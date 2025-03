Doodle et Zapier : Automatisez les tâches fastidieuses

Intégrer Doodle et Zapier

Aujourd'hui, Doodle est fier d'annoncer son intégration avec le logiciel d'intégration leader, Zapier !

Zapier est un service qui permet des connexions entre toutes sortes d'applications et d'outils différents que vous utilisez tous les jours. Vous pouvez désormais intégrer Doodle dans votre flux de travail quotidien en automatisant toutes sortes de tâches fastidieuses, sans avoir à coder. Les professionnels occupés comme vous ont besoin d'outils qui leur permettent de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

**[Configurez un certain nombre de nos intégrations ](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)dès aujourd'hui pour stimuler votre productivité, éliminer les tâches fastidieuses et mettre de l'ordre dans votre environnement virtuel.**

Comment fonctionne l'intégration Zapier de Doodle?

Zapier vous permet de connecter vos applications entre elles. Nous utilisons tous de nombreuses applications dans notre vie professionnelle, que ce soit Zoom ou Slack pour la communication, Airtable pour les données ou Hubspot pour le CRM. Avec Zapier, vous définissez le déclencheur, un "zap", et vous dictez ensuite l'action que vous souhaitez voir se produire. Dans le cas de Doodle, il peut s'agir de la création d'une invitation à une réunion, de la participation d'un participant ou de la clôture de l'invitation. Vous pouvez configurer ces Zap pour différents aspects de votre travail. Zapier surveillera vos applications à la recherche de mises à jour et de nouvelles informations, puis fera exactement ce que vous lui avez demandé de faire. Vous pouvez même configurer des flux à plusieurs étapes, en enchaînant différentes actions. Tout cela se passe en coulisses, ce qui vous permet d'automatiser les tâches fastidieuses et d'utiliser votre matière grise pour ce qui est important.

Automatisation et planification : exemples

Au lieu d'utiliser nos e-mails Doodle pour informer vos participants, par exemple, vous pouvez envoyer des e-mails personnalisés avec les résultats du sondage à partir de votre propre compte e-mail. Ainsi, vous pouvez écrire votre propre texte et inclure toute autre information concernant la réunion que vous souhaitez. Vous pouvez configurer des notifications Slack lorsque des personnes participent à vos sondages ou les envoyer automatiquement aux canaux et DM pour vous faire gagner du temps. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter automatiquement les noms et les coordonnées dans Excel ou Google Sheets si vous préférez garder la trace des participants de cette manière.

Les options offertes par les intégrations Zapier sont pratiquement illimitées ; vous pouvez facilement automatiser toutes les tâches administratives et manuelles liées à vos réunions. N'oubliez pas que tout cela vient s'ajouter à la fonctionnalité de gestion de calendrier déjà offerte par Doodle !

**[Démarrez avec Zapier aujourd'hui](https://doodle.com/en/integrations/zapier/) et commencez à automatiser votre travail.

Créer un zap est facile : choisissez le déclencheur et l'action, détendez-vous et laissez l'intégration faire le reste!

