Doodle e Zapier: Automatizzare il lavoro più impegnativo

Integrare Doodle e Zapier

Oggi Doodle è orgogliosa di annunciare la sua integrazione con il software di integrazione leader, Zapier!

Zapier è un servizio che consente la connessione tra tutti i tipi di app e strumenti che utilizzate quotidianamente. Ora potete integrare Doodle nel vostro flusso di lavoro quotidiano senza soluzione di continuità, automatizzando tutti i tipi di attività che richiedono tempo, senza bisogno di codifica. I professionisti impegnati come voi hanno bisogno di strumenti che consentano loro di lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

**[Impostare un numero qualsiasi delle nostre integrazioni ](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)oggi per aumentare la vostra produttività, eliminare le fastidiose incombenze e riordinare il vostro disordine virtuale.**

Come funziona l'integrazione Doodle Zapier?

Zapier consente di collegare tra loro le app. Tutti noi utilizziamo numerose app nella nostra vita lavorativa, che si tratti di Zoom o Slack per la comunicazione, Airtable per i dati o Hubspot per il CRM. Con Zapier si imposta il trigger, uno 'zap', e poi si detta l'azione che si desidera eseguire. Nel caso di Doodle, questo potrebbe avvenire quando si crea un invito a una riunione, quando qualcuno vi partecipa o quando si chiude l'invito alla riunione. Potete impostare questi Zap per diversi aspetti del vostro lavoro. Zapier monitorerà le vostre app per verificare la presenza di aggiornamenti e nuove informazioni, per poi fare esattamente ciò che gli avete detto di fare. È anche possibile impostare flussi in più fasi, collegando tra loro diverse azioni. Tutto questo avviene dietro le quinte, in modo che possiate automatizzare il lavoro più impegnativo e conservare la vostra mente per le cose importanti.

Automazione e programmazione: esempi

Invece di utilizzare le nostre e-mail Doodle per avvisare i partecipanti, ad esempio, potete inviare e-mail personalizzate con i risultati del sondaggio dal vostro account e-mail. In questo modo è possibile scrivere il proprio testo e includere qualsiasi altra informazione sulla riunione. È possibile impostare notifiche Slack quando le persone partecipano ai sondaggi o inviarle automaticamente ai canali e ai DM per risparmiare tempo. Per fare un ulteriore passo avanti, potete aggiungere automaticamente i nomi e i dettagli dei contatti a Excel o a Google Sheets, se preferite tenere traccia dei partecipanti in questo modo.

Le opzioni disponibili con le integrazioni Zapier sono praticamente infinite; potete facilmente automatizzare tutte le attività amministrative e manuali più banali relative alle vostre riunioni. Tenete presente che tutto questo si aggiunge alle funzionalità di gestione del calendario che Doodle già offre!

**[Inizia oggi con Zapier](https://doodle.com/en/integrations/zapier/) e inizia ad automatizzare il tuo lavoro impegnativo.**

*Impostare uno zap è facile: scegliete il trigger e l'azione, rilassatevi e lasciate che l'integrazione faccia il resto!

**