Minder no-shows: herinneringen en betalingen voor advocaten

Als cliënten niet komen opdagen, gaat er factureerbare tijd verloren en loopt je werk achter op schema. De oplossing is simpel: duidelijke herinneringen en vooruitbetalingen die de verwachtingen scheppen en de afspraak veiligstellen. Als advocaat is je agenda je motor. Gemiste consulten, afzeggingen op het laatste moment en onbetaalde afspraken zorgen voor gaten die je nooit meer kunt inhalen.

Het goede nieuws? Je kunt het aantal no-shows flink terugdringen met een paar gerichte aanpassingen in je werkwijze. In deze gids leer je hoe je herinneringen, aanbetalingen en simpele planningstools kunt gebruiken om je agenda vol te houden en je praktijk op koers te houden. We behandelen het eerste contact, betaalde consulten, zaken met meerdere partijen en vergaderingen op afstand. Je ziet ook hoe de Boekingspagina, 1:1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten van Doodle deze ideeën tot leven brengen – met veilige agendasynchronisatie en betalingsintegraties die perfect aansluiten bij de werkwijze van advocatenkantoren.

De uitdaging waar juristen voor staan

De meeste afzeggingen gebeuren om voorspelbare redenen: klanten vergeten het tijdstip, weten niet hoe ze aan een videogesprek moeten deelnemen, of voelen zich minder betrokken omdat er geen betaling nodig was. In de juridische wereld hebben die kleine tekortkomingen grote gevolgen.

Je juridisch medewerker is tijd kwijt met het achterhalen van bevestigingen in plaats van het opstellen van stukken

Je mist de kans om je voor te bereiden op een hoorzitting of om de verstrekte informatie door te nemen

Een gereserveerde vergaderruimte staat leeg

Potentiële klanten raken hun enthousiasme kwijt en boeken nooit meer iets

Als je dag afhangt van betrouwbare aanwezigheid, heb je een systeem nodig dat klanten helpt om hun afspraak niet te vergeten, zich eraan te houden en op tijd te betalen.

Waarom dit belangrijk is voor advocaten

No-shows hebben een negatieve invloed op de omzet, de werkstroom en het vertrouwen van klanten.

Financiële gevolgen: Zelfs één gemiste afspraak per week kan al duizenden dollars per jaar kosten

Gevolgen van de zaak: Als je te laat instapt, loopt het controleren op conflicten, het opvragen van documenten en het uitstippelen van een strategie vertraging op

Gevolgen voor het team: Het personeel schakelt over van juridisch werk naar het herschikken van afspraken en het innen van vergoedingen

Gevolgen voor de klant: De stress neemt toe als de verwachtingen onduidelijk zijn

Het terugdringen van no-shows gaat niet alleen om het versturen van herinneringen. Het gaat om het creëren van een planningssysteem – betalingen, duidelijkheid, structuur en communicatie – dat het voor klanten soepeler maakt en je agenda stabieler houdt.

Stel een beleid op voor klanten die niet komen opdagen, waar klanten respect voor hebben

Een schriftelijk beleid legt de verwachtingen vast voordat de afspraak begint. Houd het kort, duidelijk en goed zichtbaar. Voeg het toe aan elke bevestiging en herinnering.

Stel een eenvoudig, duidelijk beleid op

Zorg dat er drie elementen in zitten:

Annuleringsperiode

Geef aan wanneer klanten gratis kunnen annuleren of een nieuwe afspraak kunnen maken – veel bedrijven hanteren een termijn van 24 tot 48 uur.

Kosten of aanbetaling

Maak een Groepspoll

Kies of je een vast consulttarief, een terugbetaalbare aanbetaling of een opgeslagen creditcardgegevens in rekening brengt. Geef bij zaken op basis van no cure no pay of rechtsbijstand duidelijk aan welke uitzonderingen er gelden.

Hoe kun je een afspraak verzetten?

Zet er een link naar de zelfbedieningspagina bij, zodat klanten hun afspraak kunnen verplaatsen zonder het kantoor te bellen.

Tip: Zet een korte samenvatting van één regel naast je boekingsknop.

Voorbeeld: “Je kunt tot 24 uur van tevoren kosteloos een nieuwe afspraak maken. Als je niet komt opdagen, wordt het consulttarief in rekening gebracht.”

Maak de betaling onderdeel van de boeking

Betaling geeft blijk van toewijding. Met de Doodle-boekingspagina kun je Stripe koppelen en bij het boeken de volledige betaling of een aanbetaling vragen.

Betaald adviesgesprek : Vraag het volledige bedrag bij de boeking

Aanbetaling voor lange vergaderingen: Vraag een gedeeltelijke aanbetaling en reken de rest later af

Opgeslagen kaart: Voor gratis consulten: bewaar een kaartje in je bestand en breng alleen kosten in rekening als de klant niet komt opdagen

Check altijd de lokale regels van de bar over kosten, kennisgevingen en terugbetalingen.

Zorg dat het beleid overal wordt toegepast

Pas je beleid toe op alle contactpunten:

Website, vlakbij de boekknop

E-mail met boekingsbevestiging

Automatische herinneringen

Intakeformulieren en opdrachtbevestigingen

De AI-vergaderbeschrijvingen van Doodle Pro helpen je om consistente, duidelijke bevestigingsteksten op te stellen waarin het beleid, de instructies en de verwachtingen zijn opgenomen.

Gebruik herinneringen die klanten ook echt lezen

Herinneringen werken het beste als ze op strategische momenten binnenkomen en op vragen anticiperen.

Stel een herhalingsfrequentie in

Een simpele, effectieve reeks:

48 uur van tevoren — Datum en tijd bevestigen + samenvatting van de polis

24 uur van tevoren — Voeg een videolink of routebeschrijving toe + documenten die je mee moet nemen

2 uur geleden — Een kort berichtje met een link of adres

Doodle verstuurt deze automatisch als klanten via je Boekingspagina of via een persoonlijke uitnodiging boeken.

Maak een Groepspoll

Zorg dat je de juiste gegevens vermeldt

Klanten komen niet opdagen als de instructies onduidelijk zijn. Zorg ervoor dat je het volgende vermeldt:

Join-methode — kantooradres of Zoom/Meet/Teams/Webex-link

Wat moet je meenemen? — identiteitsbewijzen, betalingsopdrachten, vonnissen, ingediende stukken, bewijsmateriaal, loonstrookjes, medische dossiers

Wat je kunt verwachten — wie erbij is, hoe lang het duurt, wat de volgende stappen zijn

Link om de afspraak te verzetten — je hoeft niet te bellen

Samenvatting van het beleid — één zin

Doodle synchroniseert met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar – zodra een klant een afspraak boekt, worden beide agenda’s bijgewerkt en wordt dubbele boeking voorkomen.

Stem de herinneringen af op het type zaak

Pas de inhoud aan voor verschillende praktijkgebieden:

Familierecht: Geef een overzicht van de lopende opdrachten + een tijdlijn met belangrijke mijlpalen

Strafrechtelijke verdediging: Instructies voor het deelnemen aan beveiligde video- of gevangenisgesprekken

Immigratie: Neem je paspoort, je I-94 en eerdere aangiften mee

Lichamelijk letsel: Neem je medische dossiers of de gegevens van je zorgverlener mee

Gebruik de aangepaste vragen van Doodle om van tevoren belangrijke informatie te verzamelen.

Verbeter je planningsproces stap voor stap

Kleine aanpassingen in de werkwijze kunnen het aantal no-shows drastisch verminderen.

Bied online reserveren aan voor alle klanten

Voeg een Doodle-boekingspagina toe aan je website en je handtekening. Stel duidelijke afspraaksoorten op, zoals:

Eerste consult (30 minuten)

Afspraak met een bestaande klant (45 minuten)

Gebruik buffers en limieten

Zorg voor een buffer van 10–15 minuten voor en na vergaderingen. Beperk het aantal nieuwe consulten per dag, zodat je genoeg tijd hebt om je voor te bereiden.

Stel de inleidende vragen

Vraag alleen wat je nodig hebt: naam, tegenpartij, soort zaak, deadlines.

Maak een Groepspoll

Kies de juiste locatie

Doodle voegt automatisch videolinks toe of toont het adres van je kantoor.

Vraag om betaling voor slots met een hoog risico

Zelfs kleine aanbetalingen zorgen ervoor dat er op vrijdagmiddag en maandagochtend minder mensen niet komen opdagen.

Gebruik de links om je afspraak te verzetten

Klanten kunnen hun afspraak verplaatsen zonder dat er personeel bij betrokken is – waardoor de omzet intact blijft.

Bescherm je persoonlijke agenda

Koppel alleen je werkagenda’s. Doodle laat alleen je beschikbaarheid zien, geen privégegevens.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Let op deze valkuilen die je makkelijk kunt oplossen:

Alleen op e-mailconversaties vertrouwen om te boeken

Wachten tot na de vergadering om eventuele betalingen te innen

Vage herinneringen sturen zonder uitleg over hoe je mee kunt doen

Tijdzoneverschillen voor externe clients negeren

Te veel juridisch jargon gebruiken

Klanten handmatig eraan herinneren of achter hen aan gaan

Automatisering voorkomt deze fouten en zorgt ervoor dat je medewerkers tijd overhouden voor juridisch werk.

Hulpmiddelen en oplossingen voor advocaten

Hieronder vind je een overzicht van hoe Doodle je kan helpen.

Vergelijkingstabel van Doodle-tools

Doodle-tool De beste toepassingsvoorbeelden Belangrijkste voordelen Boekingspagina Nieuwe consulten, terugkerende klanten, incasso Real-time beschikbaarheid, Stripe-betalingen, wachtrijen, intakevragen, automatische herinneringen 1:1 Belangrijke klanten, gevoelige gesprekken Vastgestelde tijden, privéplanning, automatisch blokkeren van ongebruikte tijdsvakken Groepspolls Bemiddelingen, vergaderingen met mederaadslieden, bestuursvergaderingen Eenvoudige afstemming tussen meerdere partijen, deadlines en herinneringen Inschrijflijsten Workshops, cursussen, buurtactiviteiten Beperking van het aantal zitplaatsen, beheer van tijdvakken, automatische herinneringen Stripe-betalingen Consultkosten, aanbetalingen, opgeslagen betaalkaartgegevens Vermindert het aantal no-shows, verhoogt de betrokkenheid en zorgt voor een soepele betalingsstroom Agenda synchroniseren Dagelijkse planning Voorkomt dubbele boekingen in Google, Outlook en Apple Doodle Pro / Teams Branding + automatisering Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten, logo/kleuren, deelnemers verbergen, deadlines, zonder advertenties

Praktijkvoorbeelden uit de juridische praktijk

Maak een Groepspoll

Zelfstandige familierechtadvocaat halveert het aantal mensen die niet komen opdagen

Een familierechtadvocaat verving haar knop ‘Bel om een afspraak te maken’ door een Doodle-Boekingspagina waarvoor via Stripe een terugbetaalbare aanbetaling van $50 moest worden gedaan. Ze voegde drie herinneringen en duidelijke instructies toe (parkeren + deurcode). Het aantal no-shows daalde van twee per week naar één per twee weken.

Immigratiebureau zorgt ervoor dat documenten sneller klaar zijn

Een immigratieadvocaat heeft een aantal intakevragen en een checklist (paspoort, documenten, I-94) aan zijn Boekingspagina toegevoegd. De opkomst ging omhoog en de consulten werden productiever.

Het letselschadeteam regelt bemiddelingen sneller

Een PI-partner gebruikte Groepspolls om bemiddelingen tussen advocaten en schade-experts te coördineren. Dankzij de deadlines voor reacties en herinneringen kon de planningstijd worden teruggebracht van een week naar twee dagen.

Strafrechtadvocaat zorgt ervoor dat je je goed kunt voorbereiden

Een verdediger gebruikte 1:1 om op maat gemaakte tijdopties te sturen en een beleid voor het bewaren van kaartgegevens in te stellen. Dankzij herinneringen kwamen klanten op tijd, waardoor hij genoeg tijd had om zich voor te bereiden.

De workshop over vermogensplanning zit helemaal vol

Een bedrijf gebruikte Inschrijflijsten met een kleine aanbetaling en herinneringen via Doodle Pro. Alle plaatsen waren volgeboekt en het aantal deelnemers schoot omhoog.

Belangrijkste punten

Een duidelijk beleid tegen no-shows + betalen bij het boeken zorgt ervoor dat het aantal gemiste afspraken drastisch daalt

Gebruik een gestructureerde reeks herinneringen met exacte gegevens over de koppeling

Gebruik de Boekingspagina om het plannen, de herinneringen en de betalingen te automatiseren

Gebruik 1:1 voor gerichte planning, groepspolls voor zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn, en Inschrijflijsten voor spreekuren

Koppel je agenda en videotools aan elkaar, zodat bevestigingen altijd de juiste links bevatten

Ga aan de slag met betere planning

Het terugdringen van no-shows gaat niet om harder werken. Het gaat erom dat je klanten duidelijke stappen geeft, het boeken makkelijk maakt en ze een goede reden geeft om hun afspraak na te komen. Stel je beleid vast, voeg waar nodig betalingen toe en laat de herinneringen het zware werk doen.

Doodle brengt deze systemen samen met Boekingspagina's, 1-op-1-afspraken, Groepspolls en Inschrijflijsten – allemaal geïntegreerd met je agenda’s, videotools en Stripe.

Klaar om je factureerbare uren veilig te stellen? Maak vandaag nog je eerste Doodle-boekingspagina aan.