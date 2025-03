Doodle og Zapier: Automatiser det travle arbejde

Integrer Doodle og Zapier

I dag er Doodle stolt af at annoncere sin integration med den førende integrationssoftware, Zapier!

Zapier er en tjeneste, der muliggør forbindelser mellem alle mulige forskellige apps og værktøjer, som du bruger hver dag. Nu kan du integrere Doodle i din daglige arbejdsgang problemfrit ved at automatisere alle former for tidskrævende opgaver uden brug af kodning. Travle fagfolk som dig har brug for værktøjer, der gør det muligt for dem at arbejde smartere, ikke hårdere.

**[Sæt et vilkårligt antal af vores integrationer ](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)i dag for at øge din produktivitet, skære det irriterende travle arbejde væk og rydde op i dit virtuelle rod.**

Hvordan fungerer Doodle Zapier-integrationen?

Med Zapier kan du forbinde dine apps sammen. Vi bruger alle adskillige apps i vores arbejdsliv, det være sig Zoom eller Slack til kommunikation, Airtable til data eller Hubspot til CRM. Med Zapier indstiller du udløseren, en "zap", og dikterer derefter, hvilken handling du gerne vil have skal ske. På Doodle-siden kan det være, når du opretter en mødeinvitation, når nogen deltager, eller når du lukker mødeinvitationen. Du kan oprette disse zaps for forskellige aspekter af dit arbejde. Zapier overvåger dine apps for opdateringer og nye oplysninger og gør derefter præcis det, du har bedt den om at gøre med dem. Du kan endda oprette flows i flere trin, hvor du kan kæde forskellige handlinger sammen i daisy-chaining. Alt dette sker bag kulisserne, så du kan automatisere det travle arbejde og gemme din hjernekraft til det, der er vigtigt.

Automatisering og planlægning: eksempler

I stedet for at bruge vores Doodle-e-mails til at underrette dine deltagere kan du f.eks. sende personlige e-mails med afstemningsresultater fra din egen e-mailkonto. På denne måde kan du skrive din egen tekst og inkludere alle andre oplysninger om mødet, som du ønsker. Du kan opsætte Slack-meddelelser, når folk deltager i dine afstemninger eller dem automatisk til kanaler og DM'er for at spare dig selv noget tid. For at tage det et skridt videre kan du automatisk tilføje navnene og kontaktoplysningerne til Excel eller Google Sheets, hvis du foretrækker at holde styr på deltagerne på den måde.

De muligheder, du har med Zapier-integrationer, er praktisk talt uendelige; du kan nemt automatisere alt det banale administrative og manuelle arbejde omkring dine møder. Husk på, at alt dette er oven i den kalenderstyringsfunktionalitet, som Doodle allerede tilbyder!

**[Kom i gang med Zapier i dag]](https://doodle.com/en/integrations/zapier/) og begynd at automatisere dit travle arbejde.**

Det er nemt at oprette en zap: Vælg udløseren og handlingen, slap af og lad integrationen gøre resten!

**