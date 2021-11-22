Vergelijk agenda’s direct met Slimme suggesties

Doodle is nu slimmer dan ooit! Met één druk op de knop helpt Doodle je de best mogelijke tijdstippen voor je vergadering te vinden, op basis van alle gegevens waarover we beschikken (je agenda-beschikbaarheid, je planningsgewoonten, de titel van je poll en de beschikbaarheid van de mensen die aan je hoofdagenda zijn gekoppeld).

Zo werkt het:

Voeg bij het aanmaken van een Doodle Group-groepspoll (in stap 2) de agenda’s van je genodigden toe. Je ziet het agenda-uitklapmenu linksboven. Klik rechtsboven op de knop ‘Tijdsvoorstellen toevoegen’ en Doodle stelt drie tijdstippen voor je vergadering voor op basis van de beschikbaarheid van je gasten. Je hoeft dus geen agenda’s te vergelijken of op zoek te gaan naar een tijdstip dat iedereen schikt!

Probeer het eens Probeer het nu eens uit en ontdek hoe slim onze suggesties zijn.