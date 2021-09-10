Doodle-boekingspagina
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Stel je eigen tijdinstellingen in en laat klanten afspraken bij je boeken
Boekingspagina Dit is je eigen kalenderpagina waarmee je de volledige controle houdt over je afspraken. Jij bepaalt de regels, waarna je klanten of gasten een tijdstip kunnen kiezen dat hen uitkomt. Gedaan met eindeloos heen-en-weer-mailen of gênante dubbele boekingen.
Zo werkt het
Maak een link voor een vergadering aan
Stel je vergaderregels vast (bijv. geen vergaderingen buiten de werktijden)
Deel je link en geef gasten de mogelijkheid om afspraken te boeken
"Het lijkt in sommige opzichten bedrieglijk simpel, maar het is eigenlijk een hulpmiddel dat echt een groot verschil maakt. Het bespaart tijd en moeite." - Katrina Enros, Science Gallery
Aan de slag met de boekingspagina
Klik op ‘Mijn Boekingspagina’ op het dashboard om aan de slag te gaan. Koppel je agenda (als je dat nog niet hebt gedaan) om je Boekingspagina in te stellen. Je kunt dan tegelijkertijd je agenda-afspraken en je Doodle-stemopties zien, en zodra de afspraak is geboekt, wordt deze automatisch met je agenda gesynchroniseerd.
De standaardinstellingen voor je Boekingspagina zijn de gebruikelijke kantooruren van 9 tot 12 en van 1 tot 5. Je kunt deze naar eigen wens aanpassen. Je hebt ook volledige controle over de duur van de afspraken die je gasten bij je kunnen aanvragen.
Aan degenen die de URL van je gloednieuwe Boekingspagina bezoeken, toont Doodle alleen tijdopties wanneer je beschikbaar bent, binnen je tijdsvoorkeuren en in tijdsvakken met de door jou gekozen duur.
Dan kun je je link naar eigen inzicht versturen. Je gasten kiezen gewoon een tijdstip, jij bevestigt het en de vergadering staat in jullie agenda’s!
De boekingspagina is ideaal voor managementteams, wervingsteams, consultants en nog veel meer. Ga vandaag nog aan de slag!
Klaar om te beginnen?
Gerelateerde artikelen
- Plannen
Wat is slim plannen?Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
Het besturingssysteem van de tijd: waarom het planningsprobleem is opgelost en wat de volgende stap isLeestijd: 9 minuten20 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
3 momenten waarop je je agendatool ontgroeitLeestijd: 5 minuten16 jul, 2026