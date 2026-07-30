Doodle och Zapier: Automatisera rutinuppgifterna

Integrera Doodle och Zapier

Idag är Doodle stolta över att kunna meddela att vi nu är integrerade med den ledande integrationsplattformen Zapier!

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Zapier är en tjänst som möjliggör kopplingar mellan alla möjliga olika appar och verktyg som du använder varje dag. Nu kan du smidigt integrera Doodle i ditt dagliga arbetsflöde genom att automatisera alla slags tidskrävande uppgifter – helt utan att behöva programmera. Upptagna yrkesverksamma som du behöver verktyg som gör att de kan arbeta smartare, inte hårdare.

Konfigurera hur många av våra integrationer som helst idag för att öka din produktivitet, slippa irriterande rutinarbete och rensa upp i din digitala röra.

Hur fungerar integrationen mellan Doodle och Zapier?

Med Zapier kan du koppla ihop dina appar. Vi använder alla en mängd olika appar i vårt arbetsliv, vare sig det gäller Zoom eller Slack för kommunikation, Airtable för data eller Hubspot för CRM. Med Zapier ställer du in utlösaren, en ”zap”, och anger sedan vilken åtgärd du vill ska utföras. När det gäller Doodle kan det handla om när du skapar en mötesinbjudan, när någon anmäler sig eller när du stänger mötesinbjudan. Du kan ställa in dessa Zaps för olika delar av ditt arbete. Zapier övervakar dina appar för uppdateringar och ny information och gör sedan exakt det du har bett den att göra. Du kan till och med ställa in flöden i flera steg och koppla ihop olika åtgärder i serie. Allt detta sker bakom kulisserna så att du kan automatisera de rutinmässiga uppgifterna och spara din hjärnkapacitet till det som är viktigt.

Automatisering och schemaläggning: exempel

Istället för att använda våra Doodle-mejl för att meddela dina deltagare kan du till exempel skicka personliga mejl med omröstningsresultat från ditt eget e-postkonto. På så sätt kan du skriva din egen text och lägga till all annan information om mötet som du vill. Du kan ställa in Slack-notiser när deltagare röstar i dina omröstningar eller automatiskt skicka dem till kanaler och direktmeddelanden för att spara tid. För att ta det ett steg längre kan du automatiskt lägga till namn och kontaktuppgifter i Excel eller Google Sheets om du föredrar att hålla koll på deltagarna på det sättet.

Möjligheterna med Zapier-integrationer är praktiskt taget oändliga; du kan enkelt automatisera allt det rutinmässiga administrativa och manuella arbetet kring dina möten. Tänk på att allt detta kommer utöver de kalenderhanteringsfunktioner som Doodle redan erbjuder!

Kom igång med Zapier redan idag och börja automatisera dina rutinuppgifter.

Det är enkelt att skapa en zap: Välj utlösare och åtgärd, koppla av och låt integrationen sköta resten!