Wat is een solopreneur?

Start using Doodle with just your email Sign up free

Dus je hebt erover nagedacht. Je passie voor brood bakken of die hobby van je, fotografie – waar je tegenwoordig bijna alleen nog maar over lijkt te praten – omzetten in je fulltime baan.

Maar wat houdt je tegen? Kun je van je passie je beroep maken? Word je wel serieus genomen? Stel ik te veel vragen?

Oké, laten we het simpel houden, alles even op een rijtje zetten en wat antwoorden zoeken.

Allereerst is een solopreneur iemand die het prima vindt om alle aspecten van zijn of haar bedrijf op zich te nemen en alles zelf te doen. Van reclame en productontwikkeling tot het opbouwen van een klantenbestand en het opstellen van een begroting: solopreneurs regelen het allemaal zelf.

Alles zelf doen klinkt misschien overweldigend, maar je moet niet vergeten dat het een voordeel is om volledige controle te hebben over elke beslissing die het bedrijf neemt.

Het belangrijkste is dat je er niet alleen voor staat. Deze groeiende beweging komt tot uiting in een recent rapport waaruit bleek dat er in de VS 41,8 miljoen solopreneurs waren en dat hun groeiende aantal bijdraagt aan meer dan 1,3 biljoen dollar voor de economie.

En als je het wereldwijd bekijkt, uit de statistieken blijkt dat het worden van een solopreneur een trend is die vooral door vrouwen wordt aangestuurd: wereldwijd heeft 36,6 procent van de vrouwelijke ondernemers een eenmanszaak, tegenover 24,6 procent van de mannen.

We weten dat het opzetten van je eigen bedrijf geen nieuw fenomeen is. Van Bill Gates tot Jeff Bezos: van oudsher zien we ondernemers meestal als leiders die enorme, wereldwijd toonaangevende bedrijven opzetten die het bedrijfslandschap veranderen.

Het verschil is echter dat solopreneurs hun bedrijf om zichzelf heen opbouwen en een persoonlijk merk creëren waarbij de nadruk ligt op hun vaardigheden, in plaats van het bedrijf fysiek uit te breiden en meer personeel aan te nemen.

De opkomst van de solopreneur hangt nauw samen met de creatieve sector. Een recent onderzoek van Adobe Hieruit bleek dat er sinds 2020 wereldwijd meer dan 165 miljoen makers bij de economie waren gekomen en geld verdienden met wat ze maakten. Dit wijst er ook op dat jongere generaties steeds vaker afstappen van traditionele carrières en creativiteit als inkomstenbron kiezen.

Je eigen weg inslaan en in welk leven dan ook op eigen benen gaan staan, kan best eng zijn. Maar nergens is dat zo sterk het geval als in je carrière, waar de zekerheid en het comfort van een baan bij een groot bedrijf soms heel aantrekkelijk kunnen lijken. Toch besluiten steeds meer werknemers dat het nu tijd is om hun eigen werkleven in handen te nemen en solopreneur te worden.

Wat deze trend onderscheidt van de traditionele rol van freelancen, is dat deze vakmensen zichzelf als merk neerzetten en met behulp van technologie elk aspect van hun bedrijf in eigen hand hebben. Je online aanwezigheid en activiteit op sociale media kunnen een enorme invloed hebben op hoe mensen je bedrijf beoordelen. Ook helpt het om eenvoudige en gebruiksvriendelijke tools voor klanten te hebben om vertrouwen bij de klant op te bouwen.

Deze eenmanszaken – docenten, kappers, personal trainers en contentmakers – kunnen niet langer alleen maar experts zijn in hun eigen vakgebied. Om een succesvol bedrijf voor zichzelf op te zetten, moeten ze ook de rol van marketingmanager, websitebouwer, secretaresse, boekhouder en schoonmaker op zich nemen.

Een artikel uit Business Insider daaruit bleek dat er in 2021 5,3 miljoen nieuwe bedrijven werden opgericht in de VS. Deze trend leek in tegenspraak met het idee dat mensen tijdens een wereldwijde pandemie op zoek waren naar veilige opties. Aan de andere kant heeft de pandemie juist geleid tot een stijgende trend waarbij werknemers moedig zijn en het risico nemen om een eigen bedrijf te starten.

Dus je hebt besloten om de sprong te wagen en solopreneur te worden. Maar laten we eerst even op adem komen en nadenken over de belangrijkste voordelen en uitdagingen die je te wachten staan?

Belangrijkste voordelen: Volledige controle

Het grootste voordeel van solopreneur zijn, is dat je volledige controle hebt over je werkleven. Van het bepalen hoe laat je elke ochtend uit bed komt tot het ontwerp van je logo: als solopreneur bepaal je het allemaal zelf, met als bijkomend voordeel dat je aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Het bedrijf is echt 100 procent van jou en laat je vaardigheden zien aan je klanten.

Grootste uitdagingen: Je moet alles weten

Met deze ‘in je eentje’-aanpak moet een solopreneur een echte jongleur worden, klaar voor elke uitdaging die op je pad komt. Maar soms kan het operationele deel van het bedrijf je belemmeren in datgene waar je echt goed in bent.

Om zich op allerlei vlakken te ontwikkelen en meer kennis op te doen over alle aspecten van het runnen van hun bedrijf, maken solopreneurs vaak gebruik van technologie om hun bedrijf succesvol te runnen.

Door taken uit te besteden aan technologie is het starten en runnen van je eigen bedrijf makkelijker dan ooit geworden.