Doodle के साथ आसान डेटा संग्रह – अपना सर्वेक्षण शुरू करें

सर्वेक्षण विभिन्न विषयों पर डेटा एकत्र करने का एक लोकप्रिय और कुशल तरीका है, जो आपको संरचित राय और जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है। पारंपरिक तरीके, जैसे व्यक्तिगत या फोन साक्षात्कार, अक्सर काफी समय और प्रयास की मांग करते हैं। Doodle ऑनलाइन सर्वेक्षणों के लिए एक त्वरित और आसान समाधान प्रदान करता है।

अपने सर्वेक्षण के लिए Doodle का उपयोग क्यों करें?

Doodle आपको सर्वेक्षण जल्दी बनाने और वितरित करने के लिए एक सरल उपकरण प्रदान करता है। Doodle बुकिंग पेज लक्षित प्रश्न पूछने और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उत्तम है—चाहे वह कर्मचारी प्रतिक्रिया हो, ग्राहक सर्वेक्षण हो, या शैक्षणिक अनुसंधान। बुकिंग पेज पर अनुकूलित प्रश्न आपको बुकिंग प्रक्रिया के दौरान सीधे मूल्यवान जानकारी एकत्र करने की अनुमति देते हैं, जिसमें प्रतिभागियों से कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता।

सर्वेक्षण उपयोग मामलों के उदाहरण

विद्यालय और विश्वविद्यालय के लिएअसाइनमेंट या अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मुफ्त सर्वेक्षण बनाने हेतु Doodle का उपयोग करें। बुकिंग पेज का उपयोग विशिष्ट प्रश्न पूछने के लिए किया जा सकता है, जिनका उत्तर प्रतिभागी पंजीकरण के समय देते हैं।

कंपनी की प्रतिक्रिया के लिएचाहे ग्राहकों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करनी हो या कर्मचारियों से, लक्षित प्रश्नों वाला Doodle बुकिंग पेज त्वरित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उत्तरदाता बुकिंग के दौरान सीधे उत्तर दर्ज कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त प्रश्नावली की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

कार्यक्रम आयोजनआगामी कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकताएँ इकट्ठा करने के लिए Doodle का उपयोग करें, जैसे कि पसंदीदा तिथियाँ या विषय। बुकिंग पेज में यात्रा, खानपान या विशेष अतिथियों की आवश्यकताओं के बारे में प्रश्न भी शामिल किए जा सकते हैं।

ग्राहक की आवश्यकताएँ और उत्पाद प्राथमिकताएँयदि आप नए उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं या मौजूदा उत्पादों में सुधार कर रहे हैं, तो Doodle आपको अपने लक्षित समूह की रुचियों और आवश्यकताओं को जल्दी से कैप्चर करने की सुविधा देता है। पता लगाएँ कि कौन-सी उत्पाद विविधताएँ पसंद की जाती हैं या उपयोगकर्ता वर्तमान पेशकशों को कैसे देखते हैं।

कार्यशाला या प्रशिक्षण तैयारीDoodle बुकिंग पेज आपको पहले से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की सुविधा देता है, जैसे प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ या रुचि के विशिष्ट विषय। इस तरह, आप कार्यशाला को सभी की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर सकते हैं।

मित्रों और परिवार के लिए निजी सर्वेक्षणDoodle छोटे व्यक्तिगत सर्वेक्षणों के लिए भी उपयोगी है, जैसे समूह की बैठक या यात्रा की योजना बनाना। बस पूछें कि कौन-सी गतिविधियाँ या भोजन और पेय विकल्प पसंद किए जाते हैं।

Doodle के साथ एक ऑनलाइन सर्वेक्षण करना

केवल तीन चरणों में, मुफ्त पंजीकरण के बाद doodle.com पर एक सर्वेक्षण शुरू करें:

शीर्षक और नाम दर्ज करेंवैकल्पिक रूप से स्थान और संक्षिप्त विवरण जोड़ें। प्रश्नों को परिभाषित करेंखुले उत्तरों के लिए टेक्स्ट फ़ील्ड का उपयोग करें। प्रतिभागियों को आमंत्रित करें: लिंक ईमेल द्वारा साझा करें या इसे प्लेटफ़ॉर्मों और अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करें।

Doodle के साथ, आप बिना जटिल उपकरणों या प्रोग्रामों के लचीले और आसान तरीके से डेटा एकत्र कर सकते हैं। लक्षित प्रश्नों के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें और देखें कि आप कितनी जल्दी मूल्यवान प्रतिक्रिया एकत्र करते हैं।

अब Doodle के साथ अपना सर्वे शुरू करें!