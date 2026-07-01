Minska antalet uteblivna besök inom studievägledningen med smarta påminnelser

Minska antalet uteblivna besök inom studievägledningen med hjälp av smarta påminnelser. Använd bättre tidpunkter, tydliga meddelanden och verktyg som underlättar bokning och ombokning så att studenterna kommer till sina möten.

Om du är studievägledare känner du säkert igen känslan när en tid blir tom. Du har avsatt tid. Du har förberett anteckningar. Och så dyker studenten inte upp. Det stör ditt schema och bromsar studentens framsteg. Den goda nyheten är att de flesta uteblivna möten går att förebygga med rätt påminnelser och en bokningsprocess som passar studentlivet.

I den här guiden får du lära dig hur du kan använda smarta påminnelser, effektivare meddelandehantering och Doodle för att minska antalet uteblivna besök inom studievägledningen. Du får färdiga mallar, tips på vilka tidpunkter som fungerar bäst och verktyg som underlättar ditt arbete.

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Den utmaning som yrkesverksamma inom rådgivning och vägledning står inför

Det finns många anledningar till att studenter uteblir. De måste balansera lektioner, laborationer, deltidsjobb, föreningsaktiviteter, familjeåtaganden och långa resor. Dessutom måste de hantera en ström av e-postmeddelanden och aviseringar. Det är lätt att en tid bokad glömmas bort.

Vanliga problem som vi hör om från rådgivare och kuratorer:

Eleverna bokar sent på kvällen och glömmer bort det nästa dag

Platsangivelser eller videolänkar är otydliga

De känner sig nervösa inför mötet och dröjer

Det är resor eller tidszoner som ställer till det för dem

Det är svårt att boka om, så de dyker helt enkelt inte upp

Varje utebliven tid ger mer arbete. Du skickar påminnelser, justerar din kalender och försöker fylla luckan. Det är tid som du istället kunde ha ägnat åt vårdplaner, avslutningskontroller eller krisstöd.

Varför detta är viktigt för rådgivare och kuratorer

Varje inbokat möte hjälper studenten att komma vidare. Uteblivna möten bromsar framstegen när det gäller examensgranskningar, ärenden kring studiestöd, stöd för psykisk hälsa och karriärplanering. Det står mycket på spel när det gäller viktiga tidsfrister, till exempel tidsfristerna för att lägga till eller ta bort kurser eller uppdateringar av FAFSA-ansökan.

Att minska antalet uteblivna besök ger tydliga fördelar:

Fler elever får hjälp inom samma tidsram

Snabbare vägar till lösningar och vidarehänvisningar

Färre hål i schemat i sista minuten

Bättre data för rapportering och planering

En tydlig påminnelseplan och ett enkelt bokningssätt kan göra stor skillnad. Med rätt verktyg kan man få båda delarna utan att det medför mer administrativt arbete.

Skapa ett smart påminnelsesystem som passar elevernas vardag

Ditt mål är inte att skicka fler aviseringar. Det är att skicka rätt påminnelse, vid rätt tidpunkt och med rätt information. Följ denna steg-för-steg-guide.

1. Skapa en tidslinje för påminnelserna

Skapa en enkel påminnelselista för varje 1:1-rådgivnings- eller samtalsmöte:

Omedelbar bekräftelse vid bokning

Påminnelse 24 timmar före

Påminnelse 2 timmar före

Ett valfritt påminnelsemeddelande 10 minuter innan, särskilt vid virtuella möten

För workshops eller gruppmöten ska du lägga in en påminnelse 3 dagar i förväg. Om det krävs förberedelser ska du skicka en uppgiftspåminnelse 48 timmar i förväg.

I Doodle kan du ställa in tidsfrister och automatiska påminnelser för dina sessioner. På så sätt kan du se till att påminnelser skickas ut efter 24 timmar och 2 timmar utan att behöva göra det manuellt.

2. Ange alla nödvändiga uppgifter

Varje påminnelse bör innehålla grundläggande information formulerad på ett lättförståeligt språk:

Datum och tid, inklusive tidszon om det är ett virtuellt evenemang

Plats med en kartlänk eller tydliga uppgifter om byggnaden

Videolänk som öppnas med ett tryck

Vad du bör ta med dig eller göra innan du anländer

Så här bokar du om eller avbokar

Använd alltid samma format så att studenterna vet var de ska leta. Om din högskola använder olika tidszoner för distansstudenter ska du ange tidszonen i ämnesraden.

3. Använd ett elevvänligt språk

Eleverna reagerar positivt på korta, vänliga och raka meddelanden. Undvik fackuttryck. Försäkra dem om att det är enkelt att be om hjälp om de behöver det. Din ton kan minska ångesten och öka viljan att fullfölja uppgifterna.

Exempel på ämnesrader:

Påminnelse: Ditt studievägledningssamtal med Jamie är imorgon kl. 10.00

Snabbkontroll: Är du redo för ditt rådgivningsmöte idag kl. 14.00?

Du står inbokad i kalendern: Karriärsamtal på fredag kl. 13.00

4. Gör det enkelt att boka om

Att boka om ska gå med ett enda klick. Om eleverna måste ringa eller mejla blir de tvungna att vänta, och sedan glömmer de bort det. Med Doodle 1:1 eller Booking Page innehåller varje bekräftelse en länk där de kan välja en ny tid utifrån dina aktuella lediga tider. På så sätt sparas bokningen och din tid säkras.

5. Anpassa kanalerna efter elevernas vanor

Inbjudningar via e-post och kalender är grunden. Om din skola tillåter SMS kan du lägga till en kort påminnelse via SMS. Du kan skicka e-postinbjudningar från Doodle till upp till 1 000 deltagare för evenemang, och du kan koppla ihop Doodle med SMS-verktyg via Zapier.

Om du har online-studenter, lägg till en påminnelse i meddelandecentret i ditt LMS eller i studentportalen. Upprepa samma viktiga uppgifter.

Praktiska påminnelsestrategier som du kan använda den här veckan

Använd dessa enkla åtgärder för att omedelbart minska antalet uteblivna besök.

Tips 1: Lägg till en tydlig första bekräftelse Ange platsen eller videolänken i ämnesraden. Exempel: ”Bekräftat: Samtal med dr Vega tisdag kl. 15.00 på Student Wellness, rum 214.” I Doodle kan du använda beskrivningsfältet eller de AI-genererade mötesbeskrivningarna för att lägga till vägbeskrivningar, parkeringsinformation eller en våningsplan.

Tips 2: Skicka en påminnelse om uppgiften 24 timmar i förväg Ange förberedelser. När det gäller studievägledning kan det till exempel vara: ”Ta med studieplan och en lista med tre kurser.” När det gäller psykisk hälsa kan det vara: ”Kom 5 minuter i förväg för att fylla i blanketterna.” Doodle Pro kan med hjälp av AI skapa en kortfattad checklista som du sedan kan redigera så att den passar din ton.

Tips 3: Skicka en påminnelse samma dag En kort påminnelse på morgonen fungerar bra. Håll den kort – högst två meningar. Lägg till en länk för att boka om. Doodle-påminnelser innehåller ett alternativ för att boka om när du använder 1:1 eller Booking Page.

Tips 4: Använd Sign-up Sheets för grupphjälp För FAFSA-kvällar eller informationsmöten om övergång till annan högskola kan du använda ett Doodle-Sign-up Sheet. Ange antalet platser per tidsintervall, lägg till en väntelista och aktivera automatiska påminnelser. Du kan också använda Sign-up Sheet som en snabb SMS-enkät för att fråga vad studenterna behöver få ut av mötet.

Tips 5: Minska tidszonsfel Om du har möten online med studenter som bor i andra delstater kan du koppla din Google Kalender, Microsoft Outlook-kalender eller Apple Kalender till Doodle. Studenterna ser endast de tider som passar ditt schema, och inbjudan visas i deras tidszon. Din kalender förblir privat.

Tips 6: Planera in mötesblock i anslutning till elevernas dagliga rutiner Erbjud tider strax före eller efter populära lektioner. Studenterna befinner sig redan på campus, vilket minskar antalet avhopp. Använd en Doodle-Booking Page för att dela med dig av fasta tider istället för att skicka e-post fram och tillbaka.

Tips 7: Förtydliga dina riktlinjer Ange dina regler för utebliven ankomst och förseningar i varje bekräftelse. Se till att de är rättvisa och sätter eleven i centrum. För privata rådgivare eller studievägledare som hjälper till med provförberedelser kan du ta ut en deposition eller avgift via Stripe när eleverna bokar via Doodle-Booking Page eller 1:1. Betalningssteget ökar sannolikheten för att bokningen fullföljs.

Tips 8: Placera länken för att gå med längst fram För virtuella möten ska du placera länken till Google Meet, Zoom, Cisco eller Microsoft Teams högst upp i påminnelsen. Doodle lägger automatiskt till din videolänk när du kopplar in ditt konferensverktyg.

Tips 9: Avsluta rörelsen efter en miss Om en elev uteblir, skicka ett vänligt meddelande inom 30 minuter. Erbjud två alternativ för ombokning och bifoga din Booking Page. Exempel: ”Vi saknade dig idag. Du är viktig för oss. Välj en ny tid här.”

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik dessa fallgropar som leder till att gäster uteblir.

Allmänna påminnelser

Otydliga eller saknade anvisningar

Det finns inget enkelt sätt att boka om

Att påminna för mycket

Att bortse från integriteten

Manuellt påminnelsearbete

Verktyg och lösningar: hur Doodle underlättar smarta påminnelser

Doodle är utformat för att underlätta bokningar och påminnelser för rådgivare och kuratorer. Här beskrivs hur varje produkt hjälper dig att minska antalet uteblivna besök.

Booking Page: tidsbokning på autopilot

Dela en länk som endast visar dina öppettider

Automatiska bekräftelser och påminnelser

Ta betalt när det är aktuellt

Inbäddad videolänk

Skräddarsydd varumärkesprofilering

1:1: föreslå ett antal tider och låt eleverna välja

Dela en lista med noggrant utvalda tidsluckor

Enkel ombokning

Stripe-stöd för betalda sessioner

Sign-up Sheet: planera workshops och minska avhopp

Ställ in kapaciteten och förhindra överfyllning

Använd som en snabb enkät

Dölj deltagaruppgifter

Group Poll: hitta den bästa tiden för grupprådgivning

Bjud in en klass eller årskull att rösta om tidpunkter

Ställ in en tidsfrist och automatiska påminnelser

Integrationer som minskar friktionen

Kalendrar

Videokonferenser

Zapier

Säkerhet och integritet som du kan lita på

Datasäkerhet och integritet på företagsnivå

Extra kraft för lagen

AI-genererade mötesbeskrivningar

En reklamfri upplevelse

Varumärke och logotyp

Exempel från verkligheten från rådgivnings- och stödteam

Studievägledning vid ett community college

Problem Uteblivna 1:1-samtal under anmälningsperioden

Lösning

Booking Page med tydliga vägbeskrivningar

Automatiska påminnelser efter 24 och 2 timmar

Länkar för att boka om i meddelanden

Resultat Färre luckor i undervisningen samma dag och bättre förberedda elever.

Skolkurator håller FAFSA-workshops

Problem Stort bortfall vid gruppaktiviteter

Lösning

Sign-up Sheet med påminnelser

Förberedelsematerial anges i beskrivningen

Dolda deltagarnamn

Resultat Ökad deltagarantal och bättre kvalitet på sessionerna.

Privat rådgivare inom provförberedelser för upptagna familjer

Problem Ofta uteblivna besök på kvällarna

Lösning

Booking Page med förskottsbetalning via Stripe

Zapier för SMS-påminnelser

Zoom-länkar i påminnelser om 2 timmar

Resultat Antalet uteblivna besökare har minskat; kvaliteten på förberedelserna har förbättrats.

Viktiga slutsatser

Använd en enkel påminnelsestegga: bekräftelse, 24 timmar, 2 timmar, valfritt 10 minuter

Ange plats eller videolänk i varje ämnesrad och påminnelse

Gör det möjligt att boka om med ett enda klick för att spara bokningen

Anpassa kanalerna efter elevernas vanor och håll meddelandena korta

Använd Doodle Booking Page, 1:1, Sign-up Sheets och Group Poll för att stödja din process

Kom igång med bättre schemaläggning

Små förändringar kan minska antalet uteblivna besök och få studenterna att återuppta kontakten. Skapa en tydlig påminnelseplan, skriv enkla meddelanden och använd verktyg som underlättar bokning och ombokning. Doodle erbjuder studievägledare och rådgivare de funktioner ni behöver, såsom automatiska påminnelser, kalenderintegration, videolänkar, anpassad varumärkesprofilering och till och med Stripe när betalning är lämpligt.

Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa en Doodle och se hur rådgivare och kuratorer sparar flera timmar varje vecka samtidigt som de ser till att fler möten genomförs enligt plan.