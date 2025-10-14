Zorg dat er minder studenten niet komen opdagen bij de studentenbegeleiding met slimme herinneringen. Kies het juiste moment, stuur duidelijke berichten en gebruik tools die het boeken en verzetten van afspraken makkelijk maken, zodat studenten wel komen opdagen.

Als je studenten begeleidt, ken je dat gevoel wel: een vrije plek in je agenda. Je had er tijd voor vrijgemaakt. Je had aantekeningen gemaakt. En dan komt er niemand opdagen. Dat is vervelend voor je planning en het vertraagt de voortgang van de student. Het goede nieuws is dat de meeste gemiste afspraken te voorkomen zijn met de juiste herinneringen en een boekingsproces dat goed aansluit bij het studentenleven.

In deze gids leer je hoe je slimme herinneringen, betere berichtgeving en Doodle kunt gebruiken om het aantal no-shows bij studentenbegeleiding terug te dringen. Je krijgt kant-en-klare sjablonen, tips voor de juiste timing en hulpmiddelen om je proces te ondersteunen.

De uitdaging waar adviseurs en begeleiders voor staan

Er zijn allerlei redenen waarom studenten niet komen opdagen. Ze moeten lesuren, practica, bijbaantjes, verenigingen, gezinsverplichtingen en lange reistijden met elkaar combineren. Daarnaast krijgen ze een stortvloed aan e-mails en meldingen te verwerken. Het kan dan makkelijk gebeuren dat een afspraak tussen de mazen van het net glipt.

Veelvoorkomende problemen die we horen van adviseurs en begeleiders:

Studenten boeken 's avonds laat iets, en vergeten het dan de volgende dag

De locatie of de videolinks zijn onduidelijk

Ze zijn nerveus voor de vergadering en stellen het uit

Vervoer of tijdzones zorgen ervoor dat ze in de knoop raken

Een afspraak verzetten is lastig, dus komen ze gewoon niet opdagen

Elke gemiste afspraak zorgt voor extra werk. Je stuurt herinneringen, past je agenda aan en probeert het gat op te vullen. Dat is tijd die je anders zou kunnen besteden aan zorgplannen, afstudeercontroles of crisisondersteuning.

Waarom dit belangrijk is voor adviseurs en begeleiders

Elke afspraak die je nakomt, helpt een student verder. Gemiste afspraken vertragen de voortgang bij het controleren van je studiepunten, het regelen van studiefinanciering, ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid en loopbaanplanning. Er staat veel op het spel rond belangrijke deadlines, zoals de periode waarin je vakken kunt toevoegen of verwijderen of het bijwerken van je FAFSA-aanvraag.

Het terugdringen van no-shows levert duidelijke voordelen op:

Meer studenten bediend in dezelfde uren

Snellere manieren om tot oplossingen te komen en doorverwijzingen te regelen

Minder last-minute gaten in je dag

Betere gegevens voor rapportage en planning

Een duidelijk herinneringsschema en een makkelijke manier om te boeken kunnen een groot verschil maken. Met de juiste tools kun je beide regelen zonder dat het extra administratief werk oplevert.

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Zet een slim herinneringssysteem op dat past bij de levensstijl van studenten

Je doel is niet om meer meldingen te versturen. Het is om de juiste herinnering te sturen, op het juiste moment, met de juiste informatie. Gebruik dit stappenplan.

1. Breng de tijdlijn van de herinneringen in kaart

Maak een simpel checklistje voor elke 1-op-1-begeleidings- of adviesgesprek:

Directe bevestiging bij het boeken

Herinnering 24 uur van tevoren

Herinnering 2 uur van tevoren

Eventueel een herinnering 10 minuten van tevoren, vooral bij virtuele bijeenkomsten

Voor workshops of groepssessies: stel 3 dagen van tevoren een herinnering in. Als er voorbereidingswerk is, stuur dan 48 uur van tevoren een taakherinnering.

In Doodle kun je deadlines en automatische herinneringen instellen voor je sessies. Zo hoef je niet zelf in de gaten te houden of de 24-uurs- en 2-uurs-mijlpalen al zijn bereikt.

2. Vermeld alle belangrijke details

Elke herinnering moet de basiszaken in eenvoudige taal uitleggen:

Datum en tijd, inclusief tijdzone als het virtueel is

Locatie met een kaartlink of duidelijke gegevens over het gebouw

Videolink die met één tik opent

Wat je mee moet nemen of doen voordat je aankomt

Hoe kun je een afspraak verzetten of annuleren?

Gebruik elke keer dezelfde opmaak, zodat studenten weten waar ze moeten kijken. Als je campus verschillende tijdzones hanteert voor online studenten, vermeld dan de tijdzone in de onderwerpregel.

3. Gebruik een toon die studentvriendelijk is

Studenten reageren goed op korte, vriendelijke en duidelijke berichten. Gebruik geen vakjargon. Laat duidelijk weten dat ze makkelijk hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben. Je toon kan hun ongerustheid verminderen en ervoor zorgen dat ze dingen ook echt afmaken.

Voorbeelden van onderwerpsregels:

Herinnering: Je begeleidingsgesprek met Jamie is morgen om 10.00 uur

Even checken: Ben je klaar voor je begeleidingsafspraak vandaag om 14.00 uur?

Je staat op de agenda: Carrièregesprek vrijdag om 13.00 uur

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4. Zorg dat het verzetten van afspraken soepel verloopt

Het verzetten van een afspraak moet met één klik kunnen. Als studenten moeten bellen of mailen, moeten ze wachten en vergeten ze het daarna. Met Doodle 1:1 of de Boekingspagina zit in elke bevestiging een link waarmee ze een nieuw tijdstip kunnen kiezen uit je huidige beschikbaarheid. Zo wordt de afspraak vastgelegd en houd je je tijd vrij.

5. Stem de kanalen af op de gewoonten van de leerlingen

E-mail- en agenda-uitnodigingen vormen de basis. Als je campus sms toestaat, voeg dan een korte sms-herinnering toe. Je kunt vanuit Doodle e-mailuitnodigingen versturen naar maximaal 1000 deelnemers voor evenementen, en je kunt Doodle via Zapier koppelen aan sms-tools.

Als je online studenten begeleidt, plaats dan een herinnering in het berichtencentrum van je LMS of in het studentenportaal. Herhaal daarbij de belangrijkste details.

Handige herinneringstactieken die je deze week kunt gebruiken

Gebruik deze simpele stappen om het aantal no-shows meteen terug te dringen.

Tip 1: Voeg een duidelijke eerste bevestiging toe Vermeld de locatie of de videolink in de onderwerpregel. Voorbeeld: “Bevestigd: Gesprek met dr. Vega, dinsdag om 15.00 uur bij Student Wellness, kamer 214.” Gebruik in Doodle het beschrijvingsveld of de door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen om een routebeschrijving, parkeerinformatie of een plattegrond toe te voegen.

Tip 2: Stuur een herinnering voor een taak binnen 24 uur Vermeld ook de voorbereidende stappen. Voor studieadvies kan dat bijvoorbeeld zijn: „Neem je studieoverzicht en een lijst met drie vakken mee.” Voor geestelijke gezondheidszorg kan dat zijn: „Kom 5 minuten eerder om de formulieren in te vullen.” Doodle Pro kan met behulp van AI een beknopte checklist opstellen, die je kunt aanpassen aan jouw stijl.

Tip 3: Stuur nog dezelfde dag een herinnering Een kort herinneringsberichtje ’s ochtends werkt goed. Houd het bij maximaal twee zinnen. Voeg een link toe om de afspraak te verzetten. Doodle-herinneringen bevatten een optie om de afspraak te verzetten als je 1:1 of Boekingspagina's gebruikt.

Tip 4: Gebruik Inschrijflijsten voor groepsbegeleiding Gebruik voor FAFSA-avonden of voorlichtingsbijeenkomsten over overstappen een Doodle-inschrijflijst. Stel het aantal plaatsen per tijdslot in, voeg een wachtlijst toe en schakel automatische herinneringen in. Je kunt inschrijflijsten ook gebruiken als snelle sms-enquête om te vragen wat studenten van de bijeenkomst verwachten.

Tip 5: Verminder fouten door tijdzoneverschillen Als je online afspreekt met studenten uit andere staten, koppel dan je Google Calendar, Microsoft Outlook-agenda of Apple Calendar aan Doodle. Studenten zien alleen tijdstippen die in jouw agenda passen, en in de uitnodiging staat hun tijdzone vermeld. Je agenda blijft privé.

Tip 6: Plan lesblokken rond de dagelijkse routines van de leerlingen Bied lessen aan vlak voor of na populaire lessen. De studenten zijn dan toch al op de campus, waardoor minder mensen afzeggen. Gebruik een Doodle-boekingspagina om vaste tijden te delen in plaats van e-mails heen en weer te sturen.

Tip 7: Maak je beleid duidelijk Vermeld je beleid inzake no-shows en te laat komen in elke bevestiging. Zorg dat het eerlijk en studentgericht is. Als je een privéadviseur of testvoorbereidingsbegeleider bent, kun je via Stripe een aanbetaling of vergoeding innen wanneer studenten via de Doodle-Boekingspagina of 1-op-1 boeken. De betalingsstap zorgt ervoor dat mensen hun afspraak ook daadwerkelijk nakomen.

Tip 8: Zet de aanmeldlink vooraan Voor virtuele sessies zet je de link voor Google Meet, Zoom, Cisco of Microsoft Teams bovenaan de herinnering. Doodle voegt je videolink automatisch toe zodra je je videoconferentietool koppelt.

Tip 9: Sluit de cirkel na een misser Als een student niet komt opdagen, stuur dan binnen 30 minuten een vriendelijk berichtje. Bied twee nieuwe tijdstippen aan om een nieuwe afspraak te maken en voeg je Boekingspagina toe. Voorbeeld: “We hebben je vandaag gemist. Je bent belangrijk voor ons. Kies hier een nieuw tijdstip.”

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen die ervoor zorgen dat mensen niet komen opdagen.

Standaardherinneringen

Vage of ontbrekende aanwijzingen

Er is geen makkelijke manier om een afspraak te verzetten

Te vaak eraan herinneren

Privacy negeren

Handmatig herinneringswerk

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Tools en oplossingen: hoe Doodle slimme herinneringen ondersteunt

Doodle is ontwikkeld om het boeken van afspraken en het versturen van herinneringen voor adviseurs en begeleiders makkelijk te maken. Hier lees je hoe elk product je helpt om het aantal no-shows te verminderen.

Boekingspagina: afspraken op de automatische piloot

Deel één link waarop alleen je openingstijden te zien zijn

Automatische bevestigingen en herinneringen

Incasseer de betaling als dat nodig is

Videolink ingebouwd

Merkopmaak op maat

1:1: geef een aantal tijdstippen aan en laat de leerlingen kiezen

Deel een lijst met zorgvuldig geselecteerde tijdvakken

Eenvoudig een nieuwe afspraak maken

Stripe-ondersteuning voor betaalde sessies

Inschrijflijst: plan workshops en zorg dat er minder mensen afhaken

Stel de capaciteit in en voorkom dat het te vol raakt

Gebruik dit als een korte enquête

Deelnemersgegevens verbergen

Groepspoll: zoek het beste tijdstip voor groepsbegeleiding

Nodig een klas of groep uit om over de tijden te stemmen

Stel een deadline in en schakel automatische herinneringen in

Integraties die de drempel verlagen

Kalenders

Videoconferenties

Zapier

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Beveiliging en privacy waarop je kunt vertrouwen

Gegevensbeveiliging en privacy op bedrijfsniveau

Extra kracht voor teams

Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen

Een ervaring zonder advertenties

Merkidentiteit en logo

Praktijkvoorbeelden van begeleidings- en adviesteams

Studieadvies op een community college

Probleem Gemiste 1-op-1-gesprekken tijdens de inschrijfperiode

Oplossing

Boekingspagina met duidelijke aanwijzingen

Automatische herinneringen na 24 en 2 uur

Links in berichten verplaatsen

Resultaat Minder hiaten op dezelfde dag en beter voorbereide studenten.

Schoolbegeleider geeft FAFSA-workshops

Probleem Veel mensen die afhaken bij groepsevenementen

Oplossing

Inschrijflijst met herinneringen

De studiematerialen staan in de beschrijving vermeld

Verborgen namen van deelnemers

Resultaat Meer bezoekers en betere kwaliteit van de sessies.

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Privé-adviseur voor examenvoorbereiding voor drukke gezinnen

Probleem Vaak 's avonds niet komen opdagen

Oplossing

Boekingspagina met aanbetaling via Stripe

Zapier voor sms-herinneringen

Zoom-links in herinneringen van 2 uur

Resultaat Het aantal no-shows is gedaald; de kwaliteit van de voorbereiding is verbeterd.

Belangrijkste punten

Gebruik een simpele herinneringsladder: bevestiging, 24 uur, 2 uur, eventueel 10 minuten

Zet de locatie of de videolink in elke onderwerpregel en elke herinnering

Zorg dat je de afspraak met één klik kunt verzetten

Stem de kanalen af op de gewoonten van de leerlingen en houd de berichten kort

Gebruik de Doodle-boekingspagina, 1-op-1-gesprekken, Inschrijflijsten en Groepspolls om je proces te ondersteunen

Ga aan de slag met een betere planning

Kleine aanpassingen kunnen het aantal no-shows terugdringen en studenten weer bij het gesprek betrekken. Stel een duidelijk herinneringsschema op, schrijf eenvoudige berichten en gebruik tools die het boeken en verzetten van afspraken gemakkelijk maken. Doodle biedt adviseurs en begeleiders de functies die je nodig hebt, zoals automatische herinneringen, koppelingen met agenda’s, videolinks, aanpasbare huisstijl en zelfs Stripe als betaling nodig is.

Klaar om het plannen makkelijker te maken? Maak een Doodle en ontdek hoe adviseurs en begeleiders elke week uren besparen en tegelijkertijd meer afspraken op schema houden.