundersøgelse med Doodle

Start en undersøgelse på doodle.com i tre trin efter en gratis registrering:

Indtast titel og navn: Tilføj eventuelt sted og en kort beskrivelse. Definér spørgsmål: Brug tekstfelter til åbne svar. Invitér deltagere: Del linket via e-mail eller offentliggør det på platforme og din hjemmeside.

Med Doodle kan du indsamle data fleksibelt og nemt uden komplicerede værktøjer eller programmer. Brug bookingsiden til målrettede spørgsmål og se, hvordan du hurtigt får værdifuld feedback.

Kom i gang med din undersøgelse med Doodle nu!