Integrate Doodle e Zapier*

Hoje a Doodle se orgulha de anunciar sua integração com o software de integração líder, Zapier!

Zapier é um serviço que permite conexões entre todos os tipos de aplicações e ferramentas diferentes que você usa todos os dias. Agora você pode integrar o Doodle em seu fluxo de trabalho diário sem problemas, automatizando todos os tipos de tarefas que consomem tempo, com codificação zero necessária. Profissionais ocupados como você precisam de ferramentas que lhes permitam trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

**[Configure qualquer número de nossas integrações ](https://doodle.com/en/integrations/zapier/) hoje para aumentar sua produtividade, cortar o incômodo trabalho ocupado e arrumar sua desordem virtual.**

Como funciona a integração do Doodle Zapier?**

Zapier permite que você conecte seus aplicativos juntos. Todos nós usamos inúmeras aplicações em nossas vidas profissionais, seja Zoom ou Slack para comunicação, Airtable para dados, ou Hubspot para CRM. Com Zapier você configura o gatilho, um 'zap', e depois dita que ação você gostaria que acontecesse. No lado Doodle das coisas, isto poderia ser quando você cria um convite para uma reunião, quando alguém participa, ou quando você fecha o convite para a reunião. Você pode preparar estes Zaps para diferentes aspectos de seu trabalho. Zapier monitorará seus aplicativos para atualizações e novas informações, e então fará exatamente o que você disse para fazer com eles. Você pode até mesmo configurar fluxos de múltiplas etapas, encadeando diferentes ações em conjunto. Tudo isso está ocorrendo nos bastidores para que você possa automatizar o trabalho ocupado e economizar seus recursos intelectuais para o que é importante.

Automação e programação: exemplos*

Em vez de usar nossos e-mails Doodle para notificar seus participantes, por exemplo, você pode enviar e-mails personalizados com resultados de pesquisas a partir de sua própria conta de e-mail. Desta forma, você pode escrever seu próprio texto e incluir qualquer outra informação a respeito da reunião que você desejar. Você pode configurar notificações de Slack quando as pessoas participam de suas enquetes ou automaticamente para os canais e DMs para economizar algum tempo. Para dar um passo adiante, você pode adicionar automaticamente os nomes e detalhes de contato ao Excel ou Google Sheets, se preferir manter o controle dos participantes dessa forma.

As opções que você tem com as integrações Zapier são praticamente infinitas; você pode facilmente automatizar todo o trabalho administrativo e manual mundano em torno de suas reuniões. Tenha em mente que tudo isso está no topo da funcionalidade de gerenciamento de calendário que o Doodle já oferece!

**[Comece hoje com Zapier*](https://doodle.com/en/integrations/zapier/) e comece a automatizar seu trabalho ocupado.**

A montagem de um zap é fácil: Escolha o gatilho e a ação, relaxe e deixe a integração fazer o resto!

