Ogranicz liczbę nieobecności na sesjach doradczych dla uczniów dzięki inteligentnym przypomnieniom
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Ogranicz liczbę nieobecności na sesjach doradczych dzięki inteligentnym przypomnieniom. Wykorzystaj odpowiedni moment wysyłania przypomnień, jasne komunikaty oraz narzędzia ułatwiające rezerwację i zmianę terminu, aby studenci pojawiali się na sesjach.
Jeśli zajmujesz się doradztwem dla studentów, znasz to uczucie, gdy termin pozostaje niewykorzystany. Zarezerwowałeś czas. Przygotowałeś notatki. A potem student się nie pojawił. To zakłóca twój harmonogram i spowalnia postępy studentów. Dobrą wiadomością jest to, że większości nieobecności na spotkaniach można zapobiec dzięki odpowiednim przypomnieniom i procesowi rezerwacji dostosowanemu do stylu życia studentów.
W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z inteligentnych przypomnień, ulepszonych funkcji komunikacji oraz serwisu Doodle, aby ograniczyć liczbę nieobecności podczas sesji doradczych ze studentami. Otrzymasz gotowe do użycia szablony, sprawdzone ramy czasowe oraz narzędzia wspomagające ten proces.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwania stojące przed specjalistami z dziedziny doradztwa i poradnictwa
Nieobecności wynikają z wielu przyczyn. Studenci muszą godzić zajęcia, ćwiczenia, pracę w niepełnym wymiarze godzin, działalność w kołach zainteresowań, obowiązki rodzinne i długie dojazdy. Muszą też radzić sobie z ogromną liczbą e-maili i powiadomień. Łatwo więc, że termin spotkania po prostu umknie ich uwadze.
Typowe problemy, o których słyszymy od doradców i konsultantów:
Studenci rezerwują miejsca późno w nocy, a następnego dnia o tym zapominają
Lokalizacja lub linki do filmów są niejasne
Odczuwają niepokój przed spotkaniem i zwlekają
Problemy związane z transportem lub strefami czasowymi sprawiają im kłopoty
Zmiana terminu to trudna sprawa, więc po prostu nie przychodzą
Każda nieobecność na wizycie oznacza więcej pracy. Musisz wysyłać przypomnienia, dostosowywać kalendarz i próbować wypełnić lukę. To czas, który mógłbyś poświęcić na opracowywanie planów opieki, sprawdzanie postępów w nauce lub udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
Dlaczego ma to znaczenie dla doradców i konsultantów
Każda dotrzymana wizyta pomaga studentowi w osiągnięciu postępów. Nieobecności spowalniają postępy w zakresie weryfikacji planu studiów, spraw związanych z pomocą finansową, wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego oraz planowania kariery. Stawka jest wysoka w przypadku kluczowych terminów, takich jak okres zmian w planie zajęć czy aktualizacja wniosku FAFSA.
Ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, przynosi wyraźne korzyści:
Obsługa większej liczby uczniów przy tej samej liczbie godzin
Szybsze drogi do rozwiązań i skierowań
Mniej nieprzewidzianych przerw w ciągu dnia
Lepsze dane do celów sprawozdawczości i planowania
Przejrzysty plan przypomnień i prosty sposób rezerwacji mogą mieć ogromne znaczenie. Odpowiednie narzędzia pozwalają zapewnić jedno i drugie bez zwiększania nakładu pracy administracyjnej.
Stwórz inteligentny system przypomnień, który będzie dostosowany do stylu życia uczniów
Twoim celem nie jest wysyłanie większej liczby powiadomień. Chodzi o to, aby wysłać właściwe przypomnienie we właściwym czasie i z odpowiednimi informacjami. Skorzystaj z poniższego planu krok po kroku.
1. Należy sporządzić harmonogram przypomnień
Przygotuj prostą listę przypomnień na każdą sesję doradztwa lub konsultacji indywidualnej:
Natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji
Przypomnienie na 24 godziny przed
Przypomnienie na 2 godziny przed
Opcjonalne przypomnienie 10 minut wcześniej, zwłaszcza w przypadku spotkań wirtualnych
W przypadku warsztatów lub sesji grupowych dodaj przypomnienie na 3 dni przed terminem. Jeśli konieczne są przygotowania, wyślij przypomnienie o zadaniu na 48 godzin przed terminem.
W aplikacji Doodle możesz ustawiać terminy i automatyczne przypomnienia dotyczące swoich sesji. Dzięki temu bez konieczności ręcznego wprowadzania danych nie przegapisz terminów po 24 i 2 godzinach.
2. Należy uwzględnić wszystkie niezbędne szczegóły
Każde przypomnienie powinno zawierać podstawowe informacje, przedstawione prostym językiem:
Data i godzina, w tym strefa czasowa, jeśli wydarzenie odbywa się wirtualnie
Lokalizacja wraz z linkiem do mapy lub dokładnymi danymi dotyczącymi budynku
Link do filmu, który otwiera się jednym dotknięciem
Co zabrać ze sobą lub co zrobić przed przyjazdem
Jak zmienić termin lub anulować rezerwację
Zawsze stosuj ten sam format, aby studenci wiedzieli, gdzie mają szukać informacji. Jeśli Twoja uczelnia stosuje różne strefy czasowe dla studentów studiujących online, podaj strefę czasową w temacie wiadomości.
3. Używaj języka przystępnego dla uczniów
Uczniowie chętnie reagują na krótkie, życzliwe i bezpośrednie wiadomości. Należy unikać żargonu. Należy zapewnić uczniów, że w razie potrzeby mogą bez problemu poprosić o pomoc. Odpowiedni ton wypowiedzi może zmniejszyć poziom niepokoju i zwiększyć zaangażowanie w realizację zadań.
Przykładowe tematy wiadomości:
Przypomnienie: Twoja sesja doradcza z Jamie odbędzie się jutro o godz. 10:00
Szybkie sprawdzenie: Czy jesteś gotowy na dzisiejszą sesję terapeutyczną o godz. 14:00?
Zostałeś wpisany do kalendarza: rozmowa o karierze w piątek o godz. 13:00
4. Spraw, by zmiana terminu przebiegała bezproblemowo
Zmiana terminu powinna być możliwa jednym kliknięciem. Jeśli uczniowie muszą dzwonić lub wysyłać e-maile, czekają, a potem o tym zapominają. Dzięki Doodle 1:1 lub Booking Page każde potwierdzenie zawiera link umożliwiający wybranie nowego terminu spośród aktualnych dostępnych terminów. To pozwala zarezerwować spotkanie i zabezpieczyć Twój czas.
5. Dostosuj kanały do nawyków uczniów
Podstawą są zaproszenia wysyłane pocztą elektroniczną i poprzez kalendarz. Jeśli Twoja uczelnia zezwala na wysyłanie SMS-ów, dodaj krótkie przypomnienie tekstowe. Z serwisu Doodle możesz wysłać zaproszenia e-mailowe do maksymalnie 1000 uczestników wydarzeń, a także połączyć Doodle z narzędziami do wysyłania SMS-ów za pośrednictwem serwisu Zapier.
Jeśli prowadzisz zajęcia dla studentów online, umieść przypomnienie w centrum wiadomości systemu LMS lub na portalu studenckim. Powtórz te same kluczowe informacje.
Praktyczne wskazówki dotyczące przypomnień, z których możesz skorzystać w tym tygodniu
Wykorzystaj te proste sposoby, aby od razu ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach.
Wskazówka 1: Dodaj jasne pierwsze potwierdzenie W temacie wiadomości podaj lokalizację lub link do filmu. Przykład: „Potwierdzone: Konsultacja z dr. Vegą we wtorek o godz. 15:00 w Centrum Dobrostanu Studenckiego, pokój 214”. W serwisie Doodle skorzystaj z pola opisu lub generowanych przez sztuczną inteligencję opisów spotkań, aby dodać wskazówki dojazdu, informacje o parkingu lub plan piętra.
Wskazówka 2: Wyślij przypomnienie o zadaniu z 24-godzinnym wyprzedzeniem Dodaj kroki przygotowawcze. W przypadku doradztwa akademickiego może to być np. „Przynieś zestawienie zaliczeń i listę trzech przedmiotów”. W przypadku pomocy w zakresie zdrowia psychicznego może to być np. „Przyjdź 5 minut wcześniej, aby wypełnić formularze”. Aplikacja Doodle Pro może stworzyć zwięzłą listę kontrolną przy użyciu sztucznej inteligencji, którą możesz edytować, aby dostosować ją do własnego stylu.
Wskazówka 3: Wyślij przypomnienie jeszcze tego samego dnia Krótkie poranne przypomnienie sprawdza się dobrze. Niech nie przekracza dwóch zdań. Dodaj link do zmiany terminu. Przypomnienia w serwisie Doodle zawierają opcję zmiany terminu, gdy korzystasz z trybu 1:1 lub Booking Page.
Wskazówka 4: Korzystaj z Sign-up Sheet, aby uzyskać pomoc w grupie W przypadku wieczorów poświęconych FAFSA lub spotkań informacyjnych dotyczących przeniesienia się na inną uczelnię skorzystaj z Sign-up Sheet Doodle. Ustal liczbę miejsc na każdy przedział czasowy, dodaj opcję listy rezerwowej i włącz automatyczne przypomnienia. Sign-up Sheets możesz również wykorzystać jako szybką ankietę tekstową, aby zapytać studentów, czego oczekują od spotkania.
Wskazówka 5: Ogranicz błędy związane ze strefami czasowymi Jeśli organizujesz spotkania online ze studentami spoza stanu, połącz swój Kalendarz Google, kalendarz programu Microsoft Outlook lub kalendarz Apple z serwisem Doodle. Studenci widzą tylko terminy zgodne z Twoim harmonogramem, a zaproszenie zawiera informację o ich strefie czasowej. Twój kalendarz pozostaje prywatny.
Wskazówka 6: Planuj bloki spotkań w pobliżu rutynowych zajęć uczniów Oferuj zajęcia tuż przed lub po popularnych zajęciach. Studenci są już na terenie kampusu, co zmniejsza liczbę rezygnacji. Skorzystaj z Booking Page Doodle, aby udostępnić ustalone godziny, zamiast wymieniać się e-mailami.
Wskazówka 7: Jasno określ swoje zasady W każdym potwierdzeniu rezerwacji należy zamieścić informacje dotyczące zasad dotyczących niepojawienia się na spotkaniu i spóźnień. Zasady te powinny być sprawiedliwe i zorientowane na potrzeby uczniów. W przypadku prywatnych doradców lub konsultantów przygotowujących do egzaminów można pobierać zaliczkę lub opłatę za pośrednictwem serwisu Stripe, gdy uczniowie rezerwują termin za pośrednictwem Booking Page Doodle lub w trybie 1:1. Etap płatności zwiększa prawdopodobieństwo realizacji rezerwacji.
Wskazówka 8: Umieść link do rejestracji na początku strony W przypadku sesji wirtualnych umieść link do Google Meet, Zoom, Cisco lub Microsoft Teams na górze przypomnienia. Doodle automatycznie dodaje link do wideokonferencji po podłączeniu narzędzia do wideokonferencji.
Wskazówka nr 9: Zamknij pętlę po nieudanym strzale Jeśli uczeń nie pojawi się na zajęciach, wyślij mu miłą wiadomość przypominającą w ciągu 30 minut. Zaproponuj dwie opcje zmiany terminu i dołącz link do Booking Page. Przykład: „Brakowało nam dzisiaj Ciebie. Jesteś dla nas ważny. Wybierz nowy termin tutaj”.
Typowe błędy, których należy unikać
Unikaj tych pułapek, które powodują wzrost liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach.
Uniwersalne przypomnienia
Niejasne lub brakujące wskazówki
Nie ma łatwego sposobu na zmianę terminu
Nadmierne przypominanie
Lekceważenie prywatności
Ręczne generowanie przypomnień
Narzędzia i rozwiązania: jak Doodle wspiera inteligentne przypomnienia
Aplikacja Doodle została stworzona, aby ułatwić doradcom i konsultantom rezerwację terminów oraz wysyłanie przypomnień. Oto, w jaki sposób każdy z naszych produktów pomaga ograniczyć liczbę niepojawień się na umówionych spotkaniach.
Booking Page: automatyczne umawianie spotkań
Podaj jeden link, który pokazuje wyłącznie godziny otwarcia Twojej placówki
Automatyczne potwierdzenia i przypomnienia
W razie potrzeby należy pobrać opłatę
Wbudowany link do filmu
Indywidualne oznakowanie
1:1: zaproponuj kilka terminów i pozwól uczniom wybrać
Udostępnij listę starannie wybranych przedziałów czasowych
Łatwa zmiana terminu
Obsługa Stripe w przypadku sesji płatnych
Sign-up Sheet: planuj warsztaty i ogranicz liczbę osób rezygnujących
Ustaw pojemność i zapobiegaj przepełnieniu
Wykorzystaj jako szybką ankietę
Ukryj dane uczestników
Group Poll: wybierz najlepszy termin na spotkanie doradcze dla grupy
Zaproś klasę lub grupę do głosowania nad terminami
Ustal termin i włącz automatyczne przypomnienia
Integracje, które eliminują utrudnienia
Kalendarze
Wideokonferencje
Zapier
Bezpieczeństwo i prywatność, którym możesz zaufać
Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności na poziomie przedsiębiorstwa
Dodatkowa moc dla drużyn
Opisy spotkań wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Korzystanie bez reklam
Wizerunek marki i logo
Praktyczne przykłady z pracy zespołów doradczych i terapeutycznych
Doradztwo akademickie w college'u społecznościowym
Problem Nieodbyte spotkania indywidualne w okresie rekrutacji
Rozwiązanie
Booking Page z jasnymi wskazówkami
Automatyczne przypomnienia po 24 i 2 godzinach
Linki do zmiany terminu w wiadomościach
Wynik Mniej luk w nauce w ciągu dnia i lepiej przygotowani uczniowie.
Szkolny doradca prowadzi warsztaty dotyczące FAFSA
Problem Duża liczba osób rezygnujących z udziału w wydarzeniach grupowych
Rozwiązanie
Sign-up Sheet z przypomnieniami
Materiały przygotowawcze wymienione w opisie
Ukryte nazwiska uczestników
Wynik Większa frekwencja i wyższa jakość sesji.
Prywatny doradca ds. przygotowania do egzaminów, świadczący usługi dla zapracowanych rodzin
Problem Częste niepojawianie się wieczorem
Rozwiązanie
Booking Page z opcją wpłaty zaliczki za pośrednictwem Stripe
Zapier do wysyłania przypomnień SMS
Linki do Zoom w przypomnieniach o 2-godzinnych spotkaniach
Wynik Zmniejszyła się liczba osób, które nie stawiły się na wizytę; poprawiła się jakość przygotowań.
Najważniejsze wnioski
Skorzystaj z prostej drabinki przypominającej: potwierdzenie, 24 godziny, 2 godziny, opcjonalnie 10 minut
W każdym temacie wiadomości i przypomnieniu należy podać lokalizację lub link do filmu
Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić termin i zapisać wizytę
Dostosuj kanały komunikacji do nawyków uczniów i dbaj o to, by komunikaty były zwięzłe
Wykorzystaj Booking Page Doodle, spotkania indywidualne, Sign-up Sheet oraz Group Poll, aby usprawnić swój proces
Zacznij od lepszego planowania
Niewielkie zmiany mogą ograniczyć liczbę nieobecności i sprawić, że studenci znów będą chcieli nawiązać kontakt. Opracuj przejrzysty plan przypomnień, pisz proste wiadomości i korzystaj z narzędzi ułatwiających rezerwację i zmianę terminów. Doodle oferuje doradcom i konsultantom potrzebne funkcje, takie jak automatyczne przypomnienia, integrację z kalendarzem, linki do wideokonferencji, możliwość dostosowania wyglądu do wizerunku marki, a nawet obsługę płatności przez Stripe, gdy jest to wskazane.
Chcesz ułatwić sobie planowanie? Stwórz Doodle i przekonaj się, jak doradcy i konsultanci oszczędzają wiele godzin tygodniowo, jednocześnie zapewniając terminową realizację większej liczby spotkań.
Nie jest wymagana karta kredytowa