Doodle en Zapier koppelen

Vandaag kondigt Doodle met trots aan dat het nu is geïntegreerd met Zapier, de toonaangevende integratiesoftware!

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Zapier is een dienst waarmee je allerlei verschillende apps en tools die je dagelijks gebruikt met elkaar kunt verbinden. Nu kun je Doodle naadloos in je dagelijkse workflow integreren door allerlei tijdrovende taken te automatiseren, zonder dat je daarvoor hoeft te programmeren. Drukke professionals zoals jij hebben tools nodig waarmee ze slimmer kunnen werken, niet harder.

Stel zoveel van onze integraties in als je wilt Doe het vandaag nog om je productiviteit een boost te geven, die vervelende rompslomp te schrappen en je virtuele rommel op te ruimen.

Hoe werkt de integratie tussen Doodle en Zapier?

Met Zapier kun je je apps aan elkaar koppelen. We gebruiken allemaal talloze apps in ons werk, of het nu gaat om Zoom of Slack voor communicatie, Airtable voor gegevens of HubSpot voor CRM. Met Zapier stel je de trigger in, een ‘zap’, en bepaal je vervolgens welke actie er moet gebeuren. Wat Doodle betreft, kan dit bijvoorbeeld zijn wanneer je een vergaderuitnodiging aanmaakt, wanneer iemand zich aanmeldt, of wanneer je de uitnodiging afsluit. Je kunt deze Zaps instellen voor verschillende aspecten van je werk. Zapier houdt je apps in de gaten op updates en nieuwe informatie, en doet vervolgens precies wat je hem hebt opgedragen. Je kunt zelfs meerstaps-workflows opzetten, waarbij je verschillende acties aan elkaar koppelt. Dit gebeurt allemaal achter de schermen, zodat je de saaie klusjes kunt automatiseren en je energie kunt sparen voor wat echt belangrijk is.

Automatisering en planning: voorbeelden

In plaats van onze Doodle-e-mails te gebruiken om je deelnemers op de hoogte te brengen, kun je bijvoorbeeld gepersonaliseerde e-mails met de enquêteresultaten versturen vanuit je eigen e-mailaccount. Zo kun je je eigen tekst schrijven en alle andere informatie over de vergadering toevoegen die je wilt. Je kunt Slack-meldingen instellen wanneer mensen aan je polls deelnemen, of deze automatisch naar kanalen en DM’s sturen om tijd te besparen. Om nog een stap verder te gaan, kun je de namen en contactgegevens automatisch toevoegen aan Excel of Google Sheets als je de deelnemers liever op die manier bijhoudt.

De mogelijkheden die je hebt met Zapier-integraties zijn vrijwel eindeloos; je kunt alle saaie administratieve en handmatige klusjes rondom je vergaderingen makkelijk automatiseren. Houd er rekening mee dat dit allemaal bovenop de agenda-functies komt die Doodle al biedt!

Ga vandaag nog aan de slag met Zapier en begin met het automatiseren van je routinewerk.

Een zap instellen is makkelijk: kies de trigger en de actie, leun achterover en laat de integratie de rest doen!