När klienter uteblir går fakturerbar tid förlorad och ärendearbetet hamnar efter i schemat. Lösningen är enkel: tydliga påminnelser och förskottsbetalningar som skapar tydliga förväntningar och säkrar tidsbokningen. Som advokat är din kalender din drivkraft. Uteblivna konsultationer, avbokningar i sista minuten och obetalda möten skapar luckor som du aldrig kan ta igen.

Den goda nyheten? Du kan avsevärt minska antalet uteblivna besök genom några få riktade förändringar i verksamheten. I den här guiden får du lära dig hur du använder påminnelser, förskottsbetalningar och enkla schemaläggningsverktyg för att hålla din kalender fullbokad och din verksamhet fokuserad. Vi går igenom intag, betalda konsultationer, ärenden med flera parter och distansmöten. Du får också se hur Doodles Booking Page, 1:1, Group Poll och Sign-up Sheet förverkligar dessa idéer – med säker kalendersynkronisering och betalningsintegrationer som passar advokatbyråers arbetssätt.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som jurister står inför

De flesta uteblivna möten beror på förutsägbara orsaker: klienterna glömmer bort tiden, vet inte hur man ansluter sig till ett videosamtal eller känner sig mindre engagerade eftersom ingen betalning krävdes. Inom juridiken får dessa små brister stora konsekvenser.

Din juridiska assistent lägger tid på att jaga bekräftelser istället för att förbereda inlämningar

Du missar en möjlighet att förbereda dig inför en förhandling eller granska de uppgifter som lämnats

Ett reserverat konferensrum står tomt

Potentiella kunder tappar motivationen och bokar aldrig in ett nytt besök

När din dag är beroende av att kunderna kommer som avtalat behöver du ett system som hjälper kunderna att komma ihåg sin tid, hålla den och betala i tid.

Varför detta är viktigt för jurister

Uteblivna besök påverkar intäkterna, arbetsflödet och kundernas förtroende.

Ekonomiska konsekvenser: Redan ett uteblivet besök per vecka kan kosta tusentals dollar om året

Effekter av ärendet: Sena anmälningar försenar konfliktkontroller, begäranden om handlingar och strategier

Inverkan på laget: Personalen övergår från juridiskt arbete till att omplanera och inkassera avgifter

Konsekvenser för kunden: Stressen ökar när förväntningarna är otydliga

Att minska antalet uteblivna besök handlar inte bara om att skicka påminnelser. Det handlar om att skapa ett ekosystem för tidsbokning – betalningar, tydlighet, struktur och kommunikation – som underlättar för kunderna och stabiliserar din kalender.

Upprätta en policy för utebliven ankomst som kunderna respekterar

En skriftlig policy fastställer förväntningarna redan innan mötet inleds. Se till att den är kortfattad, tydlig och lätt att hitta. Bifoga den till varje bekräftelse och påminnelse.

Utforma en enkel och tydlig policy

Inkludera tre delar:

Avbokningsperiod

Ange när kunder kan avboka eller boka om utan avgift – många företag tillämpar en tidsfrist på 24–48 timmar.

Avgift eller deposition

Välj om du vill ta ut en fast konsultationsavgift, en återbetalningsbar deposition eller registrera ett kort. För ärenden som avgörs på provisionsbasis eller som omfattas av rättshjälp bör du klargöra eventuella undantag.

Så här bokar du om

Lägg till en länk till självbetjäningen så att kunderna kan flytta sina tider utan att behöva ringa kontoret.

Tips: Lägg till en sammanfattning på en rad bredvid din bokningsknapp.

Exempel: ”Du kan boka om din tid kostnadsfritt upp till 24 timmar i förväg. Vid utebliven besök debiteras konsultationsavgiften.”

Gör betalningen till en del av bokningen

Betalning visar på engagemang. Med Doodle Booking Page kan du koppla ihop Stripe och kräva full betalning eller en handpenning vid bokningen.

Betald konsultation: Ta ut hela beloppet vid bokningen

Deposition för långa möten: Ta emot en delbetalning och reglera resten senare

Lagrad kortinformation: För kostnadsfria konsultationer: spara kundens kortuppgifter och debitera endast om kunden uteblir

Kontrollera alltid de lokala reglerna för barer när det gäller avgifter, meddelanden och återbetalningar.

Se till att policyn följs överallt

Tillämpa din policy konsekvent vid alla kontaktpunkter:

Webbplatsen, bredvid bokningsknappen

E-postmeddelande med bokningsbekräftelse

Automatiska påminnelser

Intagsformulär och uppdragsavtal

Doodle Pro AI-genererade mötesbeskrivningar hjälper till att skapa enhetliga och tydliga bekräftelsemeddelanden som innehåller riktlinjer, instruktioner och förväntningar.

Använd påminnelser som kunderna faktiskt läser

Påminnelser fungerar bäst när de skickas ut vid strategiska tidpunkter och förutser eventuella frågor.

Ställ in hur ofta påminnelserna ska skickas

En enkel och effektiv sekvens:

48 timmar före — Bekräfta datum/tid + sammanfattning av villkoren

24 timmar före — Bifoga en videolänk eller vägbeskrivning samt en lista över vilka dokument som ska tas med

2 timmar tidigare — En snabb påminnelse med länk eller adress för att ansluta sig

Doodle skickar dessa automatiskt när kunder bokar via Booking Page eller via en 1:1-inbjudan.

Ange rätt uppgifter

Kunderna uteblir från sina bokade tider när instruktionerna upplevs som otydliga. Ange följande:

Join-metoden — kontorsadress eller länk till Zoom/Meet/Teams/Webex

Vad man ska ta med sig — ID-handlingar, betalningsanvisningar, domar, inlämnade handlingar, bevis, lönebesked, journaler

Vad du kan förvänta dig — vilka som deltar, hur länge det pågår, nästa steg

Länk för att boka om — inga telefonsamtal behövs

Sammanfattning av riktlinjerna — en mening

Doodle synkroniseras med Google, Outlook och Apple Kalender – så fort en kund bokar uppdateras båda kalendrarna och dubbelbokningar förhindras.

Anpassa påminnelserna efter ärendetyp

Anpassa innehållet efter olika verksamhetsområden:

Familjerätt: Ange befintliga beställningar + tidsplan för viktiga händelser

Straffrättslig försvar: Anvisningar för säkra videosamtal eller samtal från fängelset

Invandring: Ta med pass, I-94 och tidigare inlämnade handlingar

Personskada: Ta med journaler eller uppgifter om vårdgivare

Använd Doodles anpassade frågor för att samla in viktig information redan från början.

Förbättra ditt schemaläggningsflöde steg för steg

Små förändringar i arbetsflödet kan avsevärt minska antalet uteblivna besök.

Erbjud onlinebokning för alla kunder

Lägg till en Doodle-Booking Page på din webbplats och i din signatur. Skapa tydliga typer av bokningar, till exempel:

Första konsultationen (30 minuter)

Möte med befintlig kund (45 minuter)

Använd buffertar och gränsvärden

Lägg till 10–15 minuters marginaler före och efter mötena. Begränsa antalet nya konsultationer per dag för att säkerställa tillräcklig förberedelsetid.

Ställ in frågor inför intaget

Fråga bara om det du behöver: namn, motpart, ärendetyp, tidsfrister.

Välj rätt plats

Doodle infogar automatiskt videolänkar eller visar din kontorsadress.

Kräv betalning för spelautomater med hög risk

Redan små förskottsbetalningar minskar antalet uteblivna besökare på fredagseftermiddagar och måndagsmorgnar.

Använd länkarna för att boka om

Kunderna kan boka om sin tid utan att personalen behöver ingripa – vilket innebär att intäkterna förblir oförändrade.

Skydda din personliga kalender

Anslut endast arbetskalendrar. Doodle visar tillgänglighet, inte privata uppgifter.

Vanliga misstag som man bör undvika

Se upp för dessa fallgropar som är lätta att åtgärda:

Att enbart förlita sig på e-postkonversationer för att boka

Att vänta tills efter mötet med att ta emot eventuell betalning

Att skicka vaga påminnelser utan anvisningar om hur man anmäler sig

Att bortse från tidszonsskillnader för fjärrklienter

Att använda för mycket juridisk jargong

Att manuellt påminna eller driva in betalningar från kunder

Automatisering förhindrar dessa fel och frigör tid för personalen att ägna sig åt juridiskt arbete.

Verktyg och lösningar för jurister

Nedan följer en översikt över hur Doodle kan vara till hjälp.

Jämförelsetabell över Doodle-verktyg

Doodle-verktyg De bästa användningsområdena De viktigaste fördelarna Booking Page Nya kunder, återkommande kunder, inkasso Tillgänglighet i realtid, Stripe-betalningar, buffertar, intagningsfrågor, automatiska påminnelser 1:1 Värdefulla kunder, känsliga diskussioner Utvalda tider, privat schemaläggning, automatisk blockering av lediga tider Group Poll Medlingar, möten med medadvokater, styrelsemöten Enkel samordning mellan flera parter, tidsfrister och påminnelser Sign-up Sheets Kurser, workshops, evenemang för allmänheten Antal platser, hantering av tidsluckor, automatiska påminnelser Stripe-betalningar Konsultarvoden, depositioner, registrerade kortuppgifter Minskar antalet uteblivna besök, förbättrar engagemanget och säkerställer betalningsflödet Kalendersynkronisering Daglig schemaläggning Förhindrar dubbelbokningar i Google, Outlook och Apple Doodle Pro / Team Varumärkesbyggande + automatisering Beskrivningar av AI-möten, logotyp/färger, dölj deltagare, tidsfrister, utan reklam

Exempel från verkligheten inom juridisk praxis

Enskild familjerättsadvokat halverar antalet uteblivna besök

En familjerättsadvokat ersatte sin knapp ”Ring för att boka” med en Doodle-Booking Page där man måste betala en återbetalningsbar deposition på 50 dollar via Stripe. Hon lade till tre påminnelser och tydliga instruktioner (parkering + dörrkod). Antalet uteblivna besök minskade från två per vecka till ett varannan vecka.

Invandringsbyrå förbättrar dokumenthanteringen

En invandringsadvokat lade till inledande frågor och en checklista (pass, inlämnade handlingar, I-94) på sin Booking Page. Närvaron förbättrades och konsultationerna blev mer produktiva.

Teamet för personskador ordnar medlingar snabbare

En PI-partner använde Group Polls för att samordna medlingar mellan advokater och skadereglerare. Tidsfrister för svar och påminnelser minskade tidsåtgången för schemaläggningen från en vecka till två dagar.

En brottmålsadvokat värnar om förberedelsetiden

En försvarare använde 1:1 för att skicka ut anpassade tidsalternativ och införa en policy om att kunden ska ha ett kort registrerat. Påminnelser såg till att kunderna kom i tid, vilket gjorde att han kunde hålla fast vid sin förberedelsetid.

Rådgivningen om arv och testamente lockar fullsatt publik

Ett företag använde Sign-up Sheets i kombination med en liten anmälningsavgift och påminnelser via Doodle Pro. Alla tider blev fullbokade och deltagarantalet ökade kraftigt.

Viktiga slutsatser

En tydlig policy för uteblivna besök + betalning vid bokning minskar avsevärt antalet uteblivna besök

Använd en strukturerad påminnelsesekvens med exakta uppgifter om anslutningen

Använd Booking Page för att automatisera schemaläggning, påminnelser och betalningar

Använd 1:1 för riktad schemaläggning, Group Poll för frågor som berör flera parter och Sign-up Sheet för mottagningar

Koppla ihop din kalender och dina videoverktyg så att bekräftelserna alltid innehåller rätt länkar

Kom igång med bättre schemaläggning

Att minska antalet uteblivna besök handlar inte om att arbeta hårdare. Det handlar om att ge kunderna tydliga anvisningar, enkel bokning och en meningsfull anledning att komma till sin tid. Fastställ dina regler, inför betalning där det är lämpligt och låt påminnelserna sköta det tunga arbetet.

Doodle sammanför dessa system med Booking Pages, 1:1-schemaläggning, Group Poll och Sign-up Sheets – integrerade med dina kalendrar, videoverktyg och Stripe.

Är du redo att säkra dina fakturerbara timmar? Skapa din första Doodle-Booking Page redan idag.