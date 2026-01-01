Ogranicz liczbę nieobecności na sesjach doradczych dla uczniów dzięki inteligentnym przypomnieniom

Ogranicz liczbę nieobecności na sesjach doradczych dzięki inteligentnym przypomnieniom. Wykorzystaj odpowiedni moment wysyłania przypomnień, jasne komunikaty oraz narzędzia ułatwiające rezerwację i zmianę terminu, aby studenci pojawiali się na sesjach.

Jeśli zajmujesz się doradztwem dla studentów, znasz to uczucie, gdy termin pozostaje niewykorzystany. Zarezerwowałeś czas. Przygotowałeś notatki. A potem student się nie pojawił. To zakłóca twój harmonogram i spowalnia postępy studentów. Dobrą wiadomością jest to, że większości nieobecności na spotkaniach można zapobiec dzięki odpowiednim przypomnieniom i procesowi rezerwacji dostosowanemu do stylu życia studentów.

W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z inteligentnych przypomnień, ulepszonych funkcji komunikacji oraz serwisu Doodle, aby ograniczyć liczbę nieobecności podczas sesji doradczych ze studentami. Otrzymasz gotowe do użycia szablony, sprawdzone ramy czasowe oraz narzędzia wspomagające ten proces.

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Wyzwania stojące przed specjalistami z dziedziny doradztwa i poradnictwa

Nieobecności wynikają z wielu przyczyn. Studenci muszą godzić zajęcia, ćwiczenia, pracę w niepełnym wymiarze godzin, działalność w kołach zainteresowań, obowiązki rodzinne i długie dojazdy. Muszą też radzić sobie z ogromną liczbą e-maili i powiadomień. Łatwo więc, że termin spotkania po prostu umknie ich uwadze.

Typowe problemy, o których słyszymy od doradców i konsultantów:

Studenci rezerwują miejsca późno w nocy, a następnego dnia o tym zapominają

Lokalizacja lub linki do filmów są niejasne

Odczuwają niepokój przed spotkaniem i zwlekają

Problemy związane z transportem lub strefami czasowymi sprawiają im kłopoty

Zmiana terminu to trudna sprawa, więc po prostu nie przychodzą

Każda nieobecność na wizycie oznacza więcej pracy. Musisz wysyłać przypomnienia, dostosowywać kalendarz i próbować wypełnić lukę. To czas, który mógłbyś poświęcić na opracowywanie planów opieki, sprawdzanie postępów w nauce lub udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego ma to znaczenie dla doradców i konsultantów

Każda dotrzymana wizyta pomaga studentowi w osiągnięciu postępów. Nieobecności spowalniają postępy w zakresie weryfikacji planu studiów, spraw związanych z pomocą finansową, wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego oraz planowania kariery. Stawka jest wysoka w przypadku kluczowych terminów, takich jak okres zmian w planie zajęć czy aktualizacja wniosku FAFSA.

Ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, przynosi wyraźne korzyści:

Obsługa większej liczby uczniów przy tej samej liczbie godzin

Szybsze drogi do rozwiązań i skierowań

Mniej nieprzewidzianych przerw w ciągu dnia

Lepsze dane do celów sprawozdawczości i planowania

Przejrzysty plan przypomnień i prosty sposób rezerwacji mogą mieć ogromne znaczenie. Odpowiednie narzędzia pozwalają zapewnić jedno i drugie bez zwiększania nakładu pracy administracyjnej.

Stwórz inteligentny system przypomnień, który będzie dostosowany do stylu życia uczniów

Twoim celem nie jest wysyłanie większej liczby powiadomień. Chodzi o to, aby wysłać właściwe przypomnienie we właściwym czasie i z odpowiednimi informacjami. Skorzystaj z poniższego planu krok po kroku.

1. Należy sporządzić harmonogram przypomnień

Przygotuj prostą listę przypomnień na każdą sesję doradztwa lub konsultacji indywidualnej:

Natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji

Przypomnienie na 24 godziny przed

Przypomnienie na 2 godziny przed

Opcjonalne przypomnienie 10 minut wcześniej, zwłaszcza w przypadku spotkań wirtualnych

W przypadku warsztatów lub sesji grupowych dodaj przypomnienie na 3 dni przed terminem. Jeśli konieczne są przygotowania, wyślij przypomnienie o zadaniu na 48 godzin przed terminem.

W aplikacji Doodle możesz ustawiać terminy i automatyczne przypomnienia dotyczące swoich sesji. Dzięki temu bez konieczności ręcznego wprowadzania danych nie przegapisz terminów po 24 i 2 godzinach.

2. Należy uwzględnić wszystkie niezbędne szczegóły

Każde przypomnienie powinno zawierać podstawowe informacje, przedstawione prostym językiem:

Data i godzina, w tym strefa czasowa, jeśli wydarzenie odbywa się wirtualnie

Lokalizacja wraz z linkiem do mapy lub dokładnymi danymi dotyczącymi budynku

Link do filmu, który otwiera się jednym dotknięciem

Co zabrać ze sobą lub co zrobić przed przyjazdem

Jak zmienić termin lub anulować rezerwację

Zawsze stosuj ten sam format, aby studenci wiedzieli, gdzie mają szukać informacji. Jeśli Twoja uczelnia stosuje różne strefy czasowe dla studentów studiujących online, podaj strefę czasową w temacie wiadomości.

3. Używaj języka przystępnego dla uczniów

Uczniowie chętnie reagują na krótkie, życzliwe i bezpośrednie wiadomości. Należy unikać żargonu. Należy zapewnić uczniów, że w razie potrzeby mogą bez problemu poprosić o pomoc. Odpowiedni ton wypowiedzi może zmniejszyć poziom niepokoju i zwiększyć zaangażowanie w realizację zadań.

Przykładowe tematy wiadomości:

Przypomnienie: Twoja sesja doradcza z Jamie odbędzie się jutro o godz. 10:00

Szybkie sprawdzenie: Czy jesteś gotowy na dzisiejszą sesję terapeutyczną o godz. 14:00?

Zostałeś wpisany do kalendarza: rozmowa o karierze w piątek o godz. 13:00

4. Spraw, by zmiana terminu przebiegała bezproblemowo

Zmiana terminu powinna być możliwa jednym kliknięciem. Jeśli uczniowie muszą dzwonić lub wysyłać e-maile, czekają, a potem o tym zapominają. Dzięki Doodle 1:1 lub Booking Page każde potwierdzenie zawiera link umożliwiający wybranie nowego terminu spośród aktualnych dostępnych terminów. To pozwala zarezerwować spotkanie i zabezpieczyć Twój czas.

5. Dostosuj kanały do nawyków uczniów

Podstawą są zaproszenia wysyłane pocztą elektroniczną i poprzez kalendarz. Jeśli Twoja uczelnia zezwala na wysyłanie SMS-ów, dodaj krótkie przypomnienie tekstowe. Z serwisu Doodle możesz wysłać zaproszenia e-mailowe do maksymalnie 1000 uczestników wydarzeń, a także połączyć Doodle z narzędziami do wysyłania SMS-ów za pośrednictwem serwisu Zapier.

Jeśli prowadzisz zajęcia dla studentów online, umieść przypomnienie w centrum wiadomości systemu LMS lub na portalu studenckim. Powtórz te same kluczowe informacje.

Praktyczne wskazówki dotyczące przypomnień, z których możesz skorzystać w tym tygodniu

Wykorzystaj te proste sposoby, aby od razu ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach.

Wskazówka 1: Dodaj jasne pierwsze potwierdzenie W temacie wiadomości podaj lokalizację lub link do filmu. Przykład: „Potwierdzone: Konsultacja z dr. Vegą we wtorek o godz. 15:00 w Centrum Dobrostanu Studenckiego, pokój 214”. W serwisie Doodle skorzystaj z pola opisu lub generowanych przez sztuczną inteligencję opisów spotkań, aby dodać wskazówki dojazdu, informacje o parkingu lub plan piętra.

Wskazówka 2: Wyślij przypomnienie o zadaniu z 24-godzinnym wyprzedzeniem Dodaj kroki przygotowawcze. W przypadku doradztwa akademickiego może to być np. „Przynieś zestawienie zaliczeń i listę trzech przedmiotów”. W przypadku pomocy w zakresie zdrowia psychicznego może to być np. „Przyjdź 5 minut wcześniej, aby wypełnić formularze”. Aplikacja Doodle Pro może stworzyć zwięzłą listę kontrolną przy użyciu sztucznej inteligencji, którą możesz edytować, aby dostosować ją do własnego stylu.

Wskazówka 3: Wyślij przypomnienie jeszcze tego samego dnia Krótkie poranne przypomnienie sprawdza się dobrze. Niech nie przekracza dwóch zdań. Dodaj link do zmiany terminu. Przypomnienia w serwisie Doodle zawierają opcję zmiany terminu, gdy korzystasz z trybu 1:1 lub Booking Page.

Wskazówka 4: Korzystaj z Sign-up Sheet, aby uzyskać pomoc w grupie W przypadku wieczorów poświęconych FAFSA lub spotkań informacyjnych dotyczących przeniesienia się na inną uczelnię skorzystaj z Sign-up Sheet Doodle. Ustal liczbę miejsc na każdy przedział czasowy, dodaj opcję listy rezerwowej i włącz automatyczne przypomnienia. Sign-up Sheets możesz również wykorzystać jako szybką ankietę tekstową, aby zapytać studentów, czego oczekują od spotkania.

Wskazówka 5: Ogranicz błędy związane ze strefami czasowymi Jeśli organizujesz spotkania online ze studentami spoza stanu, połącz swój Kalendarz Google, kalendarz programu Microsoft Outlook lub kalendarz Apple z serwisem Doodle. Studenci widzą tylko terminy zgodne z Twoim harmonogramem, a zaproszenie zawiera informację o ich strefie czasowej. Twój kalendarz pozostaje prywatny.

Wskazówka 6: Planuj bloki spotkań w pobliżu rutynowych zajęć uczniów Oferuj zajęcia tuż przed lub po popularnych zajęciach. Studenci są już na terenie kampusu, co zmniejsza liczbę rezygnacji. Skorzystaj z Booking Page Doodle, aby udostępnić ustalone godziny, zamiast wymieniać się e-mailami.

Wskazówka 7: Jasno określ swoje zasady W każdym potwierdzeniu rezerwacji należy zamieścić informacje dotyczące zasad dotyczących niepojawienia się na spotkaniu i spóźnień. Zasady te powinny być sprawiedliwe i zorientowane na potrzeby uczniów. W przypadku prywatnych doradców lub konsultantów przygotowujących do egzaminów można pobierać zaliczkę lub opłatę za pośrednictwem serwisu Stripe, gdy uczniowie rezerwują termin za pośrednictwem Booking Page Doodle lub w trybie 1:1. Etap płatności zwiększa prawdopodobieństwo realizacji rezerwacji.

Wskazówka 8: Umieść link do rejestracji na początku strony W przypadku sesji wirtualnych umieść link do Google Meet, Zoom, Cisco lub Microsoft Teams na górze przypomnienia. Doodle automatycznie dodaje link do wideokonferencji po podłączeniu narzędzia do wideokonferencji.

Wskazówka nr 9: Zamknij pętlę po nieudanym strzale Jeśli uczeń nie pojawi się na zajęciach, wyślij mu miłą wiadomość przypominającą w ciągu 30 minut. Zaproponuj dwie opcje zmiany terminu i dołącz link do Booking Page. Przykład: „Brakowało nam dzisiaj Ciebie. Jesteś dla nas ważny. Wybierz nowy termin tutaj”.

Typowe błędy, których należy unikać

Unikaj tych pułapek, które powodują wzrost liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach.

Uniwersalne przypomnienia

Niejasne lub brakujące wskazówki

Nie ma łatwego sposobu na zmianę terminu

Nadmierne przypominanie

Lekceważenie prywatności

Ręczne generowanie przypomnień

Narzędzia i rozwiązania: jak Doodle wspiera inteligentne przypomnienia

Aplikacja Doodle została stworzona, aby ułatwić doradcom i konsultantom rezerwację terminów oraz wysyłanie przypomnień. Oto, w jaki sposób każdy z naszych produktów pomaga ograniczyć liczbę niepojawień się na umówionych spotkaniach.

Booking Page: automatyczne umawianie spotkań

Podaj jeden link, który pokazuje wyłącznie godziny otwarcia Twojej placówki

Automatyczne potwierdzenia i przypomnienia

W razie potrzeby należy pobrać opłatę

Wbudowany link do filmu

Indywidualne oznakowanie

1:1: zaproponuj kilka terminów i pozwól uczniom wybrać

Udostępnij listę starannie wybranych przedziałów czasowych

Łatwa zmiana terminu

Obsługa Stripe w przypadku sesji płatnych

Sign-up Sheet: planuj warsztaty i ogranicz liczbę osób rezygnujących

Ustaw pojemność i zapobiegaj przepełnieniu

Wykorzystaj jako szybką ankietę

Ukryj dane uczestników

Group Poll: wybierz najlepszy termin na spotkanie doradcze dla grupy

Zaproś klasę lub grupę do głosowania nad terminami

Ustal termin i włącz automatyczne przypomnienia

Integracje, które eliminują utrudnienia

Kalendarze

Wideokonferencje

Zapier

Bezpieczeństwo i prywatność, którym możesz zaufać

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności na poziomie przedsiębiorstwa

Dodatkowa moc dla drużyn

Opisy spotkań wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Korzystanie bez reklam

Wizerunek marki i logo

Praktyczne przykłady z pracy zespołów doradczych i terapeutycznych

Doradztwo akademickie w college'u społecznościowym

Problem Nieodbyte spotkania indywidualne w okresie rekrutacji

Rozwiązanie

Booking Page z jasnymi wskazówkami

Automatyczne przypomnienia po 24 i 2 godzinach

Linki do zmiany terminu w wiadomościach

Wynik Mniej luk w nauce w ciągu dnia i lepiej przygotowani uczniowie.

Szkolny doradca prowadzi warsztaty dotyczące FAFSA

Problem Duża liczba osób rezygnujących z udziału w wydarzeniach grupowych

Rozwiązanie

Sign-up Sheet z przypomnieniami

Materiały przygotowawcze wymienione w opisie

Ukryte nazwiska uczestników

Wynik Większa frekwencja i wyższa jakość sesji.

Prywatny doradca ds. przygotowania do egzaminów, świadczący usługi dla zapracowanych rodzin

Problem Częste niepojawianie się wieczorem

Rozwiązanie

Booking Page z opcją wpłaty zaliczki za pośrednictwem Stripe

Zapier do wysyłania przypomnień SMS

Linki do Zoom w przypomnieniach o 2-godzinnych spotkaniach

Wynik Zmniejszyła się liczba osób, które nie stawiły się na wizytę; poprawiła się jakość przygotowań.

Najważniejsze wnioski

Skorzystaj z prostej drabinki przypominającej: potwierdzenie, 24 godziny, 2 godziny, opcjonalnie 10 minut

W każdym temacie wiadomości i przypomnieniu należy podać lokalizację lub link do filmu

Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić termin i zapisać wizytę

Dostosuj kanały komunikacji do nawyków uczniów i dbaj o to, by komunikaty były zwięzłe

Wykorzystaj Booking Page Doodle, spotkania indywidualne, Sign-up Sheet oraz Group Poll, aby usprawnić swój proces

Zacznij od lepszego planowania

Niewielkie zmiany mogą ograniczyć liczbę nieobecności i sprawić, że studenci znów będą chcieli nawiązać kontakt. Opracuj przejrzysty plan przypomnień, pisz proste wiadomości i korzystaj z narzędzi ułatwiających rezerwację i zmianę terminów. Doodle oferuje doradcom i konsultantom potrzebne funkcje, takie jak automatyczne przypomnienia, integrację z kalendarzem, linki do wideokonferencji, możliwość dostosowania wyglądu do wizerunku marki, a nawet obsługę płatności przez Stripe, gdy jest to wskazane.

Chcesz ułatwić sobie planowanie? Stwórz Doodle i przekonaj się, jak doradcy i konsultanci oszczędzają wiele godzin tygodniowo, jednocześnie zapewniając terminową realizację większej liczby spotkań.