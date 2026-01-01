Doodle और ज़ेपियर को एकीकृत करें

आज Doodle को प्रमुख इंटीग्रेशन सॉफ़्टवेयर ज़ेपियर के साथ अपने एकीकरण की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

Zapier एक सेवा है जो आपको हर दिन उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ऐप्स और टूल्स के बीच कनेक्शन बनाने में सक्षम बनाती है। अब आप बिना किसी कोडिंग के सभी प्रकार के समय-साध्य कार्यों को स्वचालित करके Doodle को अपने दैनिक कार्यप्रवाह में सहजता से एकीकृत कर सकते हैं। आप जैसे व्यस्त पेशेवरों को ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो उन्हें अधिक मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करें।

हमारे किसी भी इंटीग्रेशन को सेट अप करें आज अपनी उत्पादकता बढ़ाने, परेशान करने वाले फालतू कामों को खत्म करने, और अपनी वर्चुअल अव्यवस्था को सँवारने के लिए।

Doodle ज़ेपियर इंटीग्रेशन कैसे काम करता है?

ज़ेपियर आपको अपनी ऐप्स को एक-दूसरे से जोड़ने की सुविधा देता है। हम सभी अपने कामकाजी जीवन में कई ऐप्स का उपयोग करते हैं, चाहे वह संचार के लिए ज़ूम या स्लैक हो, डेटा के लिए एयरटेबल हो, या सीआरएम के लिए हबस्पॉट हो। ज़ेपियर के साथ आप ट्रिगर, एक 'ज़ैप', सेट करते हैं, और फिर यह बताते हैं कि आप कौन सी कार्रवाई चाहते हैं। Doodle की ओर से, यह तब हो सकता है जब आप मीटिंग का निमंत्रण बनाते हैं, जब कोई उसमें भाग लेता है, या जब आप मीटिंग का निमंत्रण बंद करते हैं। आप अपने काम के विभिन्न पहलुओं के लिए इन ज़ैप्स को सेट कर सकते हैं। ज़ैपीयर आपके ऐप्स में अपडेट और नई जानकारी के लिए निगरानी रखेगा, और फिर ठीक वही करेगा जो आपने उसे करने के लिए कहा है। आप कई-चरणीय फ़्लो भी सेट कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न क्रियाओं को एक के बाद एक जोड़ा जाता है। यह सब पर्दे के पीछे होता है ताकि आप थकाऊ कामों को स्वचालित कर सकें और अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण कामों के लिए बचा सकें।

स्वचालन और अनुसूचीकरण: उदाहरण

उदाहरण के लिए, अपने प्रतिभागियों को सूचित करने के लिए हमारे Doodle ईमेल का उपयोग करने के बजाय, आप अपने स्वयं के ईमेल खाते से पोल के परिणामों के साथ व्यक्तिगत ईमेल भेज सकते हैं। इस तरह आप अपनी पसंद का टेक्स्ट लिख सकते हैं, और बैठक के बारे में कोई भी अन्य जानकारी शामिल कर सकते हैं। आप स्लैक सूचनाएँ सेट कर सकते हैं ताकि जब लोग आपके पोल में भाग लें तो वे स्वचालित रूप से चैनलों और डीएम में भेज दी जाएँ, जिससे आपका समय बचे। इसे एक कदम और आगे ले जाने के लिए, यदि आप प्रतिभागियों का इस तरह से ट्रैक रखना पसंद करते हैं, तो आप नाम और संपर्क विवरण स्वचालित रूप से एक्सेल या गूगल शीट्स में जोड़ सकते हैं।

Zapier इंटीग्रेशन के साथ आपके पास मौजूद विकल्प लगभग अनंत हैं; आप अपनी बैठकों से जुड़े सभी नीरस प्रशासनिक और मैनुअल कार्यों को आसानी से स्वचालित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह सब Doodle द्वारा पहले से ही प्रदान की जाने वाली कैलेंडर प्रबंधन कार्यक्षमता के अतिरिक्त है!

आज ही ज़ेपियर के साथ शुरुआत करें और अपने व्यस्त काम को स्वचालित करना शुरू करें।

ज़ैप सेटअप करना आसान है: ट्रिगर और एक्शन चुनें, आराम करें और बाकी सब इंटीग्रेशन खुद कर देगा!