Planlægning
Reducer antallet af udeblivelser: påmindelser og betalinger til advokater
Kunder, der ikke dukker op, dræner fakturerbar tid og skubber sagsbehandlingen bagud i forhold til tidsplanen. Løsningen er ligetil: klare påmindelser og forudbetalinger, der sætter forventninger og sikrer pladsen. Som advokat er din kalender din motor. Ubesvarede konsultationer, aflysninger i sidste øjeblik og ubetalte aftaler skaber huller, som du aldrig kan indhente.
Den gode nyhed? Du kan reducere antallet af udeblivelser betydeligt med nogle få målrettede ændringer i driften. I denne guide lærer du, hvordan du bruger påmindelser, indbetalinger og enkle planlægningsværktøjer til at holde din kalender fuld og din praksis fokuseret. Vi kommer ind på klientoptagelse, betalte konsultationer, sager med flere parter og fjernmøder. Du vil også se, hvordan Doodles Booking Page, 1:1, Group Polls og Sign-up Sheets bringer disse ideer til live - med sikker kalendersynkronisering og betalingsintegrationer, der passer til den måde, advokatfirmaer arbejder på.
Udfordringen for jurister
De fleste udeblivelser sker af forudsigelige årsager: Klienter glemmer tidspunktet, ved ikke, hvordan de skal deltage i et videoopkald, eller føler sig mindre engagerede, fordi der ikke blev krævet betaling. Inden for juraen har de små huller store konsekvenser.
Din advokatsekretær bruger tid på at jage bekræftelser i stedet for at forberede ansøgninger
Du går glip af et vindue til at forberede en høring eller gennemgå oplysninger
Et reserveret konferencelokale står tomt
Potentielle klienter mister momentum og ombooker aldrig
Når din dag afhænger af pålideligt fremmøde, har du brug for et system, der hjælper klienterne med at huske, respektere aftalen og betale til tiden.
Hvorfor dette er vigtigt for advokater
Udeblivelser går ud over indtægter, arbejdsgange og klienternes tillid.
Økonomiske konsekvenser: Selv én udebleven konsultation om ugen kan betyde tusindvis af dollars om året.
Konsekvenser for sagen: Forsinket klientoptagelse forsinker konflikttjek, anmodninger om dokumentation og strategi
Påvirkning af teamet: Personalet skifter fra juridisk arbejde til omlægning af tidsplaner og opkrævning af gebyrer
Påvirkning af klienter: Stress stiger, når forventningerne er uklare
At reducere antallet af udeblivelser handler ikke kun om at sende påmindelser. Det handler om at skabe et planlægningsøkosystem - betalinger, klarhed, struktur og kommunikation - som fjerner friktion for klienterne og stabiliserer din kalender.
Lav en no-show-politik, som kunderne respekterer
En skriftlig politik sætter forventninger, før aftalen begynder. Hold den kort, klar og synlig. Tilføj den til alle bekræftelser og påmindelser.
Skriv en enkel, fast politik
Inkluder tre elementer:
Afbestillingsvindue
Angiv, hvornår klienter kan aflyse eller omlægge uden gebyr - mange firmaer bruger 24-48 timer.
Gebyr eller depositum
Vælg, om du opkræver et fast konsultationsgebyr, et refunderbart depositum eller et kort på fil. Afklar undtagelser for uforudsete udgifter eller retshjælpssager.
Hvordan man laver en ny aftale
Inkluder et link til selvbetjening, så klienter kan flytte deres tid uden at ringe til kontoret.
Tip: Tilføj et resumé på én linje ved siden af din bookingknap.
Eksempel: "Ombook op til 24 timer i forvejen uden omkostninger. Udeblivelser faktureres for konsultationsgebyret."
Gør betaling til en del af bookingen
Betaling signalerer engagement. Med Doodle Booking Page kan du forbinde Stripe og kræve fuld betaling eller et depositum ved planlægningen.
Betalt konsultation: Opkræv fuld betaling ved booking
Depositum for lange møder: Tag et delvist depositum og afregn resten senere
Kort på sagen: Ved gratis konsultationer skal du opbevare et kort og kun opkræve betaling, hvis klienten ikke kommer.
Tjek altid det lokale advokatsamfunds regler for gebyrer, meddelelser og tilbagebetalinger.
Placer politikken overalt
Gentag din politik på tværs af alle kontaktpunkter:
Hjemmeside, nær bookingknappen
E-mail med bookingbekræftelse
Automatiske påmindelser
Optagelsesformularer og engagementsbreve
Doodle Pros AI-mødebeskrivelser hjælper med at skabe et ensartet, klart bekræftelsessprog, der omfatter politikker, instruktioner og forventninger.
Brug påmindelser, som kunderne rent faktisk læser
Påmindelser fungerer bedst, når de kommer på strategiske tidspunkter og foregriber spørgsmål.
Indstil en påmindelseskadence
En enkel, effektiv rækkefølge:
48 timer før - Bekræft dato/tidspunkt + resumé af politikken
24 timer før - Inkluder videolink eller vejledning + dokumenter, der skal medbringes
2 timer før - Hurtig påmindelse med link eller adresse til deltagelse
Doodle sender disse automatisk, når klienter booker via din bookingside eller en 1:1-invitation.
Inkluder de rigtige detaljer
Kunder springer aftaler over, når instruktionerne føles uklare. Inkluder dem:
Deltagelsesmetode - kontoradresse eller Zoom/Meet/Teams/Webex-link
Hvad du skal medbringe - ID, forskud, ordrer, ansøgninger, beviser, lønsedler, lægejournaler
Hvad kan man forvente - hvem deltager, hvor længe varer det, næste skridt
Link til ombooking - ingen telefonopkald er nødvendige
Resumé af politikken - en sætning
Doodle synkroniserer med Google, Outlook og Apple Calendar - i det øjeblik en klient booker, opdateres begge kalendere, og dobbeltbooking forhindres.
Match påmindelser til sagstypen
Skræddersy indhold til forskellige praksisområder:
Familieret: Medbring eksisterende kendelser + tidslinje over vigtige begivenheder
Forsvar i straffesager: Deltag i instruktioner til sikker video eller fængselsopkald
Indvandring: Medbring pas, I-94 og tidligere ansøgninger
Personskade: Medbring lægejournaler eller oplysninger om udbyder
Brug Doodles brugerdefinerede spørgsmål til at indsamle vigtig information på forhånd.
Forbedr dit planlægningsflow trin for trin
Små ændringer i arbejdsgangen kan reducere antallet af udeblivelser dramatisk.
Tilbyd online booking til alle klienter
Tilføj en Doodle-bookingside til dit website og din signatur. Opret klare aftaletyper som f.eks:
Indledende konsultation (30 minutter)
Møde med eksisterende klient (45 minutter)
Brug buffere og grænser
Tilføj 10-15 minutters buffer omkring møder. Sæt et loft for nye konsultationer pr. dag for at bevare forberedelsestiden.
Indstil spørgsmål til indledning
Spørg kun om det, du har brug for: navn, modpart, sagstype, deadlines.
Vælg den rigtige placering
Doodle indsætter automatisk videolinks eller viser din kontoradresse.
Kræv betaling for højrisiko-slots
Selv små indskud reducerer antallet af udeblivelser fredag eftermiddag og mandag morgen.
Brug links til omlægning af tid
Kunderne kan flytte deres aftale uden at involvere personalet - og holde indtægterne intakte.
Beskyt din personlige kalender
Forbind kun arbejdskalendere. Doodle viser tilgængelighed, ikke private detaljer.
Almindelige fejl at undgå
Hold øje med disse faldgruber, der er nemme at løse:
Kun at stole på e-mail-tråde for at booke
At vente med at opkræve betaling til efter mødet
At sende vage påmindelser uden instruktioner om deltagelse
At ignorere tidszoneforskelle for fjernklienter
At bruge for meget juridisk jargon
Manuelle påmindelser eller forfølgelse af klienter
Automatisering forhindrer disse fejl og frigør dine medarbejdere til juridisk arbejde.
Værktøjer og løsninger til advokater
Nedenfor er en struktureret oversigt over, hvordan Doodle hjælper.
Tabel til sammenligning af Doodle-værktøjer
Doodle-værktøj
Bedste brugsscenarier
Vigtige fordele
Booking-side
Nye konsultationer, tilbagevendende klienter, betalingsindsamling
Tilgængelighed i realtid, Stripe-betalinger, buffere, indgangsspørgsmål, automatiske påmindelser
1:1
Klienter med høj værdi, følsomme diskussioner
Kuraterede tider, privat planlægning, automatisk blokering af ubrugte slots
Gruppeafstemninger
Mægling, møder med andre rådgivere, bestyrelsesmøder
Nem koordinering af flere parter, deadlines, påmindelser
Tilmeldingsark
Klinikker, workshops, samfundsarrangementer
Pladsbegrænsninger, tidsstyring, automatiske påmindelser
Stripe-betalinger
Konsultationsgebyrer, indskud, kort på fil
Reducerer udeblivelser, forbedrer engagement, sikker betalingsstrøm
Synkronisering af kalender
Daglig planlægning
Forhindrer dobbeltbooking på tværs af Google, Outlook, Apple
Doodle Pro / Teams
Branding + automatisering
AI-mødebeskrivelser, logo/farver, skjul deltagere, deadlines, reklamefri
Eksempler fra den virkelige verden i juridisk praksis
Solo-advokat i familieret halverer antallet af udeblivelser
En familieadvokat erstattede sin "ring for at planlægge"-knap med en Doodle-bookingside, der krævede et depositum på 50 dollars, som kunne refunderes via Stripe. Hun tilføjede tre påmindelser og klare instruktioner (parkering + dørkode). Antallet af udeblivelser faldt fra to om ugen til en hver anden uge.
Immigrationsfirma forbedrer dokumentberedskab
En immigrationsadvokat tilføjede indgangsspørgsmål og en tjekliste (pas, ansøgninger, I-94) til sin bookingside. Fremmødet blev bedre, og konsultationerne blev mere produktive.
Personskade-team planlægger mæglinger hurtigere
En PI-partner brugte Group Polls til at koordinere mæglinger på tværs af advokater og taksatorer. Svarfrister og påmindelser reducerede planlægningstiden fra en uge til to dage.
Forsvarsadvokat beskytter forberedelsestiden
En forsvarsadvokat brugte 1:1 til at sende tidsindstillinger og fastlægge en politik for kort på sagen. Påmindelser holdt klienterne punktlige og bevarede hans forberedelsesvindue.
Klinik for ejendomsplanlægning fylder alle pladser
Et firma brugte tilmeldingsark med et lille depositum og Doodle Pro-påmindelser. Alle pladser blev fyldt, og fremmødet steg.
Det vigtigste at tage med
En klar no-show-politik + betaling ved booking reducerer antallet af ubesvarede aftaler drastisk
Brug en struktureret påmindelsessekvens med præcise detaljer om deltagelse
Brug Booking Page til at automatisere planlægning, påmindelser og betalinger
Brug 1:1 til målrettet planlægning, gruppeafstemninger til sager med flere parter og tilmeldingsark til klinikker
Forbind dine kalender- og videoværktøjer, så bekræftelser altid indeholder de rigtige links
Kom i gang med bedre planlægning
At reducere antallet af udeblivelser handler ikke om at arbejde hårdere. Det handler om at give klienterne klare trin, nem booking og en meningsfuld grund til at holde deres aftale. Indstil din politik, tilføj betalinger, hvor det er relevant, og lad påmindelser gøre det tunge arbejde.
Doodle bringer disse systemer sammen med bookingsider, 1:1-planlægning, gruppeafstemninger og tilmeldingsark - integreret med dine kalendere, videoværktøjer og Stripe.
Er du klar til at beskytte dine fakturerbare timer? Opret din første Doodle-bookingside i dag.