Boekingspagina Dit is je eigen kalenderpagina waarmee je de volledige controle houdt over je afspraken. Jij bepaalt de regels, waarna je klanten of gasten een tijdstip kunnen kiezen dat hen uitkomt. Gedaan met eindeloos heen-en-weer-mailen of gênante dubbele boekingen.

"Het lijkt in sommige opzichten bedrieglijk simpel, maar het is eigenlijk een hulpmiddel dat echt een groot verschil maakt. Het bespaart tijd en moeite." - Katrina Enros, Science Gallery

Klik op ‘Mijn Boekingspagina’ op het dashboard om aan de slag te gaan. Koppel je agenda (als je dat nog niet hebt gedaan) om je Boekingspagina in te stellen. Je kunt dan tegelijkertijd je agenda-afspraken en je Doodle-stemopties zien, en zodra de afspraak is geboekt, wordt deze automatisch met je agenda gesynchroniseerd.

De standaardinstellingen voor je Boekingspagina zijn de gebruikelijke kantooruren van 9 tot 12 en van 1 tot 5. Je kunt deze naar eigen wens aanpassen. Je hebt ook volledige controle over de duur van de afspraken die je gasten bij je kunnen aanvragen.

Aan degenen die de URL van je gloednieuwe Boekingspagina bezoeken, toont Doodle alleen tijdopties wanneer je beschikbaar bent, binnen je tijdsvoorkeuren en in tijdsvakken met de door jou gekozen duur.